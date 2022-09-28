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Росія (47133) Сербія (256) Вучич (53) псевдореферендум (180)

Сербія не визнає псевдореферендуми РФ, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вучич

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що Белград не визнає результати псевдореферендумів, які Росія організувала на окупованих нею українських територіях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters

"Сербія... не визнає цього, оскільки вона дотримується міжнародного права, Статуту ООН та резолюцій ООН", - сказав Вучич.

"Ми захищаємо нашу власну територіальну цілісність, і в наших інтересах захищати територіальну цілісність інших міжнародно визнаних країн", - додав він.

Сербія, кандидат на членство в Європейському Союзі, повністю залежить від Росії в постачанні природного газу і відмовилася приєднатися до санкцій Заходу проти Москви через її дії в Україні.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+9
Навіть серби розуміють що то хр..нь.
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28.09.2022 17:16
+7
Размазали дерьмо по лицу *****
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28.09.2022 17:18
+6
Уже же писали. И тут вообще не вопрос, насколько они куплены, а просто им с Косово такое признавать просто смешно. Аналогично и Испания, и еще ряд стран. Для них это табу.

Куда важнее, что в ООН формулировки, наконец, стали более конкретными. Все равно еще не вынос вопроса о военном вмешательстве, но хотя бы конкретные шаги на то, чтобы выкинуть руснявых военнослужащих с нашей земли. США конечно долго запрягают, перебирая все возможные априори дебильные варианты, но они так всегда делают.
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28.09.2022 17:18
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Навіть серби розуміють що то хр..нь.
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28.09.2022 17:16 Відповісти
Размазали дерьмо по лицу *****
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28.09.2022 17:18 Відповісти
Уже же писали. И тут вообще не вопрос, насколько они куплены, а просто им с Косово такое признавать просто смешно. Аналогично и Испания, и еще ряд стран. Для них это табу.

Куда важнее, что в ООН формулировки, наконец, стали более конкретными. Все равно еще не вынос вопроса о военном вмешательстве, но хотя бы конкретные шаги на то, чтобы выкинуть руснявых военнослужащих с нашей земли. США конечно долго запрягают, перебирая все возможные априори дебильные варианты, но они так всегда делают.
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28.09.2022 17:18 Відповісти
Штаты учатся на своих ошибках.Однажды они решительно провели спецоперацию во Вьетнаме,с тех пор сначала думают,потом делают.
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28.09.2022 17:21 Відповісти
залишилося озвучити невизнання Ерітреї та Кім Чен Ину
і путя ся застреле
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28.09.2022 17:28 Відповісти
І шо тепер, вважати їх братушками?
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28.09.2022 17:31 Відповісти
Це все блаблабла для функціонерів з ЕС,бо останнє речення дивимося-"Сербія, кандидат на членство в Європейському Союзі, повністю залежить від Росії в постачанні природного газу і відмовилася приєднатися до санкцій Заходу проти Москви через її дії в Україні. Джерело: https://censor.net/ua/n3370235
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28.09.2022 17:31 Відповісти
Ну відмовилась і відмовилась. Ноги в руки та хай собі їдуть у рашку з балонами побиратися.
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28.09.2022 19:22 Відповісти
ничесе...
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28.09.2022 17:34 Відповісти
ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ ЗА ДЕМОКРАТИЮ ЧЕРЕЗ ПРАВО (ВЕНЕЦИАНСКАЯ КОМИССИЯ СОВЕТА ЕВРОПЫ)

РЕФЕРЕНДУМЫ
В отличии от выборов, проходящих в нескольких избирательных округах, референдум охватывает ВСЮ территорию.

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2007)008rev-rus

Референдумы бывают признанные, непризнанные, частично признанные различными политическими силами, СТРАНАМИ.

Википедия
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28.09.2022 17:48 Відповісти
Нож в спину. Ссылки рашистов на Косово неуместны, поскольку во-первых в Косово были этнические чистки, а в Украине не было, а во-вторых Косово никто к себе не присоединял, а русская империя захватывает чужие земли и начинает там этнические чистки.
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28.09.2022 17:54 Відповісти
В Косово до референдума длилось это 10 лет
В Крыму 10 дней.
Это не сравнивается.
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28.09.2022 18:47 Відповісти
В Крыму это длится уже 8 лет.
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28.09.2022 19:24 Відповісти
8 лет под контролем Украины и подготовка к Референдуму с международными наблюдателями?
Именно так и было в Косово.
Кроме того Сербия официально обвинена в Геноциде(Гаага) против Косово.
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28.09.2022 19:47 Відповісти
И какие они санкции кацам в вели?
В ЕС просятся голодранцы
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28.09.2022 18:31 Відповісти
Тут справа не в ЄС, а в Косово. Згідно їх конституції, це частина Сербії, яка теж хоче відділитися, в тому числі і через референдум.

Отже, серби не будуть визнавати жодних сепаратистів. Хоч це і натягує їх відносини з Республікою Сербською в Боснії....
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28.09.2022 18:39 Відповісти
С 2008 года отделилась из за Геноцида со стороны Сербов и русских.Признана большинством цивилизованных стран.
А Эрдоган собрался с северного Кипра уходить,не признанный турецким ни единой страной?
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28.09.2022 18:46 Відповісти
... Но табачок - врозь!

Косово навчило.
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28.09.2022 18:38 Відповісти
 
 