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ЄС фінансує на €2,5 мільярда постачання летальної зброї Україні, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

єс,євросоюз

Водночас Євросоюз надає значну безпекову допомогу українським силовим та іншим структурам через фінансовані ним проєкти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ. 

"Про постачання зброї та амуніції зазвичай не прийнято говорити багато. Але сама лише цифра у €2,5 млрд відповідного фінансуванням з боку Євросоюзу промовисто свідчить про вагу цієї допомоги та її значення для Збройних Сил України. МВС, Національна поліція, Генеральна прокуратура, Міністерство юстиції отримують бронежилети, аптечки, транспорт, інше обладнання та програмне забезпечення", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Марина Макєєва
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Деньги-деньгами и их реально очень много, но их можно потратить на разные вещи. На ультрадорогую титановую гаубицу или на 3 тяжелых, но дешевых и надежных обычных. Нам нужен именно второй вариант. И также в эту сумму входит доставка, ну вот, пожалуйста, подешевле морем, а самолетами только боеприпасы, которые нужны прямо сейчас. С учетом разрастания фронта в 2 раза как минимум надо иметь в разы больше вооружений, многие из которых, кстати, вовсе не надо дарить, а просто сдать в аренду и они вполне могут быть возвращены назад, даже ни разу не выстрелив, если на этом участке фронта не было нападения до конца войны.
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30.09.2022 16:56 Відповісти
Говорят, что РФ тратит такую же сумму на войну против нас за пять-шесть дней
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30.09.2022 16:59 Відповісти
"МВС, Національна поліція, Генеральна прокуратура, Міністерство юстиції отримують бронежилети, аптечки, транспорт, інше обладнання та програмне забезпечення" -ну все,труба кацапам
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30.09.2022 17:11 Відповісти
А скільки мільярдів ЭС платить за енергетику?
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30.09.2022 17:54 Відповісти
 
 