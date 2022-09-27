У РФ тепер мобілізують інтелігенцію із центральних регіонів, карта смертей зміниться, - ГУР
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Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що під оголошену російським диктатором Володимиром Путіним мобілізацію потрапляє інтелігенція із центральних регіонів Росії.
Українська розвідка прогнозує, що тепер карта смертності у регіонах значно зміниться, передає Цензор.НЕТ.
У ГУР зазначили, що внаслідок російської агресії проти України керівництво РФ уже суттєво зменшило чисельність представників своїх малих народів – серед убитих окупантів трохи менше ніж 40% були представниками неслов'янських етнічних груп.
До п'ятірки регіонів із найбільшою кількістю жертв увійшли Дагестан, Бурятія, Краснодарський край, Башкортостан і Волгоградська область. Також, за даними ГУР, кількість загиблих солдатів із бідних регіонів, де й проживають етнічні спільноти, значно вища, ніж із розвинених.
За оцінками воєнної розвідки України, після указу про мобілізацію карта смертності у регіонах РФ значно зміниться.
"Повістки отримують тисячі представників інтелігенції та приватного бізнесу з центральних регіонів Росії та промислових підприємств-гігантів. Якщо робітничі професії ще забезпечуватимуться відстрочками від призову, то саме російська інтелігенція стане добривом для українського чорнозему", – заявили в ГУР.
В українській розвідці вважають, що остаточно знищивши громадян, які можуть усвідомлювати крах російської державності, Путін сподівається позбутися протестів проти війни.
Будь ласка, зачекайте...
Це що, кацапи у яких є інтернет?
еще бьі очки нацепил!
а еще я видела, как он беременную вперед пропустил...
и пьет только по вьіходньім....
точно, интеллигент!
повестку ему!
А враховуючи те що немає навиків то вони не зможуть навіть ефективно і вчасно забігати в укриття -тому загинуть першими.
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а це тому що усі вангуни та провидці змилились за декілька днів до того як )(уйло проблеяв про часткову спеціальну мабілізацію. Інтелігенти не встигли ...
Zа золотой унитаз Путлера !
Zа дворец для уточки Медведева !
Zа пенсии 137 высокодуховных русских пенсионеров, которые Абрамивичи кидает еврогейским официантам на загнивающем западе !
Бо ті , чиє кредо реально походить від слова інтелект повинні мати критичне мислення , повинні будувати в своєму "могутньому" інтеклекті логіко-наслідкові ланцюжки й тому вже давно повинні були довести свою причетність до корня "інтелект" через або перебування вже за кордоном , або через перебування за гратами в межах московії .
Якщо воно опинилося на базі тимчасового перебування гарматного м"яса , то вже лоханкін й його жаль , бо це діагноз , Але тут батьки повинні були своєчасно оформляти інвалідність по психічному здороввю ...
Інтелігенція кацапстану - та це один з найкращих оксюморонів!!!!!
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Потомственная.
В пятом поколении.
https://www.youtube.com/watch?v=bfciyU4sYRE