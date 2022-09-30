14 152 13
У казармі під Новоайдаром ЗСУ ліквідували понад 50 російських окупантів, - Гайдай
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У казармі під Новоайдаром ліквідовано понад 50 військових РФ, лікарні Старобільська переповнені пораненими.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"За останні дні до медичних закладів Старобільська госпіталізовано понад 200 окупантів. Не менш напружена для ворога ситуація й в інших лікарнях, наближених до лінії зіткнення.
Цих двохсот довезли до шпиталю. А от з Бахмутівки, що біля Новоайдару, везти до лікарень нікого", - розповів очільник ОВА.
За словами Гайдая, там в результаті удару по району зосередження противника загинули понад 50 військовослужбовців РФ, знищено 17 одиниць техніки.
Топ коментарі
+15 олег иванов 9d1a2ffb
показати весь коментар30.09.2022 10:26
+13 Валентина Саюн c856325a
показати весь коментар30.09.2022 10:25
+11 Тарас Петренко 23a9f892
показати весь коментар30.09.2022 10:29
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Горят складьІ и нефт**азьІ в Донецке, Снежном, да и везде.
"Богдана" ***.. ла ордьІнцев на черноморском островке,
Тела и кишки раскидало на всех камнях, по острову везде.
А три топорика, что три семерки кацапов гробят у степи
И еждневно за пор**рик везут кацапам трупаки.
А "Джавелин" тот бьет культурно бурятов конченньІх в броне,
Поетому там нету трупов, лишь пепел меленький везде.
А "Стингер" льотчиков **....т и над землей и в облаках.
Все кладбища тепер в могилах российских летунов-макак.
Кацапский флагман, тот что главньІй уже как месяц лег на грунт.
Єто ж "Нептун" его угробил, пусть наши рьІбьІ их сожрут.
Орда мечтала Украину за трое суток победить.
Угробив весь десант под Бучей, пришлось ордьІнцам уходить.
По доброй воле путин молвил, я заберу свои войска.
Такой пиз... там получили что не забудут на века.
Еще немного вам осталось кацапомордьІе осльІ.
Идут из Запада ракетьІ, опьять получите пиз...
Ну а пуйла возьмем за шкирку, чтобьІ куда не убежал.
Потащим с патрушевьім, с шойгу прямо в Гаагский трибунал.
Не вмер Данило, так болячка задавила.