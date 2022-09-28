Російське угруповання в Лимані потрапило в оперативне оточення, - Бутусов. КАРТА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські канали опублікували карту наступу ЗСУ у Харківській, Донецькій та Луганській областях.
Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
За його словами, згідно з опублікованою картою:
1. Фронт 20-ї загальновійськової армії ЗС РФ на Осколі прорвано. Російське угруповання в Лимані потрапило в оперативне оточення. Вихід наших військ на Невське та Терни означатиме перекриття останніх шляхів постачання, запечатування "котла" та повний розгром лимансько-ямпільського угруповання.
2. Російське командування, очевидно, розуміє загрозу, проте продовжує утримувати Лиман та Ямпіль. Конфігурація фронту противника вкрай невигідна для оборони, довго тримати такий фронт противник не зможе. Разом з тим не можна недооцінювати противника, керованість угруповання зберігається, ворог, як і раніше, перевершує нас у важких озброєннях та боєприпасах. Бої йдуть важкі.
3. Росіяни перекидають усі можливі підкріплення звідки тільки можливо - наприклад, там уже захоплено документи військовослужбовців зі складу 201-ї військової бази у Таджикистані, різних регіональних та національних підрозділів, низки батальйонів БАРС. Маршові поповнення мобілізованих спрямовані на поповнення 144-ї та 3-ї мотострілкових дивізій у цьому районі. Також тут застосовуються 61 бригада морської піхоти, частини ВДВ.
4. ЗСУ вийшли вже до Кремінної, і після завдання поразки лимансько-ямпільському угрупованню, ворогові доведеться бігти далеко, до траси Р66 Сватово-Кремінна.
5. На карті немає північної ділянки фронту. А там наші війська також перейшли Оскол, і поступово просуваються вперед північніше Сватового. Бої за Сватове та бої за Кремінну виглядають неминучою та недалекою перспективою.
Будь ласка, зачекайте...
а угрупування військових злочинців в оточенні іде підготовка до утилізації цього біосміття і очищення планети від сатани воїнами світла
Треба називати речі своїми іменами, щоб це закарбувалось в пам'яті.
Вбивають росіяни, катують росіяни, ґвалтують росіяни. Це має чути і знати кожен
Так, вони злочинці, російські злочинці.
Слава ЗСУ!
Посмотрим, будет ли чмоня делать такой же приказ, какой сделал Сталин летом 41-го. А именно директивой сжигать при отступлении все дома, включая и дома с жителями и обрекать население на смерть от холода, но чтобы врагу они не достались. Зоя Космодемянская из этой оперы, поймали за неудачным поджогом села, в котором жили люди, ну и ее сдали нацистам. Если чмоня будет взрывать за собой все населенные пункты, лишая возможности греться зимой, а это вполне возможный вариант событий, хоть и вызывающий у всего мира тотальное отвращение, тогда наше наступление реально будет замедлено.
За вбитих і замордованих українців, за сльози наших жінок і страждання наших дітей!
"віина", "в нас маловато"
Соромлюся спитати, а це на якій мові?
З першим більщ-меньш зрозуміло - навіть клавіатура з українською мовою не встановлена,
що дуже показово для нібито українця, особливо після 24 лютого.
А от - "маловато", це вже явний прокол.
а подоляківських ботів я всіх запам'ятала, я їх відстежую.
рашистські ж боти тут не живуть, не втримуються довше 30 секунд.
То якщо наші їх не випустять з оточення, це буде супер!
ви хотіли написати
Адже,їх треба годувати,спать укладати,стерегти...куча клопоту...
Може...по-іншому?