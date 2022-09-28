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Зеленський відеозверненнями російською мовою намагався зірвати мобілізацію в Росії, - постпред РФ в ООН Небензя

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

небензя

Постпред РФ в ООН Василь Небензя звинуватив президента України Зеленського в спробі зірвати мобілізацію в Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ

"Президент Зеленський не посоромився за останні дні записати кілька відеозвернень російською мовою, щоб спробувати зірвати нещодавно оголошену в Росії часткову мобілізацію, за майданними рецептами "вбити клин" між владою та суспільством. Ось і сьогодні президент Зеленський з екрана стверджував, що під час мобілізації призиваються насамперед громадяни неросійських національностей, якнайбільше чоловіків, які представляють корінне населення регіонів Росії. Але в Росії таке не пройде", - заявив постпред РФ в ООН.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+35
"Ну не могут же они насрать просто для того, чтобы насрать! Должен же быть какой-то рациональный мотив!"
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28.09.2022 16:22
+33
*******, що поробиш
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28.09.2022 16:20
+33
Пусть побатрачят теперь за копейки в Таджикистане
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28.09.2022 16:29
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А це на яку дату?
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28.09.2022 22:37 Відповісти
Одним словом - **********.
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28.09.2022 19:25 Відповісти
Таке враження що цей член має трибуну ООН за сцену в комік-шоу.
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28.09.2022 20:27 Відповісти
Не розумію,чого досі не звинуватили пуйла у закликах до збройного заколоту,та зміненя конституційного ладу в Украіїні збройним шляхом?!
А він же не тільки закликав,а й допомагав заколотникам зброєю та військами не тільки в Україні!
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28.09.2022 20:47 Відповісти
лысый Небензя это головка члена с ушами.
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28.09.2022 21:00 Відповісти
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