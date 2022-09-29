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ЗСУ завдали удару по значному скупченню окупантів у гуртожитку в Херсоні, - Хлань
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Збройні сили України завдали удару по великому скупченню сил противника в гуртожитку коледжу в Херсоні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
"За місцевими даними, у Херсоні в гуртожитку політехнічного коледжу, куди прилетіло, було дуже багато живої сили окупантів. Навіть не кілька десятків", - написав він.
За його словами, серед них переважно були "кадировці".
"Хто вижив — злі і дуже налякані. Близько підходити бояться, бо детонує, адже насунули під зав’язку боєприпасів. Ось така бавовна в гуртожитку від ЗСУ", - зазначив Хлань.
Топ коментарі
+22 Воьлодимир Омельянов
показати весь коментар28.09.2022 22:55
+18 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар28.09.2022 22:48
+15 Татьяна Москаленко 8eae40a4
показати весь коментар28.09.2022 22:59
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Але я вірю власне херсонцям. Якщо місцева журналістка на 5-му Ларисі Губіній каже, що орків засмажили - значить, орків.