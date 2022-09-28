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Франція передасть Україні понад 1000 тонн гуманітарних вантажів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

автомобілі,пожежні

28 вересня у Марселі стартувала акція "Човен для України", в рамках якої буде передано понад 1000 тонн гумдопомоги.

Про це повідомляє міністерство закордонних справ Франції, інформує Цензор.НЕТ

"У відповідь на термінову потребу, висловлену українською владою, понад 1000 тонн гуманітарної допомоги буде доставлено до порту Костанца, Румунія, яка складатиметься з пожертв державного та приватного секторів", - йдеться в повідомленні. 

Зокрема, йдеться про вантаж, який охоплює наступні сектори:

  • цивільна безпека: 15 пожежно-рятувальних автомобілів, приведених до стандартів України, з них 5 вживаних автомобілів, запропонованих пожежно-рятувальними службами, та 10 нових автомобілів; 8 напівжорстких моторних плавзасобів; 19 тонн техніки (рятувального, очисного та захисного спорядження);
  • медична допомога: 25 тонн екстрених та реанімаційних препаратів, 14 тонн з яких були запропоновані асоціацією "Тюльпан" та її медичними компаніями-членами, а також медичний автомобіль, оснащений мобільним радіологічним апаратом, що дозволяє проводити обстеження на місцях;
  • продовольча допомога: 60 тис. продовольчих пайків (дворазове харчування), 48 тонн готових страв, 13 тонн молока;
  • аварійно-реабілітаційне обладнання: 5 генераторів, будівельні матеріали та брезент.

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Франція також пропонує понад 200 метрів аварійних мостів, які будуть використані для швидкого відновлення української цивільної інфраструктури: 3 збірні мости типу "bailey" і 3 модульні металеві мости, включаючи один, що буде транспортуватися з Франції автомобільним транспортом.

За участі французьких посольств в Румунії та Україні пожертви будуть надані визначеним українським бенефіціарам, зокрема Службі з надзвичайних ситуацій України, Міністерству охорони здоров’я, Чернігівській та Харківській областям і містам, муніципалітетам Одеси та Стрию.

"Як Франція зобов’язалася під час конференції в Лугано, зусилля з відновлення будуть зосереджені, зокрема, на Чернігівській області, відповідно до механізму спонсорства, запропонованого Президентом Володимиром Зеленським", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+7
Запорізькі чиновники Старух, Куртєв, Щербина та Некрасова розікрали 22 морські контейнери, 389 вагонів і 220 вантажівок гуманітарки, - агент НАБУ Шевченко
https://censor.net/ua/n3364138

Скандал з гуманітарною допомогою в Чернігові: в ОВА не реагують, а на складах псуються продукти
https://www.youtube.com/watch?v=jJVQKIwMfVQ
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28.09.2022 12:42
+6
і знову - зустрічайте на ОЛХ

чи відразу до мереж супермаркетів??
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28.09.2022 12:25
+6
В Запоріжжя, кєнтам агрохамій відразу відправляйте.
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28.09.2022 12:30
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Приємно читати коли допомога суттєва,але не коштами,а реальним збіжжям.
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28.09.2022 12:18 Відповісти
приємно відзначити, що 15 пожежно-рятувальних автомобілів, 5 генераторів, будівельні матеріали та брезент, а також понад 200 метрів аварійних мостів- через "АТБ" не реалізують... Епіцентру приготуватись.
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28.09.2022 12:28 Відповісти
Ермак потирает руки и пускает слюни.
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28.09.2022 12:42 Відповісти
не тільки єлдак, всі "слуги" готують ангари і договори з торговими маркетами на реалізацію. Вже закупляють упаковочні матеріали для перепаковки продуктів. У них все нормально, але ні одного з них чомусь немає на фронті.
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28.09.2022 15:51 Відповісти
Україні, чи ярмаку для продажу ? Надавайте, тільки ретельно контролюйте!
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28.09.2022 15:17 Відповісти
Ух зебанда обогатится
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28.09.2022 12:22 Відповісти
Як,змінить велосипед на пожежну машину чи використає запас анестезії, чи просто з'їсть пайки
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28.09.2022 12:27 Відповісти
Запорізькі чиновники Старух, Куртєв, Щербина та Некрасова розікрали 22 морські контейнери, 389 вагонів і 220 вантажівок гуманітарки, - агент НАБУ Шевченко
https://censor.net/ua/n3364138

Скандал з гуманітарною допомогою в Чернігові: в ОВА не реагують, а на складах псуються продукти
https://www.youtube.com/watch?v=jJVQKIwMfVQ
показати весь коментар
28.09.2022 12:42 Відповісти
Велосипед))) перестаньте смотреть сериалы)
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28.09.2022 12:55 Відповісти
і знову - зустрічайте на ОЛХ

чи відразу до мереж супермаркетів??
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28.09.2022 12:25 Відповісти
В Запоріжжя, кєнтам агрохамій відразу відправляйте.
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28.09.2022 12:30 Відповісти
ви не уважні... Опа препизеденда зробила висновки та розстріляла усіх винних... Вбитий брат дЄрьмака не постраждав.

пожертви будуть надані визначеним українським бенефіціарам, зокрема Службі з надзвичайних ситуацій України, Міністерству охорони здоров'я, Чернігівській та Харківській областям і містам, муніципалітетам Одеси та Стрию. Джерело: https://censor.net/ua/n3370139
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28.09.2022 12:35 Відповісти
Зелені бариги на крові", радісно потирають руки
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28.09.2022 12:31 Відповісти
В Запоріжжі є баба губата, вона все реалізує - можете не сумніватися.
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28.09.2022 12:33 Відповісти
Слідкуйте за руками Єрмака як гуманітарна допомога перетворюється на товари в супермаркетах.
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28.09.2022 12:50 Відповісти
Сьогодні на Банковій буде гулівон з цього приводу
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28.09.2022 13:00 Відповісти
 
 