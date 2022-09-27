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Військовослужбовцю РФ повідомлено про підозру у розстрілі беззбройного мешканця Ірпеня, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окупант

Слідчі Нацполіції повідомили про підозру військовослужбовцю РФ, що розстріляв беззбройного мешканця Ірпеня під час окупації Київщини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

"У березні збройні сили РФ окупували м. Ірпінь та організували свій штаб в одному із житлових комплексів. Під час окупації окупанти здійснювали обхід по квартирах будинків, розташованих на території комплексу, аби виявити патріотично налаштованих громадян України. До місцевих мешканців воєнні злочинці застосовували фізичне та психологічне насильство, катували били та вбивали", - йдеться у повідомленні.

Одним із таких фактів стало вбивство місцевого мешканця за його проукраїнську позицію.

Слідством встановлено, що 5 березня військовослужбовець десантно-штурмового полку ЗС РФ, за попередньою змовою з іншими невстановленими військовослужбовцями РФ, здійснили обхід квартир багатоповерхівки. В одній із квартир вони незаконно утримували трьох місцевих мешканців. Надалі застосували до них фізичне, психологічне насильство. Більше того – погрожували людям вбивством, стріляли над головою та біля ніг. Також заради розваги змушували цивільних пройти по замінованій частині лісу.

Після цього одного з потерпілих, який на момент знущань знаходився у безпорадному стані зі зв’язаними за спиною руками, військові РФ умисно розстріляли з автоматичної зброї.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупація Ірпеня: правоохоронці опитали приблизно 1,5 тис. потерпілих та свідків для збору доказів воєнних злочинів росіян, - Нацполіція. ВIДЕО

27 вересня встановленому військовослужбовцю РФ повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни). Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Автор: Володимир Янченко
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А зачем лицо прятать ?
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27.09.2022 19:40 Відповісти
бо він не циган. У нас циган навіть підозрюваних у кишенькових крадіжках показують.
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27.09.2022 19:47 Відповісти
бісять оті замазування - таке враження, що черговий розводняк..

а по темі - ото зробити сайт, туди всі данні з фото й розмір премії за голову..ото мисливці сафарі влаштують..
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27.09.2022 19:51 Відповісти
Онлайн-реєстр кацапських окупантів, - https://rwc.shtab.net/troopers

Майже 150 тисяч імен. Можна надсилати свою інформацію.
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27.09.2022 22:32 Відповісти
замість цього урода заваліть 20 полонених
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27.09.2022 19:55 Відповісти
Полонених не можна. Можна в полон не брати.
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27.09.2022 21:05 Відповісти
А я би запропонував створити відокремлені "зони" для учасників війни - колишніх учасників АТО/ООС. І орків, як учасників війни, розміщувати там. Хай би пожили поруч з Торнадо, Айдар і з загалом. Буття первинне, свідомість вторинна.
Але, ідея окремих "зон" для УБД - то окрема і серйозна тема. Погодьтеся.
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27.09.2022 19:58 Відповісти
Коли особу не показують, то піаром займаються. Заочно засудять і справуа з кінцем. У нас навіть корупціонерів особи не показують бо потім візьмуть хабаря, а його відпустять.
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27.09.2022 20:02 Відповісти
Чому не показують морди обличчя і не називають імен осіб, не тільки тих, кому оголошено підозру, а вже, навіть, засуджених? В чому справа? В законодавстві? У США, Канаді, та й мабуть усіх інших країнах процес арешту, допитів, суду широко висвітлюється в ЗМІ. Альо, депутати, нехайно змінюте ці .. лядські закони!!!!!
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27.09.2022 21:08 Відповісти
 
 