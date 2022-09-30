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Резніков обговорив з міністром оборони США майбутній "Рамштайн-6"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков в ході телефонної розмови з міністром оборони США Ллойдом Остіном, обговорив майбутнє засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн-6", яке заплановане на 12 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter міністра

"Провів телефонну розмову з главою Пентагону. Обговорили оновлений стан справ з передової, Рамштайн-6, і шляхи посилення наших можливостей. Хороші новини будуть оголошені незабаром", - йдеться в повідомленні. 

Також міністр оборони США  підтвердив своєму українському колезі, що США не визнають псевдореферендуми на тимчасово захоплених територіях України.

"Українська армія продовжить використовувати зброю для деокупації своєї землі", - наголосив Резніков.

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Автор: Марина Макєєва
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Проси Томагавки, може тоді Атакмс дадуть. Тилові рашисти дочекались повісток - дай Боже й прильотів в ізби дочекаються - лише симетрична відповідь протрезвить дикунів.
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30.09.2022 14:42 Відповісти
ти чому під VPN? з лаптєстану? від пригожина?
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30.09.2022 14:57 Відповісти
метода ставити запитання Тебе видають
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30.09.2022 18:49 Відповісти
так будуть зустрічатися за круглим столом, чи лише в компютері?
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30.09.2022 14:52 Відповісти
 
 