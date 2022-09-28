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Російське угруповання в Лимані потрапило в оперативне оточення, - Бутусов. КАРТА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські канали опублікували карту наступу ЗСУ у Харківській, Донецькій та Луганській областях.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. 

Російське угруповання в Лимані потрапило в оперативне оточення, - Бутусов 01

За його словами, згідно з опублікованою картою: 

1. Фронт 20-ї загальновійськової армії ЗС РФ на Осколі прорвано. Російське угруповання в Лимані потрапило в оперативне оточення. Вихід наших військ на Невське та Терни означатиме перекриття останніх шляхів постачання, запечатування "котла" та повний розгром лимансько-ямпільського угруповання.

2. Російське командування, очевидно, розуміє загрозу, проте продовжує утримувати Лиман та Ямпіль. Конфігурація фронту противника вкрай невигідна для оборони, довго тримати такий фронт противник не зможе. Разом з тим не можна недооцінювати противника, керованість угруповання зберігається, ворог, як і раніше, перевершує нас у важких озброєннях та боєприпасах. Бої йдуть важкі.

3. Росіяни перекидають усі можливі підкріплення звідки тільки можливо - наприклад, там уже захоплено документи військовослужбовців зі складу 201-ї військової бази у Таджикистані, різних регіональних та національних підрозділів, низки батальйонів БАРС. Маршові поповнення мобілізованих спрямовані на поповнення 144-ї та 3-ї мотострілкових дивізій у цьому районі. Також тут застосовуються 61 бригада морської піхоти, частини ВДВ.

4. ЗСУ вийшли вже до Кремінної, і після завдання поразки лимансько-ямпільському угрупованню, ворогові доведеться бігти далеко, до траси Р66 Сватово-Кремінна.

5. На карті немає північної ділянки фронту. А там наші війська також перейшли Оскол, і поступово просуваються вперед північніше Сватового. Бої за Сватове та бої за Кремінну виглядають неминучою та недалекою перспективою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські сили зміцнюють позиції біля Лиману, - ISW

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+61
Отступающих надо добивать, чтобы случайно выжившие больше не хотели вернуться в строй
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28.09.2022 08:49
+52
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28.09.2022 08:48
+33
Слава ЗСУ!
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28.09.2022 08:49
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28.09.2022 08:48 Відповісти
Отступающих надо добивать, чтобы случайно выжившие больше не хотели вернуться в строй
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28.09.2022 08:49 Відповісти
Иди добей.
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28.09.2022 08:55 Відповісти
можно организовать миннное заграждение, а потом их шугануть, чтобы они бежали
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28.09.2022 08:57 Відповісти
Та наші ССО так і роблять...
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28.09.2022 09:37 Відповісти
а в чем, собственно, проблема? так ведь и будет, если оружия не сложат.
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28.09.2022 08:58 Відповісти
краще тебе - бот вчорашній
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28.09.2022 08:58 Відповісти
Добьєм, не хвилюйся... 🙂
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28.09.2022 09:01 Відповісти
Доб'ємо. Але почнемо з щербатих де-білів
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28.09.2022 17:31 Відповісти
Не "російське угрупування"
а угрупування військових злочинців в оточенні іде підготовка до утилізації цього біосміття і очищення планети від сатани воїнами світла
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28.09.2022 08:49 Відповісти
Саме «російське», не якесь безіменне.
Треба називати речі своїми іменами, щоб це закарбувалось в пам'яті.
Вбивають росіяни, катують росіяни, ґвалтують росіяни. Це має чути і знати кожен
Так, вони злочинці, російські злочинці.
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28.09.2022 09:19 Відповісти
московити вони. Самозванці не мають почуватися причетними до Русі.
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28.09.2022 09:56 Відповісти
"угрупування сросейських федерастів" - як, майже, ідеально
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28.09.2022 13:08 Відповісти
ЗСУ варить лаптєй в котлі.
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28.09.2022 08:49 Відповісти
Слава ЗСУ!
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28.09.2022 08:49 Відповісти
Forza, ЗСУ!
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28.09.2022 08:55 Відповісти
Vinceremo sez'altro !
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28.09.2022 09:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=x8WuSLqGFFQ&ab_channel=%D0%91%D0%9C%D0%9F
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28.09.2022 11:40 Відповісти
Бережіть себе, рідненькі!
Слава ЗСУ!
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28.09.2022 08:56 Відповісти
Главное - не повторить ошибки немцев под мацквой
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28.09.2022 09:06 Відповісти
Если полностью сопоставить картину второй мировой войны, то там все проблемы нацистов и успехи усатого были из-за действий союзников на других фронтах. Чего стоит отвод люфтваффе для мусорных дел типа бомбежек Лондона просто так, проигрываемая война в Африке и бесполезная Италия, которую так просто шатали союзники. Ну и стратегическая ошибка напасть в июне, но задержку вызвало вторжение в Грецию и сражение за Крит. Так бы минимум 3 месяца до холодов и усатый в Екатеринбург бы убежал.

