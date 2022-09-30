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Новини За кордоном Санкції проти Росії
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Велика Британія ввела санкції проти глави Центробанку Росії Набіулліної

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

путін,набіулліна

Велика Британія запровадила санкції проти голови Центробанку Росії Ельвіри Набіулліної.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Як повідомляється на сайті британського уряду, до санкційного списку Британії 30 вересня було додано одну особу. Це Ельвіра Набіулліна.

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Згідно із обмеженнями, її активи у Британії, якщо воно є, будуть заморожені, а в’їзд до країни - заборонений.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Набіулліна намагалася піти у відставку після вторгнення в Україну, але Путін їй відмовив.
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Топ коментарі
+5
Набіулліна, до речі, дуже розумна та тямуща жінка.
Можливо єдина там, яка хоч щось розуміє в грошах.
Вона як капітан яхти, яка, з одного боку, повинна виконувати всі накази божевільного господаря, а з іншого боку не кинути яхту на скелі та рифи.
І те, що російський рубель ще не пішов на дно, єдино її заслуга
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30.09.2022 18:23
+4
Може вона і з біса розумна, але рубЄль не пішов на дно лише завдяки щоденному $ 1 000 000 000 за нафту й газ, ціни на які лише зростають.
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30.09.2022 18:58
+3
Это все пустое...
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30.09.2022 18:13
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наїбуліна
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30.09.2022 18:05 Відповісти
санкції треба вводити проти банку а не тільки голови банку.
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30.09.2022 18:06 Відповісти
отето токо-токо?!!!!
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30.09.2022 18:06 Відповісти
Это все пустое...
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30.09.2022 18:13 Відповісти
треба вже вводити санкціі проти
всіх!!!
без винятку !!
москалів
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30.09.2022 18:17 Відповісти
В Крыму взрывы - уже празднуют "присоединение" новых земель

https://t.me/insiderUKR/42524
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30.09.2022 18:21 Відповісти
Набіулліна, до речі, дуже розумна та тямуща жінка.
Можливо єдина там, яка хоч щось розуміє в грошах.
Вона як капітан яхти, яка, з одного боку, повинна виконувати всі накази божевільного господаря, а з іншого боку не кинути яхту на скелі та рифи.
І те, що російський рубель ще не пішов на дно, єдино її заслуга
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30.09.2022 18:23 Відповісти
Може вона і з біса розумна, але рубЄль не пішов на дно лише завдяки щоденному $ 1 000 000 000 за нафту й газ, ціни на які лише зростають.
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30.09.2022 18:58 Відповісти
вона розумна, але коли їй відмовили у відставці, потрібно було виїжджати хоч трупом хоч чучелом
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30.09.2022 19:24 Відповісти
то її провина а не заслуга, така розумна могла в Йєлі лекції читати, натомість режим підтримує
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30.09.2022 19:26 Відповісти
Это круто! Теперь ********* уж точно распадется....
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30.09.2022 18:24 Відповісти
Сегодня вечером Элька будет рвать волосы на опе: все заныканные фунты - в топку мобилизации...
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30.09.2022 18:31 Відповісти
Министра финансов РабZeи Антона Силуанова трогать низзя...бо РЖУбль стане дороже фунта стерлингов и доляра...🇺🇸🤣
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30.09.2022 19:35 Відповісти
Кажуть шо дрова на рабZee подорожали...куб 10 000 РЖУблей..бабка с Красноярска каже пенсия 8 000, денег хватает только на валенки и калоши с лаптями и хлебом ..на лекарства ваще полный завал.. кстати Красноярск до сих пор не газифицирован 🤣
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30.09.2022 19:40 Відповісти
1 октября 1783 года произошел жесточайший в истории геноцид ногайского (казахского) народа.

За один день головорезы Суворова/Екатерины вырезали более 500 тыс ногайцев, а более миллиона впоследствии были вынуждены эмигрировать в Турцию и соседние регионы.

В результате геноцида некогда многмиллионный народ оказался на грани исчезновения. Количество ногайцев на сегодня - около 100 тыс.
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30.09.2022 20:35 Відповісти
И эта ****** центробанковская метила на главу МВФ.
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30.09.2022 21:52 Відповісти
******* - свой человек! Она ушатает их, и без того хлипкую, финансовую систему!
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01.10.2022 12:20 Відповісти
 
 