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Європа готується до відключень через газову кризу, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

електрика

Припинення поставок газу з Росії ставить під загрозу роботу телекомунікаційних операторів у Європі та змушує їх шукати резервні шляхи, аби не допустити відключень зв’язку.

Про це з посиланням на джерела пише Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

Представники телекомунікаційної галузі побоюються, що сувора зима стане випробуванням для телекомунікаційної інфраструктури Європи, що змушує компанії та уряди шукати способи для пом’якшення негативних наслідків.

За словами чотирьох керівників телекомунікаційних компаній, у багатьох європейських країнах недостатньо резервних систем, щоб впоратися з масовими відключеннями електроенергії, що підвищує ймовірність перебоїв у роботі мобільного зв'язку.

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Європейські країни, що звикли до безперебійного електропостачання, переважно не мають генераторів резервного живлення на тривалі періоди часу. В Європі знаходиться майже пів мільйона телекомунікаційних веж, більшість з яких мають резервні батареї, яких вистачає на 30 хвилин для роботи мобільних антен.

Рішення шукають у різних країнах регіону. У Франції, наприклад, постачальник електроенергії Enedis (входить в EDF), пропонує за найгіршого сценарію вдатися до відключень електроенергії на час до двох годин. Відключення торкнуться лише окремих частин країни почергово і не стосуватимуться лікарень, поліції, уряду тощо.

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Телекомунікаційні компанії Швеції та Німеччини також висловили занепокоєння щодо дефіциту електроенергії. Шведський телеком-регулятор PTS працює з операторами та іншими держустановами обговорює сценарії на випадок нормування електроенергії, а також купує пересувні заправні станції і мобільні базові станції.

Італійське телекомунікаційне лобі прагне того, щоб мобільна мережа була виключена з відключення електроенергії або вимог енергозбереження, і буде піднімати це питання з новим урядом Італії.

Оператори також працюють з виробниками телекомунікаційного обладнання Nokia та Ericsson, аби модернізувати обладнання та зменшити використання зайвої енергії.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+9
Все вопросы по отключению к Меркель. Это результат ее деятельности, помню, как она заявляла, что это чисто коммерческий проект. У России нет коммерческих проектов, есть только военные проекты по захвату чужих территорий. Теперь придется Европе, НАТО решать эту проблему. Тут полумерами уже ничего не решишь. Путин не остановится. Необходимо Украине оказывать серьезную военную помощь, вводить новые санкции, ввести войска НАТО в Украину.
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29.09.2022 15:12
+8
Хммм... АЕС виключили і добувають електрику спалюючи газ? Я не думав, що європейці такі ...бонуті..
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29.09.2022 15:07
+7
Германия потребляет больше всех электричества в ЕС,продаёт его в 9 стран.
Кризис существует только в голове кацапа и его холуев.
Вопли про кризис хорошо оплачиваются с Кремля.
Это как в Украине заканчивают газа в 2 раза больше чем надо,а им за это" спасибо" из Мацквы.
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29.09.2022 15:17
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Хммм... АЕС виключили і добувають електрику спалюючи газ? Я не думав, що європейці такі ...бонуті..
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29.09.2022 15:07 Відповісти
сравни свою жизни их и подумай кто емнутее. ну и только емнутый может писать такое под европейским флажком
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29.09.2022 15:12 Відповісти
Ти мав на увазі порівняти твоє життя з європейськім? Бо я то живу в Європі. І моє життя - європейске не буває
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29.09.2022 16:38 Відповісти
значит ты тот самый ...бонутый европеец? хотя скорее ты овно которое останется овном и в европе
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29.09.2022 21:17 Відповісти
Заздри мовчки
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30.09.2022 09:39 Відповісти
Такова цена за то что десятилетиями европейцы "Не смотрели наверх"
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29.09.2022 15:09 Відповісти
Все вопросы по отключению к Меркель. Это результат ее деятельности, помню, как она заявляла, что это чисто коммерческий проект. У России нет коммерческих проектов, есть только военные проекты по захвату чужих территорий. Теперь придется Европе, НАТО решать эту проблему. Тут полумерами уже ничего не решишь. Путин не остановится. Необходимо Украине оказывать серьезную военную помощь, вводить новые санкции, ввести войска НАТО в Украину.
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29.09.2022 15:12 Відповісти
Я еще в первые часы начала войны, в разговоре со своим другом сказал, что война все-равно закончится бомбардировками мааасквы. Придерживаюсь этой мысли и сейчас.
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29.09.2022 15:14 Відповісти
Война - это все же длительный процесс, основанный на непрерывной ненависти. Текущее 24.02-нынешнее время действительно имеет окончание в виде либо бомбардировок Москвы, либо нападения на НАТО и мгновенное капитуляцией перед ними, либо в виде техногенной катастрофы на России с сотнями тысяч жертв, что вызовет мировое сочувствие и снижение ненависти. Но война закончится лишь с окончанием потока ненависти в мозгах орков. Чтобы на телевидение был развенчан культ личности чмони, показаны архивные видеозаписи, где он жалкий и убогий, а также быдло настоящее, и вскрыты все фальсификации про нас и политические убийства в подробностях и все это непрерывно по многу раз повторяясь на телеканалах у кацапов. Вот тогда их ненависть к нам закончится и войны не будет, а наша ненависть закончится с выдачей преступников и выплатой репараций. Для этого надо захватить телецентры и дать картинку в эфир, так что будем не только бомбить, но и штурмовать останкино.
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29.09.2022 17:05 Відповісти
***** попросіть, він вам допоможе...ядерною енергією.
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29.09.2022 15:13 Відповісти
Уйло створює проблеми в ЄС, щоб зайнялись собою, а не Україною. ЄС витягне. Кацапія ні.
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29.09.2022 15:14 Відповісти
Хтось може пояснити який зв'язок між газом і електроенергією? Чи вони з газу виробляли електроенергію? Якась маячня,як на мене.
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29.09.2022 15:16 Відповісти
Да, именно так - у нас стали переходить на газотурбинные электростанции.
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29.09.2022 15:20 Відповісти
Уявляю яка у вас ціна на електроенергію. Але ж у Германії є АЕС,навіщо створювати собі проблеми російським газом?
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29.09.2022 15:26 Відповісти
Я достаточно обеспечен, чтобы не волноваться из-за цены на электричество. Что до АЭС - то тут, увы, традиция, плотно ассоциировавшя атомную энергетику с атомным оружием, особенно усилившаяся после Чернобыля и Фукусимы

