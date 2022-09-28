Сербія не визнає псевдореферендуми РФ, - Reuters
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Президент Сербії Александр Вучич заявив, що Белград не визнає результати псевдореферендумів, які Росія організувала на окупованих нею українських територіях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Сербія... не визнає цього, оскільки вона дотримується міжнародного права, Статуту ООН та резолюцій ООН", - сказав Вучич.
"Ми захищаємо нашу власну територіальну цілісність, і в наших інтересах захищати територіальну цілісність інших міжнародно визнаних країн", - додав він.
Сербія, кандидат на членство в Європейському Союзі, повністю залежить від Росії в постачанні природного газу і відмовилася приєднатися до санкцій Заходу проти Москви через її дії в Україні.
Топ коментарі
+9 Qq Qqq f1a4586b
показати весь коментар28.09.2022 17:16
+7 Vadim Dumij
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+6 Vlad Cheh
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Будь ласка, зачекайте...
Куда важнее, что в ООН формулировки, наконец, стали более конкретными. Все равно еще не вынос вопроса о военном вмешательстве, но хотя бы конкретные шаги на то, чтобы выкинуть руснявых военнослужащих с нашей земли. США конечно долго запрягают, перебирая все возможные априори дебильные варианты, но они так всегда делают.
і путя ся застреле
РЕФЕРЕНДУМЫ
В отличии от выборов, проходящих в нескольких избирательных округах, референдум охватывает ВСЮ территорию.
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2007)008rev-rus
Референдумы бывают признанные, непризнанные, частично признанные различными политическими силами, СТРАНАМИ.
Википедия
В Крыму 10 дней.
Это не сравнивается.
Именно так и было в Косово.
Кроме того Сербия официально обвинена в Геноциде(Гаага) против Косово.
В ЕС просятся голодранцы
Отже, серби не будуть визнавати жодних сепаратистів. Хоч це і натягує їх відносини з Республікою Сербською в Боснії....
А Эрдоган собрался с северного Кипра уходить,не признанный турецким ни единой страной?
Косово навчило.