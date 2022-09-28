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В Херсоні лунають вибухи
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У тимчасово окупованому Херсоні повідомляють про вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться в повідомленні.
Місцеві Telegram-канали повідомляють про ймовірні вибухи в районі селища Антонівка, яке розташоване неподалік самого міста.
Інші Telegram-канали пишуть про вибухи в районі готелю "Колос" та суду в Олешках.
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