УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6914 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
1 233 2
ПДР (364) штраф (705) електронні послуги (56) Дія (450)

У "Дії" відновили перегляд та сплату штрафів автофіксації порушень ПДР

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

дія

У застосунку "Дія" відновили можливість переглядати та сплачувати штрафи автофіксації порушень правил дорожнього руху.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба сервісу.

"Раніше послуга була недоступна з міркувань безпеки. Державні реєстри певний час були відключені, зараз робота реєстрів поновлена. Тож ви зможете переглянути в Дії історію штрафів навіть за період, коли послуга була недоступна. Обовʼязково перевірте, чи немає у вас несплачених штрафів", - йдеться у повідомленні.

У "Дії" нагадують,  якщо порушення ПДР було зафіксовано автоматично, то людина може про нього навіть не знати. Несплата штрафу призведе до відкриття виконавчого провадження, через яке можуть накласти арешт на банківські рахунки, не випустити за кордон тощо.

"З push-сповіщенням у Дії ви будете завжди вчасно проінформовані про штрафи. А сплата за кілька кліків допоможе не переплачувати та тримати все під контролем", - додають у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оформити тимчасовий дозвіл на виїзд дитини за кордон можна буде в "Дії"

Сервіс реалізовано Мінцифрою спільно з МВС, Головним сервісним центром МВС та ДП "Інфотех".
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
О, невже ділові бабуїні в тилових містах перестануть носитись так, ніби важливі документи в Ставку везуть
показати весь коментар
30.09.2022 11:19 Відповісти
ПДР - это точно про касапа, только гласные буквы пропустили..
показати весь коментар
30.09.2022 11:31 Відповісти
 
 