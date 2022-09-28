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Командири "Азову" найближчими днями зустрінуться із сім’ями у Туреччині, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

прокопенко,азов

Командири захисників "Азовсталі", яких 21 вересня звільнили з російського полону, найближчими днями зможуть зустрітися із сім’ями. Проте зустрічі відбудуться на території Туреччини.

Про це в ефірі телемарафону заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Там є всі умови для них (командирів. - Ред.). Я сподіваюся, що найближчими днями вони зустрінуться зі своїми сім'ями. Це важливо і для них, і для рідних. Звичайно, зустріч буде не в Україні. Це дуже важливо, і ми пішли на цей крок",- заявив він.

Також читайте: Речник Ердогана Калин розповів, як узгоджували обмін командирів захисників "Азовсталі": Спочатку в списку було 15 імен

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+11
Треба призвіща тих , хто у полоні кожен день печатати в ЗМІ українських і західних
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28.09.2022 13:43
+6
те, що на території Туреччини - норм.
така домовленість, це зрозуміло
хочеться думати, що наші герої матимуть максимальне медичне сприяння у відновленні здоров'я

плюсом іде позитив від зустрічі із родичами

я тільки дуже хочу, щоб цей обмін Азовців не був останнім і щоб решту ми встигли витягнути допоки вони ще живі.
бо дивлячись на те, як виглядають люди, яких чотири місяці у полоні катували та вбивали голодом - жахливо думати про тих, чиї тортури ще тривають
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28.09.2022 13:47
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а чому оп тягло резину із зустрічю рідних із бувшими плоненими скільки часу пройшло .
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28.09.2022 13:44 Відповісти
А попіаритись?
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28.09.2022 18:05 Відповісти
Треба призвіща тих , хто у полоні кожен день печатати в ЗМІ українських і західних
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28.09.2022 13:43 Відповісти
те, що на території Туреччини - норм.
така домовленість, це зрозуміло
хочеться думати, що наші герої матимуть максимальне медичне сприяння у відновленні здоров'я

плюсом іде позитив від зустрічі із родичами

я тільки дуже хочу, щоб цей обмін Азовців не був останнім і щоб решту ми встигли витягнути допоки вони ще живі.
бо дивлячись на те, як виглядають люди, яких чотири місяці у полоні катували та вбивали голодом - жахливо думати про тих, чиї тортури ще тривають
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28.09.2022 13:47 Відповісти
Медичну допомогу будуть мати на найвищому рівні. Я в госпіталі турецькому з протрузіями та грижами був піднятий на ноги за тиждень.
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28.09.2022 13:51 Відповісти
Дай Боже, щоб було так.
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28.09.2022 13:58 Відповісти
Зустрінуться і добре. Не потрібно анонсувати такі новини, бо зайвий раз боляче тим, чиї рідні у полоні.
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28.09.2022 13:50 Відповісти
Во как хорошо турецкие голодранцы пристроились.
Украине не помогли ни на копейку,санкций кацам не вводили, торговлю с ними увеличили,на пропуске украинской пшеницы зарабатывают и пленных в заложниках держат.
Но виновата во всём Германия и Америка-смотри не перепутай.
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28.09.2022 14:01 Відповісти
А чому іхУкраїну не пускають ? Щось я не розумію. Що там за домовленість така.
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28.09.2022 14:07 Відповісти
Бо "друга армія світу" їх дуже боїться. Бо вони класні та суперові захисники Вітчизни.
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28.09.2022 15:02 Відповісти
 
 