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Зеленський відеозверненнями російською мовою намагався зірвати мобілізацію в Росії, - постпред РФ в ООН Небензя
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Постпред РФ в ООН Василь Небензя звинуватив президента України Зеленського в спробі зірвати мобілізацію в Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
"Президент Зеленський не посоромився за останні дні записати кілька відеозвернень російською мовою, щоб спробувати зірвати нещодавно оголошену в Росії часткову мобілізацію, за майданними рецептами "вбити клин" між владою та суспільством. Ось і сьогодні президент Зеленський з екрана стверджував, що під час мобілізації призиваються насамперед громадяни неросійських національностей, якнайбільше чоловіків, які представляють корінне населення регіонів Росії. Але в Росії таке не пройде", - заявив постпред РФ в ООН.
Топ коментарі
+35 Nikolay Ivankov 071fa753
показати весь коментар28.09.2022 16:22
+33 Тетяна Тать
показати весь коментар28.09.2022 16:20
+33 Підлога Маккартні
показати весь коментар28.09.2022 16:29
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А він же не тільки закликав,а й допомагав заколотникам зброєю та військами не тільки в Україні!