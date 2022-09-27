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Украина полностью запретила экспорт товаров в Россию

Новости Цензор.НЕТ Экономика

експорт,росія

Кабинет Министров Украины принял постановление "О запрете вывоза товаров из Украины на таможенную территорию Российской Федерации". Соответствующее решение правительство приняло на заседании 27 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

"Постановлением предполагается запретить вывоз за пределы таможенной территории Украины товаров по внешнеэкономическим контрактам, торговой или страной назначения которых является Российская Федерация. Постановление будет действовать до дня прекращения или отмены военного положения и прекращения применения РФ недружественных действий против Украины", - говорится в сообщении.

По прогнозам правительства, такое решение не будет иметь негативных экономических последствий. Ведь по данным статистики, за период с марта по июнь 2022 года экспорт украинских товаров на территорию России составил всего 4,2 млн долларов. Преимущественно это была продукция из черных металлов на сумму 4,189 млн долларов и химическая продукция на 57,2 тыс. долларов. Для сравнения: только в январе 2022 года украинские предприятия экспортировали в РФ товары на 250 млн долларов.

"Кроме того, эмбарго на экспорт поможет украинским компаниям, имевшим контрактные обязательства перед субъектами РФ, установить юридическую четкость в вопросе невыполнения контрактов. И теперь они смогут сконцентрировать активность на других рынках", - добавили в Минэкономики.

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Топ комментарии
+23
Надо было это сделать 24 февраля. Или Беня КАЛомойский запрещал?
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27.09.2022 18:11
+18
А як же ми до цього вимагали всіх можливих санкцій проти кацапів?
Чи нахабного жлоба на посту президента це не обходить?
Всі йому зось винні, але він нічого і нікому!
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27.09.2022 18:15
+16
Дякуємо, бо дуже своєчасно... Сьогодні ж 27 лютого...
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27.09.2022 18:12
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Надо было это сделать 24 февраля. Или Беня КАЛомойский запрещал?
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27.09.2022 18:11 Ответить
Зелька планировал на референдум этот вопрос вынести . С самого 24 февраля планировал .
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27.09.2022 18:14 Ответить
Заради справедливості, це треба було зробити ще у 2014му
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27.09.2022 18:19 Ответить
Ще не вечор.
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27.09.2022 18:35 Ответить
Долго обсуждали, взвешивали все за и против. Честно говоря, я вообще слабо понимаю, чем они занимаются. Пусть себе ещё каникулы устроят. А то заработались бедные
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28.09.2022 23:47 Ответить
Дякуємо, бо дуже своєчасно... Сьогодні ж 27 лютого...
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27.09.2022 18:12 Ответить
І куди тепер бубочка буде продавати свої с вати, папіка, лігу сміху?
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27.09.2022 18:14 Ответить


Напевно ("през-дермак")-дав добро.о.о.о.
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27.09.2022 18:14 Ответить
А як же ми до цього вимагали всіх можливих санкцій проти кацапів?
Чи нахабного жлоба на посту президента це не обходить?
Всі йому зось винні, але він нічого і нікому!
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27.09.2022 18:15 Ответить
Точно также как мы просим о помощи, но даже не пытаемся спасать свою экономику. За всё время кабмин на пару с ВР сделали ровно ничего для того,чтоб спасти отечественный бизнес
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28.09.2022 23:48 Ответить
шел 7-й месяц 9-го года войны. отдуплились. и главное, что имена этих "коммерцов" известны.
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27.09.2022 18:15 Ответить
черговий 96кварталівський жарт..

таке враження, що до 27 вересня вони були впевнені, що раїся таки стане побєдуном..

і ті курви після війни будуть розповідати, як героїчно відстоювали суверенетет і державність України..

