Франція передасть Україні понад 1000 тонн гуманітарних вантажів

28 вересня у Марселі стартувала акція "Човен для України", в рамках якої буде передано понад 1000 тонн гумдопомоги.

Про це повідомляє міністерство закордонних справ Франції, інформує Цензор.НЕТ

"У відповідь на термінову потребу, висловлену українською владою, понад 1000 тонн гуманітарної допомоги буде доставлено до порту Костанца, Румунія, яка складатиметься з пожертв державного та приватного секторів", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, йдеться про вантаж, який охоплює наступні сектори:

цивільна безпека: 15 пожежно-рятувальних автомобілів, приведених до стандартів України, з них 5 вживаних автомобілів, запропонованих пожежно-рятувальними службами, та 10 нових автомобілів; 8 напівжорстких моторних плавзасобів; 19 тонн техніки (рятувального, очисного та захисного спорядження);

медична допомога: 25 тонн екстрених та реанімаційних препаратів, 14 тонн з яких були запропоновані асоціацією "Тюльпан" та її медичними компаніями-членами, а також медичний автомобіль, оснащений мобільним радіологічним апаратом, що дозволяє проводити обстеження на місцях;

продовольча допомога: 60 тис. продовольчих пайків (дворазове харчування), 48 тонн готових страв, 13 тонн молока;

аварійно-реабілітаційне обладнання: 5 генераторів, будівельні матеріали та брезент.

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Франція також пропонує понад 200 метрів аварійних мостів, які будуть використані для швидкого відновлення української цивільної інфраструктури: 3 збірні мости типу "bailey" і 3 модульні металеві мости, включаючи один, що буде транспортуватися з Франції автомобільним транспортом.

За участі французьких посольств в Румунії та Україні пожертви будуть надані визначеним українським бенефіціарам, зокрема Службі з надзвичайних ситуацій України, Міністерству охорони здоров’я, Чернігівській та Харківській областям і містам, муніципалітетам Одеси та Стрию.

"Як Франція зобов’язалася під час конференції в Лугано, зусилля з відновлення будуть зосереджені, зокрема, на Чернігівській області, відповідно до механізму спонсорства, запропонованого Президентом Володимиром Зеленським", - йдеться у повідомленні.

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