Україна не виплачуватиме 15 млн грн одноразової грошової допомоги родичам загиблих воїнів, якщо вони живуть у Росії чи Білорусі
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Члени сімей загиблих українських військових, які живуть у Росії чи Білорусі або засуджені за державну зраду, колабораційну діяльність, не отримуватимуть одноразову грошову допомогу.
Про таке рішення уряду повідомив у телеграмі представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що внесено зміни до постанови КМУ "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану" від 28 лютого 2022 № 168.
Передбачено, що членам сімей загиблих військовослужбовців Збройних сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, військових прокурорів Офісу Генерального прокурора, осіб рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій, співробітників Служби судової охорони, осіб начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро та поліцейських, а також осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби, які постійно проживають на території РФ або республіки Білорусь, або засудженим за державну зраду, колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору одноразова грошова допомога не виплачується.
Нагадаємо, одноразова виплата родинам полеглих героїв захисників України встановлена у розмірі 15 мільйонів гривень.
Будь ласка, зачекайте...
НЕ логічно щось виплачувати на територію країни-агресора.
зміниться режим - має змінитися і законодавство
але платити брату/сестрі в раші за брата, який загинув як захисник України від раші як на мене - нелогічно.
У воїнів напевно немає дітей в Росії якщо вони тут воюють.
прикольно..
а тим, що на парасії й так зможуть платити..наприклад за 10-30 відсотків відкату з виплати..
навіть не здивуюсь, якщо таку схему компенсацій, в тому числі за майно вже налагодили..
нам ж не озвучують всі платежі зешобли з бюджету..а там дерибан стоіть - аж гай гуде
2у нас самих море випадків коли хтось служить в ЗСУ а батьки бігають на демонстрації з руским прапором і ***** спаси нас
3 нехрен називати воїном який воює за Україну якщо ми його ні в що не ставимо
бо як що не дай бог загине далекий родич когось хто втік в європу а у цього родича не буде спадкоємців то приїде це ***** і буде добиватися виплат
4 гроші повинні бути закріплені за загиблим по факту загибелі і лежати в казначействі на особливому рахунку
5 це проблема дуже остра і зелені її не вирішать
тим більше що на 2023 заплановано таких грошей аж 360 млн грн.
поділіть тай побачите що все написане в статті схоже на шлях ссср до комунізму
ссср йде до комунізму але в дорозі годувати ніхто не обіцяв
Вони хочаб цікавилися думкою самих легіонерів, мало того що ці люди не можуть, воюючи за Україну роками, отримати громадянство, так ще і зараз поставлені перед вибором, що робити....
Як конфіскувати активи російських олігархів, то жодної рішення за шість місяців, а тут ці тварі, по переду усіх....