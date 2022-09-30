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В казарме под Новоайдаром ВСУ ликвидировали более 50 российских оккупантов, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

окупанти

В казарме под Новоайдаром ликвидировано более 50 военных РФ, больницы Старобельска переполнены ранеными.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"За последние дни в медицинские учреждения Старобельска госпитализировано более 200 оккупантов. Не менее напряженная для врага ситуация и в других больницах, приближенных к линии столкновения.

Этих двухсот довезли в госпиталь. А вот из Бахмутовки, что возле Новоайдара, везти в больницы некого", - рассказал глава ОВА.

По словам Гайдая, там в результате удара по району сосредоточения противника погибли более 50 военнослужащих РФ, уничтожены 17 единиц техники.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+15
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30.09.2022 10:26
+13
Старобільськ тримайтесь, ЗСУ іде.
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30.09.2022 10:25
+11
ну а весь мир давно признал, что ***** - *****
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30.09.2022 10:29
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Старобільськ тримайтесь, ЗСУ іде.
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30.09.2022 10:25 Ответить
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30.09.2022 10:26 Ответить
У ніч на п"ятницю ***** підписало укази про визнання Запорізької та Херсонської маладих ріспублік.
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30.09.2022 10:26 Ответить
ну а весь мир давно признал, что ***** - *****
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30.09.2022 10:29 Ответить
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30.09.2022 10:26 Ответить
ЧудесньІй "Хаймарс" еженочно несет приветьІ сепарне.

Горят складьІ и нефт**азьІ в Донецке, Снежном, да и везде.

"Богдана" ***.. ла ордьІнцев на черноморском островке,

Тела и кишки раскидало на всех камнях, по острову везде.

А три топорика, что три семерки кацапов гробят у степи

И еждневно за пор**рик везут кацапам трупаки.

А "Джавелин" тот бьет культурно бурятов конченньІх в броне,

Поетому там нету трупов, лишь пепел меленький везде.

А "Стингер" льотчиков **....т и над землей и в облаках.

Все кладбища тепер в могилах российских летунов-макак.

Кацапский флагман, тот что главньІй уже как месяц лег на грунт.

Єто ж "Нептун" его угробил, пусть наши рьІбьІ их сожрут.

Орда мечтала Украину за трое суток победить.

Угробив весь десант под Бучей, пришлось ордьІнцам уходить.

По доброй воле путин молвил, я заберу свои войска.

Такой пиз... там получили что не забудут на века.

Еще немного вам осталось кацапомордьІе осльІ.

Идут из Запада ракетьІ, опьять получите пиз...

Ну а пуйла возьмем за шкирку, чтобьІ куда не убежал.

Потащим с патрушевьім, с шойгу прямо в Гаагский трибунал.
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30.09.2022 10:29 Ответить
Кацапські свині продовжують дохнути в Україні як мухи...
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30.09.2022 10:31 Ответить
Орки, українська земля вам стеклобетоном.
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30.09.2022 10:33 Ответить
От ну ніяк Цензор не навчиться правильно писати: заголовок правильно - ліквідували, і раптом в кінці повідомлення - загинули 50 військовослужбовців рф.
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30.09.2022 10:45 Ответить
Та то таке.
Не вмер Данило, так болячка задавила.
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30.09.2022 10:53 Ответить
Може час оголосити евакуацію окупованих лікарень....
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30.09.2022 11:06 Ответить
В житті завжди є місце прекрасному.
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30.09.2022 11:15 Ответить
 
 