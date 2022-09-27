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Україна не виплачуватиме 15 млн грн одноразової грошової допомоги родичам загиблих воїнів, якщо вони живуть у Росії чи Білорусі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гроші

Члени сімей загиблих українських військових, які живуть у Росії чи Білорусі або засуджені за державну зраду, колабораційну діяльність, не отримуватимуть одноразову грошову допомогу.

Про таке рішення уряду повідомив у телеграмі представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що внесено зміни до постанови КМУ "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану" від 28 лютого 2022 № 168.

Передбачено, що членам сімей загиблих військовослужбовців Збройних сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, військових прокурорів Офісу Генерального прокурора, осіб рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій, співробітників Служби судової охорони, осіб начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро та поліцейських, а також осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби, які постійно проживають на території РФ або республіки Білорусь, або засудженим за державну зраду, колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору одноразова грошова допомога не виплачується.

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Нагадаємо, одноразова виплата родинам полеглих героїв захисників України встановлена у розмірі 15 мільйонів гривень.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+12
абсолютно логічно.
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27.09.2022 19:01
+5
А ми виплачуємо іноземцям?(без сарказму, реально цікаво)
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27.09.2022 19:25
+4
Ось це правильно. А допомогу треба виплачувати дітям а не родичам в Росії
У воїнів напевно немає дітей в Росії якщо вони тут воюють.
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27.09.2022 19:04
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27.09.2022 19:01 Відповісти
Логічно що, усім добровольцям з Білорусії, а бож Чечні, що воюють у підрозділах ЗСУ, і їхнім сім'ям що проживають в тій же Білорусії, невиплачувати компенсації за воїна, що загинув за Україну?
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27.09.2022 19:08 Відповісти
А ми виплачуємо іноземцям?(без сарказму, реально цікаво)
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27.09.2022 19:25 Відповісти
в новинах вказкно - українських..але новинам вірити - себе обманювати..треба вивчати, що вони понаприймали..хрін пойме тих наркоманів при владі
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27.09.2022 19:56 Відповісти
Якщо вони проживають на території РФ - так. Якщо на території ЕС - все виплачується.
НЕ логічно щось виплачувати на територію країни-агресора.
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27.09.2022 20:07 Відповісти
допоки з території раші та білораші на нас нападають - ЦЕ ЛОГІЧНО
зміниться режим - має змінитися і законодавство
але платити брату/сестрі в раші за брата, який загинув як захисник України від раші як на мене - нелогічно.
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27.09.2022 20:33 Відповісти
(Україна )- ОП старається взагалі не виплачувати чи суттєво обмежувати будь які військові виплати.
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27.09.2022 19:04 Відповісти
Ось це правильно. А допомогу треба виплачувати дітям а не родичам в Росії
У воїнів напевно немає дітей в Росії якщо вони тут воюють.
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27.09.2022 19:04 Відповісти
А їхні батьки, якщо у них немає сім'ї, не варті отримати виплату за свого сина, а бож дочку.
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27.09.2022 19:12 Відповісти
Якщо їх батькі живуть в РФ та підтримують війну - то ні, не варті.
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27.09.2022 20:11 Відповісти
А чому не виплачувати, батьки чи діти цих воїнів можуть приїхати в Україну і отримати. Деякі просидять в кабінетах і отримають, а ці люди воювали за незалежність України, а то що вони росіяни чи білоруси, то вже не повинно впливати на грошову виплату, у нас у владі сидять купа ... з рашинськими паспортами і нічого, їм платять зарплату.
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27.09.2022 19:44 Відповісти
тобто??? типу приклад: син загинув за Україну, батьки заочно засуджені за колоборацію та/або звалили на парасію, а ми такі дзвонимо батькам - альо, дайте реквізити картки, ми за сина компенсацію перекинемо!!

прикольно..
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27.09.2022 20:01 Відповісти
Наші, щоб не платити гроші загиблим, і напишуть і повідомлять, що батьки чи діти колаборанти, зрадники чи ще хтось, а хто це перевірить, може цього нічого і нема. Довіри до наших 0 і зовсім без прикола. Влада зараз все робить з вигодою для себе і закони тощо, чого тільки не приймають.
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27.09.2022 20:29 Відповісти
ну то легко перевіряється..

а тим, що на парасії й так зможуть платити..наприклад за 10-30 відсотків відкату з виплати..

навіть не здивуюсь, якщо таку схему компенсацій, в тому числі за майно вже налагодили..

нам ж не озвучують всі платежі зешобли з бюджету..а там дерибан стоіть - аж гай гуде
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27.09.2022 20:45 Відповісти
Знову недопрацьований документ, швидше за усе. Бо таке вже реноме склала собі Зе-влада.
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27.09.2022 19:46 Відповісти
та скоріш за все..в них юрист Зе зі своїм дипломом..ак і скумбрія зі своїм будівельним
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27.09.2022 20:03 Відповісти
сколько людей уже получило 15 млн. ?
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27.09.2022 19:55 Відповісти
Судячи з того, що на наступний рік, якщо це правда, передбачено в бюджеті, на компенсацію загиблим і реабілітацію пораненим, 315 мл.гр. от і порахуймо, що можливо на ті копійки зробити....
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27.09.2022 20:46 Відповісти
1 поки що нікому нікуя не платять
2у нас самих море випадків коли хтось служить в ЗСУ а батьки бігають на демонстрації з руским прапором і ***** спаси нас
3 нехрен називати воїном який воює за Україну якщо ми його ні в що не ставимо
бо як що не дай бог загине далекий родич когось хто втік в європу а у цього родича не буде спадкоємців то приїде це ***** і буде добиватися виплат
4 гроші повинні бути закріплені за загиблим по факту загибелі і лежати в казначействі на особливому рахунку
5 це проблема дуже остра і зелені її не вирішать
тим більше що на 2023 заплановано таких грошей аж 360 млн грн.
поділіть тай побачите що все написане в статті схоже на шлях ссср до комунізму
ссср йде до комунізму але в дорозі годувати ніхто не обіцяв
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27.09.2022 20:42 Відповісти
Виходячи з того,що ніхто нікому не збирається наразі виплачувати, то для чого ця ложка дьогтю від зебілів...
Вони хочаб цікавилися думкою самих легіонерів, мало того що ці люди не можуть, воюючи за Україну роками, отримати громадянство, так ще і зараз поставлені перед вибором, що робити....
Як конфіскувати активи російських олігархів, то жодної рішення за шість місяців, а тут ці тварі, по переду усіх....
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27.09.2022 20:58 Відповісти
ще суддям і прокурорам зрадникам тре нічого не платити
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27.09.2022 21:42 Відповісти
 
 