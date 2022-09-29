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У Новосибірську намагалися спалити військкомат

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

молотова,коктейль

У місті Новосибірськ, що в РФ, намагалися спалити військовий комісаріат. У приміщення кинули пляшки із запальною сумішшю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"29 вересня о 06:25 (за місцевим часом. - Ред.) було здійснено спробу підпалити військовий комісаріат по Кіровському та Ленінському районах Новосибірська", - пишуть пропагандисти.

Відомо, що у два вікна кинули пляшки із запальною сумішшю. Сталося загоряння на площі 0,5 м кв. із зовнішнього боку, але вогонь швидко загасили.

РосЗМІ також зазначають, що майно й приміщення військкомату не були пошкоджені, підозрюваного у підпалі затримали.

Також читайте: За два дні мобілізації скоєно вже дев’ять підпалів військкоматів та будівель адміністрацій у Росії

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Навіть спалити не можуть путьом.
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29.09.2022 07:30
+6
Може вони і мацкву сами спалять ? А то українцям , окрім мацкви, ще голодних африканців кормити треба весь світ тримается на українцях ‼️‼️
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29.09.2022 07:49
+5
намагалися і не спалили імпотенти
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29.09.2022 07:46
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Навіть спалити не можуть путьом.
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29.09.2022 07:30 Відповісти
Не здивуюся, якщо знов зробили коктейль "для Молотова" в пластиковій тарі, як під час "покушенія" на солов'їний послід.
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29.09.2022 09:00 Відповісти
Правильным путем идут лаптекопытные скрепные поносцы. Новосибирск - это тренировка перед поджогом бункера, в котором прячется *****, срущее в чемодан.
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29.09.2022 07:36 Відповісти
Треба рецепт їм запальної суміші передати. Той що була в Одесі на 2 травня.
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29.09.2022 07:44 Відповісти
намагалися і не спалили імпотенти
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29.09.2022 07:46 Відповісти
Оо, вони вже пробують встати з колін - роблять коктейлі бандерівські .

Ось що значит коли ПЕТУХ У СРАКУ КЛЮНУВ
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29.09.2022 07:47 Відповісти
Може вони і мацкву сами спалять ? А то українцям , окрім мацкви, ще голодних африканців кормити треба весь світ тримается на українцях ‼️‼️
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29.09.2022 07:49 Відповісти
никто никогда расию на колени не поставит... оно как лежало так и будет лежать... это чмо надо просто добить... хотя лежачего и не бьют, но это исключение из правил... чем раньше чмо будет добито, тем быстрее мир вздохнет спокойно...
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29.09.2022 08:15 Відповісти
Підтримую .

москаляку на гиляку ‼️
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29.09.2022 08:16 Відповісти
Доречі - а білоруси до коктейлів недошли в своїх протестах проти Лукашенко
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29.09.2022 08:18 Відповісти
А ночью прийти не пробовал?
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29.09.2022 08:06 Відповісти
Это из области "любят русские бунтовать! Стоят на коленях, но бунтуют!". Вроде и кинул бутылку, но както аккуратно, дабы не разгневать боярина .
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29.09.2022 08:50 Відповісти
Там у Новосвбврську є так звані курси ВКВК (вищі курси військової крнтррозвідки). Багато викладачів з України. Най навчать рукожопих, як палити військкомати.
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29.09.2022 08:36 Відповісти
Все у кацапів традиційно через дупу. Хто так палить? Вікна потрібно бити, і запалювальні пляшки кидати всередину. І не просто так, а в архіви. Якась ущербна логіка. Підпалити ззовні, і надіятись на традиційне кацапське "авось".
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29.09.2022 10:21 Відповісти
 
 