397 дітей загинули в Україні через агресію РФ, понад 780 - поранені, - Офіс Генпрокурора

Станом на ранок 30 вересня 2022 року понад 1177 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 397 дітей загинуло та понад 780 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

"Стало відомо про загибель ще однієї дитини внаслідок ракетного удару ворога 29 вересня по м. Дніпро. 29 вересня через обстріл окупантами м. Миколаєва поранено 16-річного хлопця", - йдеться у повідомленні.

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Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 402, Харківській - 232, Київській - 116, Миколаївській - 73, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 55, Запорізькій - 47, Дніпропетровській - 29.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2562 заклади освіти. З них 295 зруйновано повністю.