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ЗСУ завдали удару по значному скупченню окупантів у гуртожитку в Херсоні, - Хлань

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Збройні сили України завдали удару по великому скупченню сил противника в гуртожитку коледжу в Херсоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"За місцевими даними, у Херсоні в гуртожитку політехнічного коледжу, куди прилетіло, було дуже багато живої сили окупантів. Навіть не кілька десятків", - написав він.

За його словами, серед них переважно були "кадировці".

"Хто вижив — злі і дуже налякані. Близько підходити бояться, бо детонує, адже насунули під зав’язку боєприпасів. Ось така бавовна в гуртожитку від ЗСУ", - зазначив Хлань.

Також читайте: В Херсоні лунають вибухи

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+22
Яка чудова новина . Слава ЗСУ !
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28.09.2022 22:55
+18
Бавовнятку-респект...
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28.09.2022 22:48
+15
Щасливого польоту паскуди !!!!
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28.09.2022 22:59
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Бавовнятку-респект...
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28.09.2022 22:48 Відповісти
Піду в телеграм на "****** херсон", подивлюся...
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28.09.2022 22:48 Відповісти
и шо там пишут? все из общаги пошли в библиотеку колледжа, и поэтому остались живы?
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28.09.2022 23:33 Відповісти
Ну не знаю...хто там злий...і навіщо сердитись ото проти ночі, потім зрадників назбираєте, розберете завали, запчастини від своїх, так би мовити...(ні не буду) і зажадаєте від путлєра ше мяса, та й по тому А Залужний завтра вас пожаліє, в сенсі засуне вам жало щеееее, глибше ваших глубін
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28.09.2022 22:51 Відповісти
Яка чудова новина . Слава ЗСУ !
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28.09.2022 22:55 Відповісти
Щасливого польоту паскуди !!!!
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28.09.2022 22:59 Відповісти
― Ну, Василий, мягкого тебе полёта. ©
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29.09.2022 09:36 Відповісти
Теперь не в общежитии а в аду могут покрепчать Ахмад-сила... погружаясь в чан...
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28.09.2022 23:05 Відповісти
жареное кацапское мясо 🔥🔥🔥👍👍👍
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28.09.2022 23:19 Відповісти
Горіть, підари!
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28.09.2022 23:21 Відповісти
А пусть докажут, шо это мы ...ПХI...
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28.09.2022 23:22 Відповісти
Забув нагадать, шоб унітази позабирали, нам вони вже не потрібні після вас
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28.09.2022 23:25 Відповісти
а касапські пабліки стонуть, що "по гражданскім"...
Але я вірю власне херсонцям. Якщо місцева журналістка на 5-му Ларисі Губіній каже, що орків засмажили - значить, орків.
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28.09.2022 23:33 Відповісти
Є інформація, що одна ракета була пошкоджена пво, за рахунок чого змінила траєкторію, і таки пошкодила житловий будинок поруч.
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29.09.2022 00:11 Відповісти
ну так тому вже стільки часу попереджають що біля місць скупчення москальні і їх складів не можна людям знаходитися, бо буде прилітати. Де, з..ча аменсті-інтернешнл, нічого не скаже, що русскіє війська і ********** в містах тримають, на натиснуть , щоб в поле везли.
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29.09.2022 00:15 Відповісти
Начебто всі в курсі що війна. Та вони можуть заселилися наприклад в обід, а хтось може не знати. В Херсоні о 18:00 на вулицях тільки перекоти-поле не вистачає((. Крім того пошкоджена ракета може впасти де завгодно, це «випадковість»… звісно ніхто в житловий будинок не цілив
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29.09.2022 00:33 Відповісти
Если атаковали Хаймерсами, то эти реактивные снаряды, ввиду многих причин, сбить практически невозможно. Так что, это фейк.
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29.09.2022 02:02 Відповісти
Скільки вже війна йде, а ви досі не в курсі що збивають. Так, їм це складно зробити, у більшості випадків безрезультатно, але.
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29.09.2022 11:12 Відповісти
Не "одна ракета була пошкоджена пво", а "у пво була пошкоджена одна ракета". Вони Панцирєм в будинок влупили.
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29.09.2022 10:24 Відповісти
Поки що переважає версія, що не ракета пво, а саме пошкоджена ракета
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29.09.2022 11:14 Відповісти
В любому випадку - це непередбачува випадковість.
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29.09.2022 11:15 Відповісти
Немножко ахмату хвост поджарили. Теперь ахмат уже не сила а пидорок
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28.09.2022 23:36 Відповісти
Гарячий вересневий вечір у Херсоні. 28.09.2022

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28.09.2022 23:50 Відповісти
Как упоительны в Херсоне вечера!
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29.09.2022 12:35 Відповісти
Наші неперевершені! Тільки вперед
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29.09.2022 01:02 Відповісти
Слава ЗСУ!!!
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29.09.2022 01:06 Відповісти
Ой, яке ...щастя
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29.09.2022 07:08 Відповісти
Кто же это кадыровское дерьмо ещё и считать будет?
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29.09.2022 07:34 Відповісти
Те, кто выжил в катаклизьме, пребывают в пессимизьме...
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29.09.2022 08:40 Відповісти
Побанкетували ?
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29.09.2022 10:13 Відповісти
 
 