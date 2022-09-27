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Україна повністю заборонила експорт товарів до Росії

Новини Цензор.НЕТ Економіка

експорт,росія

Кабінет міністрів України прийняв постанову "Про заборону вивезення товарів з України на митну територію Російської Федерації". Відповідне рішення Уряд ухвалив на засіданні 27 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

"Постановою передбачається заборонити вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними контрактами, торговельною або країною призначення яких є російська федерація. Постанова буде діяти до дня припинення або скасування військового стану та припинення застосування рф недружніх дій проти України", - йдеться в повідомленні.

За прогнозами уряду таке рішення не буде мати негативних економічних наслідків. Адже за даними статистики, за період з березня по червень 2022 року експорт українських товарів на територію рф склав всього 4,2 млн доларів. Переважно це була продукція з чорних металів на суму 4,189 млн доларів і хімічна продукція на 57,2 тисячі доларів. Для порівняння: тільки в січні 2022 року українскі підприємства експортувало до рф товарів на 250 млн доларів.

"Крім того, ембарго на експорт допоможе українським компаніям, що мали контрактні зобов’язання перед суб’єктами рф, встановити юридичну чіткість у питанні невиконання контрактів. І тепер вони зможуть сконцентрувати активність на інших ринках", - додали в Мінекономіки.

Читайте: Мобілізація завдасть економіці Росії суттєвого удару, - Bloomberg

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+23
Надо было это сделать 24 февраля. Или Беня КАЛомойский запрещал?
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27.09.2022 18:11
+18
А як же ми до цього вимагали всіх можливих санкцій проти кацапів?
Чи нахабного жлоба на посту президента це не обходить?
Всі йому зось винні, але він нічого і нікому!
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27.09.2022 18:15
+16
Дякуємо, бо дуже своєчасно... Сьогодні ж 27 лютого...
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27.09.2022 18:12
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Надо было это сделать 24 февраля. Или Беня КАЛомойский запрещал?
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27.09.2022 18:11 Відповісти
Зелька планировал на референдум этот вопрос вынести . С самого 24 февраля планировал .
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27.09.2022 18:14 Відповісти
Заради справедливості, це треба було зробити ще у 2014му
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27.09.2022 18:19 Відповісти
Ще не вечор.
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27.09.2022 18:35 Відповісти
Долго обсуждали, взвешивали все за и против. Честно говоря, я вообще слабо понимаю, чем они занимаются. Пусть себе ещё каникулы устроят. А то заработались бедные
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28.09.2022 23:47 Відповісти
Дякуємо, бо дуже своєчасно... Сьогодні ж 27 лютого...
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27.09.2022 18:12 Відповісти
І куди тепер бубочка буде продавати свої с вати, папіка, лігу сміху?
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27.09.2022 18:14 Відповісти


Напевно ("през-дермак")-дав добро.о.о.о.
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27.09.2022 18:14 Відповісти
А як же ми до цього вимагали всіх можливих санкцій проти кацапів?
Чи нахабного жлоба на посту президента це не обходить?
Всі йому зось винні, але він нічого і нікому!
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27.09.2022 18:15 Відповісти
Точно также как мы просим о помощи, но даже не пытаемся спасать свою экономику. За всё время кабмин на пару с ВР сделали ровно ничего для того,чтоб спасти отечественный бизнес
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28.09.2022 23:48 Відповісти
шел 7-й месяц 9-го года войны. отдуплились. и главное, что имена этих "коммерцов" известны.
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27.09.2022 18:15 Відповісти
черговий 96кварталівський жарт..

таке враження, що до 27 вересня вони були впевнені, що раїся таки стане побєдуном..

і ті курви після війни будуть розповідати, як героїчно відстоювали суверенетет і державність України..

