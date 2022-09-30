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Фінляндія закрила кордони для російських туристів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

фінляндія

Фінляндія з 30 вересня почала обмежувати туристичні візи для росіян, які масово тікають за кордон у спробі уникнути мобілізації.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Euronews.

Від сьогодні в закордонному паспорті російського туриста, якому відмовляють у в'їзді, буде зроблено відповідну позначку, а сама віза фактично анулюється.

Обмеження не стосуються громадян РФ, які в'їжджають до країни з гуманітарних причин. Виняток зроблено для росіян, які прибувають до країни за сімейними обставинами, у зв’язку із навчанням, роботою або на лікування. Заборона не перешкоджатиме поїздкам з метою забезпечення національних інтересів чи виконання міжнародних зобов'язань.

Читайте: Польща офіційно посилила правила в’їзду для росіян - керівник МВС Камінський підписав постанову

Візові центри Фінляндії продовжуватимуть приймати від росіян заяви на гуманітарні візи. За інформацією посольства Фінляндії в Росії, прийом візових заяв буде дуже обмеженим.

Фінський міністр закордонних справ Пекка Хаавісто сказав, що рішення ухвалене через "загрози міжнародним відносинам Фінляндії". До подібних заходів Гельсінкі підштовхнув, за його словами, зростання кількості громадян РФ, які в'їжджають до країни.

Також читайте: Росіян більше не пускають до Польщі та країн Балтії за шенгенськими візами

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+18
За тиждень із парашиї виїхало майже 300 тис кабєлєй. А ось якби вони всі вийшли на червону площу разом із іншими, то ніякої мобілізації не було і не потрібно було б тікати з власного дому. А все тому, що кацапи - це гівнокраїна рабів.
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30.09.2022 07:57
+17
Світу потрібен "карантин", щоб побороти вірус RuZ-mirV1. Носіїв цієї зарази потрібно тотально обмежувати в переміщенні.
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30.09.2022 07:46
+12
вата нехай в расеі розвиває туризм вялічіє і патріотізм....
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30.09.2022 07:47
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Що таке не везе і як з цим боротись.
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30.09.2022 07:45 Відповісти
Світу потрібен "карантин", щоб побороти вірус RuZ-mirV1. Носіїв цієї зарази потрібно тотально обмежувати в переміщенні.
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30.09.2022 07:46 Відповісти
вата нехай в расеі розвиває туризм вялічіє і патріотізм....
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30.09.2022 07:47 Відповісти
Зара машка вийде і почне варнякати про "сістємную і нєпрікритую русофобію"
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30.09.2022 07:52 Відповісти
Не вийде! Фінни Кремлю добру справу роблять - гальмують йому "гарматне м"ясо" на кордоні!
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30.09.2022 07:59 Відповісти
За їсть манькі-фєдєрації вийшов Максим Кац. Дуже просить фінів впускати расєйську інтелігенцію та рашистів-імперців до себе.
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30.09.2022 08:21 Відповісти
*замість
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30.09.2022 08:23 Відповісти
Правильно сделали. Свинособаки должны сидеть в своем засраном хлеву.
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30.09.2022 07:56 Відповісти
За тиждень із парашиї виїхало майже 300 тис кабєлєй. А ось якби вони всі вийшли на червону площу разом із іншими, то ніякої мобілізації не було і не потрібно було б тікати з власного дому. А все тому, що кацапи - це гівнокраїна рабів.
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30.09.2022 07:57 Відповісти
Все правильно роблять! У британців є прислів"я хороше: "Хто лягає спать з собакою - прокидається з блохами!"
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30.09.2022 07:57 Відповісти
Мавп - в мавпятник
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30.09.2022 07:59 Відповісти
Москалі ностальгували за СССР, так незабаром в них буде як тоді: нікуди не виїдеш.
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30.09.2022 08:19 Відповісти
Зараз буде ще краще : нікуди не в'їдеш .
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30.09.2022 08:25 Відповісти
кацап - бридке створіння
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30.09.2022 08:26 Відповісти
Спасибо за это решение. И позор тем странам, которые усложняют внутреннюю дестабилизацию на России, принимая к себе русню, которая могли бы участвовать в диверсиях и поднимать бунты, так как на России такое стадо тупое, что для них любой мало-мальски грамотный человек, который сумел выехать за границу и открыть тот же счет в банке, уже царь и бог, если конечно тот возьмет в руки палку и будет колотить это стадо, требуя послушания.

Всю русню закинуть на Россию, оставить связных и олигархов, которые будут заняты обналичивание денег и отправкой их на оплату диверсионных операций на России. В первую очередь первая цель тут либеральные импотенты, которые не просто ничего не делают, а занимают чужое место других людей, которые готовы взрывать и убивать русню, превратить свою страну в замерзшую пустыню этой зимой, лишь бы уничтожить военную хунту чмони и, что более важно, самим прийти к власти и начать лупить этот народец ради собственной хорошей жизни.
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30.09.2022 09:25 Відповісти
Та ну! Невже фіни вже наїлися?..
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30.09.2022 09:37 Відповісти
На#уй з пляжу!
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30.09.2022 10:48 Відповісти
 
 