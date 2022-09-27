Україна повністю заборонила експорт товарів до Росії

Кабінет міністрів України прийняв постанову "Про заборону вивезення товарів з України на митну територію Російської Федерації". Відповідне рішення Уряд ухвалив на засіданні 27 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

"Постановою передбачається заборонити вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними контрактами, торговельною або країною призначення яких є російська федерація. Постанова буде діяти до дня припинення або скасування військового стану та припинення застосування рф недружніх дій проти України", - йдеться в повідомленні.

За прогнозами уряду таке рішення не буде мати негативних економічних наслідків. Адже за даними статистики, за період з березня по червень 2022 року експорт українських товарів на територію рф склав всього 4,2 млн доларів. Переважно це була продукція з чорних металів на суму 4,189 млн доларів і хімічна продукція на 57,2 тисячі доларів. Для порівняння: тільки в січні 2022 року українскі підприємства експортувало до рф товарів на 250 млн доларів.

"Крім того, ембарго на експорт допоможе українським компаніям, що мали контрактні зобов’язання перед суб’єктами рф, встановити юридичну чіткість у питанні невиконання контрактів. І тепер вони зможуть сконцентрувати активність на інших ринках", - додали в Мінекономіки.

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