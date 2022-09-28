В Херсоне раздаются взрывы

Во временно оккупированном Херсоне сообщают о взрывах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Местные Telegram-каналы сообщают о возможных взрывах в районе поселка Антоновка, расположенном неподалеку от самого города.

Другие Telegram-каналы пишут о взрывах в районе гостиницы "Колос" и суде в Олешках.

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