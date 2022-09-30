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У казармі під Новоайдаром ЗСУ ліквідували понад 50 російських окупантів, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окупанти

У казармі під Новоайдаром ліквідовано понад 50 військових РФ, лікарні Старобільська переповнені пораненими.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"За останні дні до медичних закладів Старобільська госпіталізовано понад 200 окупантів. Не менш напружена для ворога ситуація й в інших лікарнях, наближених до лінії зіткнення.

Цих двохсот довезли до шпиталю. А от з Бахмутівки, що біля Новоайдару, везти до лікарень нікого", - розповів очільник ОВА.

За словами Гайдая, там в результаті удару по району зосередження противника загинули понад 50 військовослужбовців РФ, знищено 17 одиниць техніки.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
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30.09.2022 10:26
+13
Старобільськ тримайтесь, ЗСУ іде.
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30.09.2022 10:25
+11
ну а весь мир давно признал, что ***** - *****
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30.09.2022 10:29
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Старобільськ тримайтесь, ЗСУ іде.
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30.09.2022 10:25 Відповісти
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30.09.2022 10:26 Відповісти
У ніч на п"ятницю ***** підписало укази про визнання Запорізької та Херсонської маладих ріспублік.
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30.09.2022 10:26 Відповісти
ну а весь мир давно признал, что ***** - *****
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30.09.2022 10:29 Відповісти
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30.09.2022 10:26 Відповісти
ЧудесньІй "Хаймарс" еженочно несет приветьІ сепарне.

Горят складьІ и нефт**азьІ в Донецке, Снежном, да и везде.

"Богдана" ***.. ла ордьІнцев на черноморском островке,

Тела и кишки раскидало на всех камнях, по острову везде.

А три топорика, что три семерки кацапов гробят у степи

И еждневно за пор**рик везут кацапам трупаки.

А "Джавелин" тот бьет культурно бурятов конченньІх в броне,

Поетому там нету трупов, лишь пепел меленький везде.

А "Стингер" льотчиков **....т и над землей и в облаках.

Все кладбища тепер в могилах российских летунов-макак.

Кацапский флагман, тот что главньІй уже как месяц лег на грунт.

Єто ж "Нептун" его угробил, пусть наши рьІбьІ их сожрут.

Орда мечтала Украину за трое суток победить.

Угробив весь десант под Бучей, пришлось ордьІнцам уходить.

По доброй воле путин молвил, я заберу свои войска.

Такой пиз... там получили что не забудут на века.

Еще немного вам осталось кацапомордьІе осльІ.

Идут из Запада ракетьІ, опьять получите пиз...

Ну а пуйла возьмем за шкирку, чтобьІ куда не убежал.

Потащим с патрушевьім, с шойгу прямо в Гаагский трибунал.
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30.09.2022 10:29 Відповісти
Кацапські свині продовжують дохнути в Україні як мухи...
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30.09.2022 10:31 Відповісти
Орки, українська земля вам стеклобетоном.
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30.09.2022 10:33 Відповісти
От ну ніяк Цензор не навчиться правильно писати: заголовок правильно - ліквідували, і раптом в кінці повідомлення - загинули 50 військовослужбовців рф.
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30.09.2022 10:45 Відповісти
Та то таке.
Не вмер Данило, так болячка задавила.
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30.09.2022 10:53 Відповісти
Може час оголосити евакуацію окупованих лікарень....
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30.09.2022 11:06 Відповісти
В житті завжди є місце прекрасному.
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30.09.2022 11:15 Відповісти
 
 