У казармі під Новоайдаром ЗСУ ліквідували понад 50 російських окупантів, - Гайдай

У казармі під Новоайдаром ліквідовано понад 50 військових РФ, лікарні Старобільська переповнені пораненими.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"За останні дні до медичних закладів Старобільська госпіталізовано понад 200 окупантів. Не менш напружена для ворога ситуація й в інших лікарнях, наближених до лінії зіткнення.



Цих двохсот довезли до шпиталю. А от з Бахмутівки, що біля Новоайдару, везти до лікарень нікого", - розповів очільник ОВА.

За словами Гайдая, там в результаті удару по району зосередження противника загинули понад 50 військовослужбовців РФ, знищено 17 одиниць техніки.

Читайте: У Херсоні вбито так званого "першого заступника голови Херсонської області з безпеки" Олексія Катериничова, - росЗМІ