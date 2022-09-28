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В Херсоні лунають вибухи

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

У тимчасово окупованому Херсоні повідомляють про вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться в повідомленні.

Місцеві Telegram-канали повідомляють про ймовірні вибухи в районі селища Антонівка, яке розташоване неподалік самого міста.

Інші Telegram-канали пишуть про вибухи в районі готелю "Колос" та суду в Олешках.

Також читайте: ЗСУ знищили ворожу баржу та три "Панцирі-С1" в районі Херсону, - ОК "Південь"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+27
ЗСУ прийшли на референдум 🤔
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28.09.2022 14:19
+15
Бавовнятко розважається.
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28.09.2022 14:14
+7
Дорослішає...
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28.09.2022 14:23
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а можно, пжлста, и оаск так же элегантно привести в чувство? После такой встряски качество принимаемых решений там увеличится на порядок
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28.09.2022 14:13 Відповісти
оаск през розформував(((
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28.09.2022 15:20 Відповісти
ага, щяс
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28.09.2022 17:40 Відповісти
Бавовнятко розважається.
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28.09.2022 14:14 Відповісти
і размножается
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28.09.2022 14:18 Відповісти
Дорослішає...
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28.09.2022 14:23 Відповісти
з такою потенцією всім рашистам гаплик
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28.09.2022 14:28 Відповісти
ЗСУ прийшли на референдум 🤔
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28.09.2022 14:19 Відповісти
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28.09.2022 14:33 Відповісти
Гостинница Колос приуныла. (Олешки)
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28.09.2022 14:40 Відповісти
"Передайте нашим, що ми ******!"(с)
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28.09.2022 15:25 Відповісти
Да, эта фраза надолго запомнится после известного видеоролика!
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28.09.2022 15:46 Відповісти
Ну походу це і все, що робиться на південному надважливому стратегічно напрямку. Де деокупація території????!!!!!
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28.09.2022 15:34 Відповісти
"Батя, я стараюсь"
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28.09.2022 17:41 Відповісти
 
 