Посмотрим, будет ли чмоня делать такой же приказ, какой сделал Сталин летом 41-го. А именно директивой сжигать при отступлении все дома, включая и дома с жителями и обрекать население на смерть от холода, но чтобы врагу они не достались. Зоя Космодемянская из этой оперы, поймали за неудачным поджогом села, в котором жили люди, ну и ее сдали нацистам. Если чмоня будет взрывать за собой все населенные пункты, лишая возможности греться зимой, а это вполне возможный вариант событий, хоть и вызывающий у всего мира тотальное отвращение, тогда наше наступление реально будет замедлено.
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28.09.2022 09:15 Відповісти
но задержку вызвало вторжение в Грецию и сражение за Крит. Не забуваємо Югославію.
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28.09.2022 09:50 Відповісти
Бийте орків за Харків, за Ізюм, за Куп'янськ!
За вбитих і замордованих українців, за сльози наших жінок і страждання наших дітей!
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28.09.2022 09:08 Відповісти
Орки семь месяцев как мантру повторяли котел,котел.Вот и получили.
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28.09.2022 09:10 Відповісти
Ця віина -- віина арти -- в нас маловато.
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28.09.2022 09:15 Відповісти
Так арта хоть есть, в отличии от ракет, сейчас они нужны как никогда. Согласитесь, неплохо было бы наносить удары по военным заводам и скоплениям врага.
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28.09.2022 09:20 Відповісти
Валентин Коваль

"віина", "в нас маловато"
Соромлюся спитати, а це на якій мові?
З першим більщ-меньш зрозуміло - навіть клавіатура з українською мовою не встановлена,
що дуже показово для нібито українця, особливо після 24 лютого.
А от - "маловато", це вже явний прокол.
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28.09.2022 09:53 Відповісти
На орфографіку я не відволікаюсь .А чим Вас здивувало слово -- малувато.
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28.09.2022 10:04 Відповісти
Суржик.
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28.09.2022 10:06 Відповісти
маловато>недовата>майже вата>малосрос
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28.09.2022 13:16 Відповісти
Недопереів
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28.09.2022 13:28 Відповісти
Нєє, Валентин Коваль - наша людина.
а подоляківських ботів я всіх запам'ятала, я їх відстежую.
рашистські ж боти тут не живуть, не втримуються довше 30 секунд.
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28.09.2022 11:34 Відповісти
Ласкаво просимо.
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28.09.2022 09:19 Відповісти
Це було учора, сьогодні вже ось так

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28.09.2022 09:22 Відповісти
Не біжіть поперед батька самі знаєте куди. Чекаємо офиційної інформації від Генштабу.
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28.09.2022 10:30 Відповісти
во ***
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28.09.2022 09:25 Відповісти
Згідно дип мап - там, під Лиманом якісь кізяківські банди, нечисть
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28.09.2022 09:31 Відповісти
Під Ліманом профі, їх треба добивати, хоча брат написав, що все, рушили далі, гаплик тим БАРСАм і вагнерівцям, розхід мін і снарядів зашкалює.
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28.09.2022 10:29 Відповісти
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28.09.2022 11:49 Відповісти
Писали раніше, що там, у Лимані, було 2 батальйони БАРС (потім ще якійся батальйон на підкріплення підійшов). Ці БАРСи в них більш-менш мотивовані, не відміну від нинішніх чмобіків.
То якщо наші їх не випустять з оточення, це буде супер!
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28.09.2022 09:43 Відповісти
Барсы , думали , будет прогулка ,как в Чечне, а тут Украина . Реальных Украинцев , лучше не читати
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28.09.2022 10:10 Відповісти
не чіпати)
ви хотіли написати
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28.09.2022 11:35 Відповісти
Закликаю без шапкозакидацьких настроїв. Ситуація схожа на Курську дугу в 1943 р. - одна сторона намагалася взяти противника в оточення, але невдало.
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28.09.2022 10:14 Відповісти
Не порівнюй прутень з пальцем у нас ситуація инша.
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28.09.2022 10:16 Відповісти
Зараз не так, доки не підіпруть позаду, наші дальше не йдуть, ну і відсутній снарядний голод.
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28.09.2022 10:30 Відповісти
Від казана до казана триває життя кацла 😁
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28.09.2022 10:15 Відповісти
Цензор, ау! У вас на карті України Крим загубився!
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28.09.2022 10:56 Відповісти
Зараз на арену виходить "Козирь" і дасть, як під Києвом кацапській групіровці вийти без втрат. Така вона тайна війни, такі там сидять патріоти.
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28.09.2022 11:20 Відповісти
Пора замислитись над побудовою великих концтаборів для русні
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28.09.2022 11:46 Відповісти
Попросимо поляків дати Освенцім в оренду на пару років.
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28.09.2022 11:53 Відповісти
Що з ними будемо робити?
Адже,їх треба годувати,спать укладати,стерегти...куча клопоту...
Може...по-іншому?
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28.09.2022 12:43 Відповісти
Вони будуть працювати, як колись полонені німці. Відарбайтив 10 років й можеш їхати додому.
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28.09.2022 14:19 Відповісти
Желаю ЗСУ перетопить их в Осколе как киевский князь когда-то перетопил отступающую русню Боголюбского в Днепре.
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28.09.2022 16:12 Відповісти
 
 