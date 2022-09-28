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В Херсоне раздаются взрывы
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Во временно оккупированном Херсоне сообщают о взрывах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.
Местные Telegram-каналы сообщают о возможных взрывах в районе поселка Антоновка, расположенном неподалеку от самого города.
Другие Telegram-каналы пишут о взрывах в районе гостиницы "Колос" и суде в Олешках.
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