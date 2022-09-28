Российская группировка в Лимане попала в оперативное окружение, - Бутусов. КАРТА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские каналы опубликовали карту наступления ВСУ в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.
Об этом пишет в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
По его словам, согласно опубликованной карте:
1. Фронт 20-й общевойсковой армии ВС РФ на Осколе прорван.
Российская группировка в Лимане попала в оперативное окружение. Выход наших войск на Невское и Терны будет означать перекрытие последних путей снабжения, запечатывание "котла" и полный разгром лиманско-ямпольской группировки.
2. Российское командование, очевидно, понимает угрозу, однако продолжает удерживать Лиман и Ямполь. Конфигурация фронта для противника крайне невыгодная для обороны, долго держать такой фронт противник не сможет.
Вместе с тем нельзя недооценивать противника, управляемость группировки сохраняется, враг по-прежнему превосходит нас в тяжелых вооружениях и боеприпасах. Бои идут тяжелые.
3. Россияне перебрасывают все возможные подкрепления откуда только возможно - например, там уже захвачены документы военнослужащих из состава 201-й военной базы в Таджикистане, различных региональных и национальных подразделений, ряд батальонов БАРС. Маршевые пополнения мобилизованных направлены для пополнения 144-й и 3-й мотострелковых дивизий в этом районе. Также здесь применяются 61-я бригада морской пехоты, части ВДВ.
4. ВСУ вышли уже к Кременной, и после нанесения поражения лиманско-ямпольской группировке, врагу придется бежать далеко, к трассе Р66 Сватово-Кременная.
5. На карте нет северного учстка фронта. А там наши войска также перешли Оскол, и постепенно продвигаются вперед севрнее Сватово. Бои за Сватово и бои за Кременную выглядят неизбежной и недалекой перспективой.
Пожалуйста, подождите...
а угрупування військових злочинців в оточенні іде підготовка до утилізації цього біосміття і очищення планети від сатани воїнами світла
Треба називати речі своїми іменами, щоб це закарбувалось в пам'яті.
Вбивають росіяни, катують росіяни, ґвалтують росіяни. Це має чути і знати кожен
Так, вони злочинці, російські злочинці.
Слава ЗСУ!
Посмотрим, будет ли чмоня делать такой же приказ, какой сделал Сталин летом 41-го. А именно директивой сжигать при отступлении все дома, включая и дома с жителями и обрекать население на смерть от холода, но чтобы врагу они не достались. Зоя Космодемянская из этой оперы, поймали за неудачным поджогом села, в котором жили люди, ну и ее сдали нацистам. Если чмоня будет взрывать за собой все населенные пункты, лишая возможности греться зимой, а это вполне возможный вариант событий, хоть и вызывающий у всего мира тотальное отвращение, тогда наше наступление реально будет замедлено.
За вбитих і замордованих українців, за сльози наших жінок і страждання наших дітей!
"віина", "в нас маловато"
Соромлюся спитати, а це на якій мові?
З першим більщ-меньш зрозуміло - навіть клавіатура з українською мовою не встановлена,
що дуже показово для нібито українця, особливо після 24 лютого.
А от - "маловато", це вже явний прокол.
а подоляківських ботів я всіх запам'ятала, я їх відстежую.
рашистські ж боти тут не живуть, не втримуються довше 30 секунд.
То якщо наші їх не випустять з оточення, це буде супер!
ви хотіли написати
Адже,їх треба годувати,спать укладати,стерегти...куча клопоту...
Може...по-іншому?