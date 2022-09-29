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У Новосибірську намагалися спалити військкомат
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У місті Новосибірськ, що в РФ, намагалися спалити військовий комісаріат. У приміщення кинули пляшки із запальною сумішшю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"29 вересня о 06:25 (за місцевим часом. - Ред.) було здійснено спробу підпалити військовий комісаріат по Кіровському та Ленінському районах Новосибірська", - пишуть пропагандисти.
Відомо, що у два вікна кинули пляшки із запальною сумішшю. Сталося загоряння на площі 0,5 м кв. із зовнішнього боку, але вогонь швидко загасили.
РосЗМІ також зазначають, що майно й приміщення військкомату не були пошкоджені, підозрюваного у підпалі затримали.
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Ось що значит коли ПЕТУХ У СРАКУ КЛЮНУВ
москаляку на гиляку ‼️