медальки вже всім видали???
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27.09.2022 18:15 Відповісти
95кварталівський*
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27.09.2022 18:16 Відповісти
Чому не 25 лютого? Пройшло 7 місяців.
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27.09.2022 18:16 Відповісти
війна в країні з 14 року
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27.09.2022 18:43 Відповісти
Ну надо же было всё обдумать, взвесить все за и против принять взвешенное решение. Вы же понимаете. Ещё годик и импорт запретят
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30.09.2022 17:22 Відповісти
Не прошло и года ... Какие умнички, ЗЕЛЕНОЖОПЫЕ ОБЕЗЬЯНЫ из стаи придурка Шмыгаля !
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27.09.2022 18:18 Відповісти
Они просто уходили на летние каникулы, им было некогда. Хотя, хотелось бы увидеть отчёт о работе правительства и ВР, потому что я что-то не припомню их работы за это время
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30.09.2022 17:23 Відповісти
Невже? Сьогодні 2014-й?
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27.09.2022 18:18 Відповісти
Тушки дохлых орков не считаются. Пусть себе забирают
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27.09.2022 18:22 Відповісти
Перша світова війна почалась 28.07.1914
28+07+19+14=68
Друга 01.09.1939
1+9+19+39=68
Без комментарів: 24.02.2022
24+2+20+22=68
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27.09.2022 18:22 Відповісти
Razreshat torgovlju stranoi ubivajushtix Ukrainskix grazhdan v polnomarshtabnoi voine, eto 100% predatelstvo rodini, posobnichestvo agresoru i vinovnie dolzni bit osuzeni kak ljuboi kolobracanist. Esli nelzja ze seichas, to posle pobedi nad nacistkoi roSSijoi
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27.09.2022 18:28 Відповісти
Щось вони поспішили...
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27.09.2022 18:29 Відповісти
Йшов дев'ятий рік війни з кацапами.
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27.09.2022 18:40 Відповісти
й не кажіть, мабуть для деяких тільки позавчора війна почалася, бридко це усвідомлювати
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30.09.2022 12:06 Відповісти
Якщо можна в білорусь, то можна і в рф, тільки трохи довша логістика.
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27.09.2022 18:40 Відповісти
А импорт?
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27.09.2022 18:49 Відповісти
На розетке проскакивает товар с ******** - ответ прост - ну это остатки, в эпицентре еще недавно многоооо чего с ******** было...
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27.09.2022 18:50 Відповісти
Тобто послуги- квартальну клоунаду можна!
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27.09.2022 18:53 Відповісти
я думал что это сделали сразу после вторжения рашистов!да уж, нет слов!
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27.09.2022 18:59 Відповісти
Наоборот, імпорт товарів з росії треба забороняти! Щоб не давати росії витягувати з нас гроші! А ми з росії можемо витягувати гроші, це шкодить росії і було б корисно нам!

Згадайте опіумні війни Британії проти Китаю. Кожній країні вигідно штовхати кудась свої товари, і отримувати за це гроші. А сама британія закривалась від зовнішніх постачальників!
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27.09.2022 18:59 Відповісти
Короче, це вистріл собі в ногу. Це ми собі нашкодили, а росії зробили добре.

Імпорт потрібно було забороняти!

