Украина полностью запретила экспорт товаров в Россию

Кабинет Министров Украины принял постановление "О запрете вывоза товаров из Украины на таможенную территорию Российской Федерации". Соответствующее решение правительство приняло на заседании 27 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

"Постановлением предполагается запретить вывоз за пределы таможенной территории Украины товаров по внешнеэкономическим контрактам, торговой или страной назначения которых является Российская Федерация. Постановление будет действовать до дня прекращения или отмены военного положения и прекращения применения РФ недружественных действий против Украины", - говорится в сообщении.

По прогнозам правительства, такое решение не будет иметь негативных экономических последствий. Ведь по данным статистики, за период с марта по июнь 2022 года экспорт украинских товаров на территорию России составил всего 4,2 млн долларов. Преимущественно это была продукция из черных металлов на сумму 4,189 млн долларов и химическая продукция на 57,2 тыс. долларов. Для сравнения: только в январе 2022 года украинские предприятия экспортировали в РФ товары на 250 млн долларов.

"Кроме того, эмбарго на экспорт поможет украинским компаниям, имевшим контрактные обязательства перед субъектами РФ, установить юридическую четкость в вопросе невыполнения контрактов. И теперь они смогут сконцентрировать активность на других рынках", - добавили в Минэкономики.

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