медальки вже всім видали???
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27.09.2022 18:15 Ответить
95кварталівський*
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27.09.2022 18:16 Ответить
Чому не 25 лютого? Пройшло 7 місяців.
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27.09.2022 18:16 Ответить
війна в країні з 14 року
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27.09.2022 18:43 Ответить
Ну надо же было всё обдумать, взвесить все за и против принять взвешенное решение. Вы же понимаете. Ещё годик и импорт запретят
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30.09.2022 17:22 Ответить
Не прошло и года ... Какие умнички, ЗЕЛЕНОЖОПЫЕ ОБЕЗЬЯНЫ из стаи придурка Шмыгаля !
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27.09.2022 18:18 Ответить
Они просто уходили на летние каникулы, им было некогда. Хотя, хотелось бы увидеть отчёт о работе правительства и ВР, потому что я что-то не припомню их работы за это время
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30.09.2022 17:23 Ответить
Невже? Сьогодні 2014-й?
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27.09.2022 18:18 Ответить
Тушки дохлых орков не считаются. Пусть себе забирают
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27.09.2022 18:22 Ответить
Перша світова війна почалась 28.07.1914
28+07+19+14=68
Друга 01.09.1939
1+9+19+39=68
Без комментарів: 24.02.2022
24+2+20+22=68
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27.09.2022 18:22 Ответить
Razreshat torgovlju stranoi ubivajushtix Ukrainskix grazhdan v polnomarshtabnoi voine, eto 100% predatelstvo rodini, posobnichestvo agresoru i vinovnie dolzni bit osuzeni kak ljuboi kolobracanist. Esli nelzja ze seichas, to posle pobedi nad nacistkoi roSSijoi
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27.09.2022 18:28 Ответить
Щось вони поспішили...
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27.09.2022 18:29 Ответить
Йшов дев'ятий рік війни з кацапами.
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27.09.2022 18:40 Ответить
й не кажіть, мабуть для деяких тільки позавчора війна почалася, бридко це усвідомлювати
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30.09.2022 12:06 Ответить
Якщо можна в білорусь, то можна і в рф, тільки трохи довша логістика.
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27.09.2022 18:40 Ответить
А импорт?
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27.09.2022 18:49 Ответить
На розетке проскакивает товар с ******** - ответ прост - ну это остатки, в эпицентре еще недавно многоооо чего с ******** было...
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27.09.2022 18:50 Ответить
Тобто послуги- квартальну клоунаду можна!
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27.09.2022 18:53 Ответить
я думал что это сделали сразу после вторжения рашистов!да уж, нет слов!
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27.09.2022 18:59 Ответить
Наоборот, імпорт товарів з росії треба забороняти! Щоб не давати росії витягувати з нас гроші! А ми з росії можемо витягувати гроші, це шкодить росії і було б корисно нам!

Згадайте опіумні війни Британії проти Китаю. Кожній країні вигідно штовхати кудась свої товари, і отримувати за це гроші. А сама британія закривалась від зовнішніх постачальників!
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27.09.2022 18:59 Ответить
Короче, це вистріл собі в ногу. Це ми собі нашкодили, а росії зробили добре.

Імпорт потрібно було забороняти!

