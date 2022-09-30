Фінляндія закрила кордони для російських туристів
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Фінляндія з 30 вересня почала обмежувати туристичні візи для росіян, які масово тікають за кордон у спробі уникнути мобілізації.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Euronews.
Від сьогодні в закордонному паспорті російського туриста, якому відмовляють у в'їзді, буде зроблено відповідну позначку, а сама віза фактично анулюється.
Обмеження не стосуються громадян РФ, які в'їжджають до країни з гуманітарних причин. Виняток зроблено для росіян, які прибувають до країни за сімейними обставинами, у зв’язку із навчанням, роботою або на лікування. Заборона не перешкоджатиме поїздкам з метою забезпечення національних інтересів чи виконання міжнародних зобов'язань.
Візові центри Фінляндії продовжуватимуть приймати від росіян заяви на гуманітарні візи. За інформацією посольства Фінляндії в Росії, прийом візових заяв буде дуже обмеженим.
Фінський міністр закордонних справ Пекка Хаавісто сказав, що рішення ухвалене через "загрози міжнародним відносинам Фінляндії". До подібних заходів Гельсінкі підштовхнув, за його словами, зростання кількості громадян РФ, які в'їжджають до країни.
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