"Атномная энергия - спасибо нет".

Традиция уже давно себя изжила, но ей успешно манипулировали и манипулируют политики типа Меркель. Зелёные вынуждены держать отказ от ядерной энергии в своей программе, поскольку это был один из краеугольных камней, на которых строилась партия, и они бояться поетрять старый электорат.
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29.09.2022 16:00 Відповісти
Турбіна теплової електростанції спалює газ. Нема газу, нема електрики. Дійшло? А від атомних станції вони масово повідмовлялись після Чорнобиля. До речі, Чорнобиль прямо пов`язаний з ембарго на газ з ересеру. То, по факту, була диверсія, яка посадила европу на кацапську газову голку. От тепер приходить час розплати за европейську недалекоглядніть і ситу тупість.
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29.09.2022 15:22 Відповісти
Тобто це велика залежність від росії. От навіщо? Так,дійсно розплата.
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29.09.2022 15:28 Відповісти
Чому маячня?У більшості ТЕС якраз спалюють природний газ.Кіптяви менше.
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29.09.2022 15:29 Відповісти
Германия потребляет больше всех электричества в ЕС,продаёт его в 9 стран.
Кризис существует только в голове кацапа и его холуев.
Вопли про кризис хорошо оплачиваются с Кремля.
Это как в Украине заканчивают газа в 2 раза больше чем надо,а им за это" спасибо" из Мацквы.
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29.09.2022 15:17 Відповісти
точно. я ось сиджу та в паніці думаю, як мені 150 євро заощадити, приблизно на стільки більше треба буде заплатити моїй родині за наступний рік за електроенергію. А у липні безробітним уряд підкинув 200 євро бонус. Треба йти в безробітні. Не пропадеш. Іжа , тепло та електрострум гарантований. Навіть не громадянам.
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29.09.2022 17:02 Відповісти
Якщо б щольци з макронами не трусилися перед пуйлом і вчасно надали Україні F16 для звільнення запорізької аес, то їли б ту електрику хоч дупою.
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29.09.2022 15:48 Відповісти
Якби були менш залежними від Росії тоді такого не було б. Європа тепер зрозуміє що таке Росія
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29.09.2022 15:56 Відповісти
 
 