Що там за економісти в нас сидять?
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27.09.2022 19:02 Ответить
В Швеції та Данії зареєстрували два сильні підводні вибухи незадовго до виявлення витоків газу на російських газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2".
Данські військові також опублікували фото та відео з місця витоків на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" у Балтійському морі.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/09/27/7147581/
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27.09.2022 19:06 Ответить
" молодец" Оманский боневтик, дал возможность бене, ахмету, пинчуку порешать свои "вопросы" и на 7 месяце для ЗЕБилов сделал жест ..
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27.09.2022 19:52 Ответить
Любителям пивка чернігівського-знаєте чиє сциклиння сьорбаєте?
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27.09.2022 19:58 Ответить
Нарешті!!! Пройшло вже 5 місяці з моменту, коли з квітастими понтами оголосили про "повне торгівельне ембарго" з Московщиною, але це "повне" ембарго, як виявилося, не стосувалося продажу українських товарів в Московію... І сьогодні, нарешті, вийшла постанова про заборону експорту в Московію всіх товарів з України... Питання - ХТО всі ці 5 місяців кривавої війни барижив з москалями??? Чому заборона на постачання товарів москалям не була запроваджена ще 5 місяців тому?? Скоріш за все, ЗЕлена потолоч і надалі б гендлювала з москалями, якщо б Штати та країни Заходу не наполягли припинити заробляти бабло на крові ...
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27.09.2022 21:40 Ответить
Тобто уряд України ОФІЦІЙНО ВИЗНАВ, що на протязі з 24 лютого весь час СПОНСОРУВАВ ВІЙНУ ПРОТИ УКРАЇНИ!!! "Чомусь" я не чую про затримання як прем'єра Шмигаля, так і профільних міністрів КМ України. А що ж "верховний", як буде діяти в цьому випадку? Може знов запише "патріотичний відосик" та розкаже "щось цікаве" замість того, аби НАЙСУВОРІШЕ ПОКАРАТИ ЗРАДНИКІВ?! Якщо ні, тоді особисто мені на думку надходить лише одне, - він "у долі"! ППЦ!!!
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28.09.2022 09:41 Ответить
народ дуже довірливий і терплячий, не вміє притягувати до відповідальності владу. Ми ніби намагаємось до бути вільними і незалежними, а позбутись рабської психології - не так просто, виявляється
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28.09.2022 10:40 Ответить
Не згодний з вами, пані. Чому? Тому як зараз з кожною смертю "простого" українця, дитини, родича, друга, знайомого у тих, хто "має мізки", все більше виникає питання: "чому так трапилось?" та "хто в цьому винний?". Відповідь на це з часом люди знайдуть, а багато хто вже знайшов. Зараз ті, для кого Україна дійсно НЕНЬКА, намагаються "не розхитувати човна", тому як це діє виключно на користь ворога. Але ж потім багато хто збагне, ХТО ВИННИЙ у тому, що Україна, яка на серпень 1991 року мала САМУ ВЕЛИКУ армію в Європі, озброєну ядерною зброєю, на лютий 2014 року мала лише шість тисяч (!!!) боєздатних "багнетів", а на 24 лютого 2022 року не мала (попри перестороги наших союзників ще з осені 2021 року) ані відмобілізованої армії, ані розгорнутої тероборони, ані ******** зброї, ані стратегічних запасів, а економіка країни і досі не переведена на потреби війни і живе за мирним часом лише завдяки величезній фінансовій допомозі з боку наших партнерів! До того ж суддівська влада як була наскрізь корупційною, так нею і залишається. Я впевнений, що ті з наших військових (чоловіків, жінок), які виживуть, в подальшому НЕ БУДУТЬ миритись з ******** станом справ! До того ж дуже багато військових НІКОЛИ НЕ ПРОБАЧАТЬ ані Зеленському, ані його "почту" прорахунків і відвертої зради у війні! Та і не тільки військові будуть так робити, але ж і волонтери та інші небайдужі громадяни, які зараз віддають на Перемогу над ворогом останні копійки в той час, коли ЗАЖЕРЛИВА СВОЛОТА просто так ЗАРАЗ ГРАБУЄ НАШІ ГРОШІ!
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28.09.2022 11:06 Ответить
путінська росія має бути покарана набагато жорсткішими заходами і не Україною, а цілим світом. особливо після погроз ядерною зброєю
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28.09.2022 10:38 Ответить
Странно, что только сейчас. Разве не очевидно, что это нужно было сделать ещё в первые дни? Но вопрос вот в чём: а что делается для нашей экономики в данный момент?
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28.09.2022 23:35 Ответить
я не бачу розвитку економіки. Навпаки, падіння. А живемо, бо є іноземні донори, кредити, гуманітарка)
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30.09.2022 11:39 Ответить
а я думав, що в нас давно є така заборона. тобто, ми вимагали від Євросоюзу тиску на РФ, а самі отаке собі дозволяли?
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30.09.2022 11:37 Ответить
та ви що, в своєму розумі взагалі*?! це для чого зараз робити?! чому не зробили раніше, чому не зробили в 2014 році, краще б вже не писали про подібне, ганьба
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30.09.2022 12:05 Ответить
А зачем торопиться? Можно было ещё полгода подождать. Но мне вот интересно, а сколько льгот для наших экспортёров выбило правительство за последние полгода? Или хотя бы помогли с логистикой. Да блин, хоть с чем-то. Такое впечатление, что ребята в правительстве никуда не спешат
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30.09.2022 17:05 Ответить
 
 