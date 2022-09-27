Військовослужбовцю РФ повідомлено про підозру у розстрілі беззбройного мешканця Ірпеня, - Нацполіція

Слідчі Нацполіції повідомили про підозру військовослужбовцю РФ, що розстріляв беззбройного мешканця Ірпеня під час окупації Київщини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

"У березні збройні сили РФ окупували м. Ірпінь та організували свій штаб в одному із житлових комплексів. Під час окупації окупанти здійснювали обхід по квартирах будинків, розташованих на території комплексу, аби виявити патріотично налаштованих громадян України. До місцевих мешканців воєнні злочинці застосовували фізичне та психологічне насильство, катували били та вбивали", - йдеться у повідомленні.

Одним із таких фактів стало вбивство місцевого мешканця за його проукраїнську позицію.

Слідством встановлено, що 5 березня військовослужбовець десантно-штурмового полку ЗС РФ, за попередньою змовою з іншими невстановленими військовослужбовцями РФ, здійснили обхід квартир багатоповерхівки. В одній із квартир вони незаконно утримували трьох місцевих мешканців. Надалі застосували до них фізичне, психологічне насильство. Більше того – погрожували людям вбивством, стріляли над головою та біля ніг. Також заради розваги змушували цивільних пройти по замінованій частині лісу.

Після цього одного з потерпілих, який на момент знущань знаходився у безпорадному стані зі зв’язаними за спиною руками, військові РФ умисно розстріляли з автоматичної зброї.

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27 вересня встановленому військовослужбовцю РФ повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни). Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.