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Обсяг збитків завданих Росією дорожній інфраструктурі Харківщині становить 46 млрд

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харківщина

Обсяг збитків дорожній інфраструктурі у Харківській області внаслідок російської агресії становить 46 млрд грн. З них – 25 млрд на деокупованих у вересні територіях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ з посиланням на виступ заступника голови Державного агентства автомобільних доріг Андрія Івка під час брифінгу.

"З вересня ми обстежуємо звільнені від окупантів території Харківщини разом з вибухотехніками. За попередньою оцінкою, обсяг завданих воєнною агресією збитків дорожній інфраструктурі державного значення Харківської області становить 46 млрд. З них – 25 млрд на деокупованих у вересні територіях", - зазначив він.

Івко додав, що наразі служба продовжує відновлювати регіон від наслідків воєнних дій. Зокрема, працює на маршрутах, котрі вкрай важливі для якнайшвидшого налагодження логістики в області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харківщині російські війська завдали шкоди довкіллю майже на 80 млрд грн, - Держекоінспекція. ФОТОрепортаж

"Наше завдання – оперативно забезпечити довезення до наших громадян, котрі перебували в окупації, медикаментів та їжі. Першочергово створюємо коридори для рятувальників та комунальників", - додав заступник очільника Укравтодору.
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Кубанью заберём.. главное без касапских кубанцев-********..
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28.09.2022 16:03 Відповісти
це зелень вже порахувала без откатів..
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28.09.2022 16:07 Відповісти
Велике відновлення доріг починається, терміново забрати гроші у військових і в асфальт ...
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28.09.2022 16:12 Відповісти
"продовжується"
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28.09.2022 16:31 Відповісти
Було велике будівництво, починається велике відновлення ...
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28.09.2022 16:33 Відповісти
миллиарды распиленные зеленью и закопанные в никуда...
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28.09.2022 16:16 Відповісти
Так вот почему они строили дороги.... Вот это многоходовочка, куда там русне...
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28.09.2022 16:25 Відповісти
 
 