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В Херсоне раздаются взрывы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

Во временно оккупированном Херсоне сообщают о взрывах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Местные Telegram-каналы сообщают о возможных взрывах в районе поселка Антоновка, расположенном неподалеку от самого города.

Другие Telegram-каналы пишут о взрывах в районе гостиницы "Колос" и суде в Олешках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ уничтожили вражескую баржу и три "Панциря-С1" в районе Херсона, - ОК "Південь"
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Топ комментарии
+27
ЗСУ прийшли на референдум 🤔
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28.09.2022 14:19
+15
Бавовнятко розважається.
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28.09.2022 14:14
+7
Дорослішає...
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28.09.2022 14:23
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а можно, пжлста, и оаск так же элегантно привести в чувство? После такой встряски качество принимаемых решений там увеличится на порядок
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28.09.2022 14:13 Ответить
оаск през розформував(((
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28.09.2022 15:20 Ответить
ага, щяс
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28.09.2022 17:40 Ответить
Бавовнятко розважається.
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28.09.2022 14:14 Ответить
і размножается
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28.09.2022 14:18 Ответить
Дорослішає...
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28.09.2022 14:23 Ответить
з такою потенцією всім рашистам гаплик
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28.09.2022 14:28 Ответить
ЗСУ прийшли на референдум 🤔
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28.09.2022 14:19 Ответить
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28.09.2022 14:33 Ответить
Гостинница Колос приуныла. (Олешки)
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28.09.2022 14:40 Ответить
"Передайте нашим, що ми ******!"(с)
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28.09.2022 15:25 Ответить
Да, эта фраза надолго запомнится после известного видеоролика!
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28.09.2022 15:46 Ответить
Ну походу це і все, що робиться на південному надважливому стратегічно напрямку. Де деокупація території????!!!!!
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28.09.2022 15:34 Ответить
"Батя, я стараюсь"
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28.09.2022 17:41 Ответить
 
 