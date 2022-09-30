14 152 13
В казарме под Новоайдаром ВСУ ликвидировали более 50 российских оккупантов, - Гайдай
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В казарме под Новоайдаром ликвидировано более 50 военных РФ, больницы Старобельска переполнены ранеными.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"За последние дни в медицинские учреждения Старобельска госпитализировано более 200 оккупантов. Не менее напряженная для врага ситуация и в других больницах, приближенных к линии столкновения.
Этих двухсот довезли в госпиталь. А вот из Бахмутовки, что возле Новоайдара, везти в больницы некого", - рассказал глава ОВА.
По словам Гайдая, там в результате удара по району сосредоточения противника погибли более 50 военнослужащих РФ, уничтожены 17 единиц техники.
Топ комментарии
+15 олег иванов 9d1a2ffb
показать весь комментарий30.09.2022 10:26
+13 Валентина Саюн c856325a
показать весь комментарий30.09.2022 10:25
+11 Тарас Петренко 23a9f892
показать весь комментарий30.09.2022 10:29
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Горят складьІ и нефт**азьІ в Донецке, Снежном, да и везде.
"Богдана" ***.. ла ордьІнцев на черноморском островке,
Тела и кишки раскидало на всех камнях, по острову везде.
А три топорика, что три семерки кацапов гробят у степи
И еждневно за пор**рик везут кацапам трупаки.
А "Джавелин" тот бьет культурно бурятов конченньІх в броне,
Поетому там нету трупов, лишь пепел меленький везде.
А "Стингер" льотчиков **....т и над землей и в облаках.
Все кладбища тепер в могилах российских летунов-макак.
Кацапский флагман, тот что главньІй уже как месяц лег на грунт.
Єто ж "Нептун" его угробил, пусть наши рьІбьІ их сожрут.
Орда мечтала Украину за трое суток победить.
Угробив весь десант под Бучей, пришлось ордьІнцам уходить.
По доброй воле путин молвил, я заберу свои войска.
Такой пиз... там получили что не забудут на века.
Еще немного вам осталось кацапомордьІе осльІ.
Идут из Запада ракетьІ, опьять получите пиз...
Ну а пуйла возьмем за шкирку, чтобьІ куда не убежал.
Потащим с патрушевьім, с шойгу прямо в Гаагский трибунал.
Не вмер Данило, так болячка задавила.