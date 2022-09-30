Велика Британія ввела санкції проти глави Центробанку Росії Набіулліної
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Велика Британія запровадила санкції проти голови Центробанку Росії Ельвіри Набіулліної.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Як повідомляється на сайті британського уряду, до санкційного списку Британії 30 вересня було додано одну особу. Це Ельвіра Набіулліна.
Згідно із обмеженнями, її активи у Британії, якщо воно є, будуть заморожені, а в’їзд до країни - заборонений.
Нагадаємо, за даними ЗМІ, Набіулліна намагалася піти у відставку після вторгнення в Україну, але Путін їй відмовив.
Топ коментарі
+5 arye z.
показати весь коментар30.09.2022 18:23
+4 Tommy Lee
показати весь коментар30.09.2022 18:58
+3 Михаил Сомов e93c7ea8
показати весь коментар30.09.2022 18:13
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москалів
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Можливо єдина там, яка хоч щось розуміє в грошах.
Вона як капітан яхти, яка, з одного боку, повинна виконувати всі накази божевільного господаря, а з іншого боку не кинути яхту на скелі та рифи.
І те, що російський рубель ще не пішов на дно, єдино її заслуга
За один день головорезы Суворова/Екатерины вырезали более 500 тыс ногайцев, а более миллиона впоследствии были вынуждены эмигрировать в Турцию и соседние регионы.
В результате геноцида некогда многмиллионный народ оказался на грани исчезновения. Количество ногайцев на сегодня - около 100 тыс.