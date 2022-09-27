Слідчі жандармерії Франції прибули до України, завтра вони вирушать до Ізюму

В Україну прибули слідчі Національної жандармерії Франції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Франції.

"В Україну прибули слідчі Національної жандармерії, міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна представила їх генеральному прокурору України Андрію Костіну. Завтра їх буде дислоковано в район Ізюму. Франція підтримує Україну у боротьбі з безкарністю", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на околиці Ізюма виявили поховання майже з 440 могил. В основному в них поховані цивільні, які загинули в період окупації Ізюму російською армією. Виявили також братську могилу із тілами 17 українських військових. Слідство встановлює їхні особи.

Пізніше стало відомо, що з місця масового поховання в Ізюмі на Харківщині всього ексгумували 436 тіл.

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