Що там за економісти в нас сидять?
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27.09.2022 19:02 Відповісти
В Швеції та Данії зареєстрували два сильні підводні вибухи незадовго до виявлення витоків газу на російських газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2".
Данські військові також опублікували фото та відео з місця витоків на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" у Балтійському морі.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/09/27/7147581/
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27.09.2022 19:06 Відповісти
" молодец" Оманский боневтик, дал возможность бене, ахмету, пинчуку порешать свои "вопросы" и на 7 месяце для ЗЕБилов сделал жест ..
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27.09.2022 19:52 Відповісти
Любителям пивка чернігівського-знаєте чиє сциклиння сьорбаєте?
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27.09.2022 19:58 Відповісти
Нарешті!!! Пройшло вже 5 місяці з моменту, коли з квітастими понтами оголосили про "повне торгівельне ембарго" з Московщиною, але це "повне" ембарго, як виявилося, не стосувалося продажу українських товарів в Московію... І сьогодні, нарешті, вийшла постанова про заборону експорту в Московію всіх товарів з України... Питання - ХТО всі ці 5 місяців кривавої війни барижив з москалями??? Чому заборона на постачання товарів москалям не була запроваджена ще 5 місяців тому?? Скоріш за все, ЗЕлена потолоч і надалі б гендлювала з москалями, якщо б Штати та країни Заходу не наполягли припинити заробляти бабло на крові ...
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27.09.2022 21:40 Відповісти
Тобто уряд України ОФІЦІЙНО ВИЗНАВ, що на протязі з 24 лютого весь час СПОНСОРУВАВ ВІЙНУ ПРОТИ УКРАЇНИ!!! "Чомусь" я не чую про затримання як прем'єра Шмигаля, так і профільних міністрів КМ України. А що ж "верховний", як буде діяти в цьому випадку? Може знов запише "патріотичний відосик" та розкаже "щось цікаве" замість того, аби НАЙСУВОРІШЕ ПОКАРАТИ ЗРАДНИКІВ?! Якщо ні, тоді особисто мені на думку надходить лише одне, - він "у долі"! ППЦ!!!
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28.09.2022 09:41 Відповісти
народ дуже довірливий і терплячий, не вміє притягувати до відповідальності владу. Ми ніби намагаємось до бути вільними і незалежними, а позбутись рабської психології - не так просто, виявляється
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28.09.2022 10:40 Відповісти
Не згодний з вами, пані. Чому? Тому як зараз з кожною смертю "простого" українця, дитини, родича, друга, знайомого у тих, хто "має мізки", все більше виникає питання: "чому так трапилось?" та "хто в цьому винний?". Відповідь на це з часом люди знайдуть, а багато хто вже знайшов. Зараз ті, для кого Україна дійсно НЕНЬКА, намагаються "не розхитувати човна", тому як це діє виключно на користь ворога. Але ж потім багато хто збагне, ХТО ВИННИЙ у тому, що Україна, яка на серпень 1991 року мала САМУ ВЕЛИКУ армію в Європі, озброєну ядерною зброєю, на лютий 2014 року мала лише шість тисяч (!!!) боєздатних "багнетів", а на 24 лютого 2022 року не мала (попри перестороги наших союзників ще з осені 2021 року) ані відмобілізованої армії, ані розгорнутої тероборони, ані ******** зброї, ані стратегічних запасів, а економіка країни і досі не переведена на потреби війни і живе за мирним часом лише завдяки величезній фінансовій допомозі з боку наших партнерів! До того ж суддівська влада як була наскрізь корупційною, так нею і залишається. Я впевнений, що ті з наших військових (чоловіків, жінок), які виживуть, в подальшому НЕ БУДУТЬ миритись з ******** станом справ! До того ж дуже багато військових НІКОЛИ НЕ ПРОБАЧАТЬ ані Зеленському, ані його "почту" прорахунків і відвертої зради у війні! Та і не тільки військові будуть так робити, але ж і волонтери та інші небайдужі громадяни, які зараз віддають на Перемогу над ворогом останні копійки в той час, коли ЗАЖЕРЛИВА СВОЛОТА просто так ЗАРАЗ ГРАБУЄ НАШІ ГРОШІ!
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28.09.2022 11:06 Відповісти
путінська росія має бути покарана набагато жорсткішими заходами і не Україною, а цілим світом. особливо після погроз ядерною зброєю
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28.09.2022 10:38 Відповісти
Странно, что только сейчас. Разве не очевидно, что это нужно было сделать ещё в первые дни? Но вопрос вот в чём: а что делается для нашей экономики в данный момент?
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28.09.2022 23:35 Відповісти
я не бачу розвитку економіки. Навпаки, падіння. А живемо, бо є іноземні донори, кредити, гуманітарка)
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30.09.2022 11:39 Відповісти
а я думав, що в нас давно є така заборона. тобто, ми вимагали від Євросоюзу тиску на РФ, а самі отаке собі дозволяли?
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30.09.2022 11:37 Відповісти
та ви що, в своєму розумі взагалі*?! це для чого зараз робити?! чому не зробили раніше, чому не зробили в 2014 році, краще б вже не писали про подібне, ганьба
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30.09.2022 12:05 Відповісти
А зачем торопиться? Можно было ещё полгода подождать. Но мне вот интересно, а сколько льгот для наших экспортёров выбило правительство за последние полгода? Или хотя бы помогли с логистикой. Да блин, хоть с чем-то. Такое впечатление, что ребята в правительстве никуда не спешат
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30.09.2022 17:05 Відповісти
 
 