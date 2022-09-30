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Великобритания ввела санкции против главы Центробанка России Набиуллиной

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

путін,набіулліна

Великобритания ввела санкции против главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Как сообщается на сайте британского правительства, в санкционный список Британии 30 сентября был добавлен один человек. Это Эльвира Набиуллина.

Согласно ограничениям, ее активы в Британии, если они есть, будут заморожены, а въезд в страну - запрещен.

Напомним, по данным СМИ, Набиуллина пыталась уйти в отставку после вторжения в Украину, но Путин ей отказал.

Читайте также: В России из-за санкций возникли трудности с закупками пуговиц, - глава Центробанка РФ Набиуллина
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Топ комментарии
+5
Набіулліна, до речі, дуже розумна та тямуща жінка.
Можливо єдина там, яка хоч щось розуміє в грошах.
Вона як капітан яхти, яка, з одного боку, повинна виконувати всі накази божевільного господаря, а з іншого боку не кинути яхту на скелі та рифи.
І те, що російський рубель ще не пішов на дно, єдино її заслуга
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30.09.2022 18:23
+4
Може вона і з біса розумна, але рубЄль не пішов на дно лише завдяки щоденному $ 1 000 000 000 за нафту й газ, ціни на які лише зростають.
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30.09.2022 18:58
+3
Это все пустое...
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30.09.2022 18:13
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наїбуліна
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30.09.2022 18:05 Ответить
санкції треба вводити проти банку а не тільки голови банку.
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30.09.2022 18:06 Ответить
отето токо-токо?!!!!
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30.09.2022 18:06 Ответить
Это все пустое...
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30.09.2022 18:13 Ответить
треба вже вводити санкціі проти
всіх!!!
без винятку !!
москалів
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30.09.2022 18:17 Ответить
В Крыму взрывы - уже празднуют "присоединение" новых земель

https://t.me/insiderUKR/42524
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30.09.2022 18:21 Ответить
Набіулліна, до речі, дуже розумна та тямуща жінка.
Можливо єдина там, яка хоч щось розуміє в грошах.
Вона як капітан яхти, яка, з одного боку, повинна виконувати всі накази божевільного господаря, а з іншого боку не кинути яхту на скелі та рифи.
І те, що російський рубель ще не пішов на дно, єдино її заслуга
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30.09.2022 18:23 Ответить
Може вона і з біса розумна, але рубЄль не пішов на дно лише завдяки щоденному $ 1 000 000 000 за нафту й газ, ціни на які лише зростають.
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30.09.2022 18:58 Ответить
вона розумна, але коли їй відмовили у відставці, потрібно було виїжджати хоч трупом хоч чучелом
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30.09.2022 19:24 Ответить
то її провина а не заслуга, така розумна могла в Йєлі лекції читати, натомість режим підтримує
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30.09.2022 19:26 Ответить
Это круто! Теперь ********* уж точно распадется....
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30.09.2022 18:24 Ответить
Сегодня вечером Элька будет рвать волосы на опе: все заныканные фунты - в топку мобилизации...
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30.09.2022 18:31 Ответить
Министра финансов РабZeи Антона Силуанова трогать низзя...бо РЖУбль стане дороже фунта стерлингов и доляра...🇺🇸🤣
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30.09.2022 19:35 Ответить
Кажуть шо дрова на рабZee подорожали...куб 10 000 РЖУблей..бабка с Красноярска каже пенсия 8 000, денег хватает только на валенки и калоши с лаптями и хлебом ..на лекарства ваще полный завал.. кстати Красноярск до сих пор не газифицирован 🤣
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30.09.2022 19:40 Ответить
1 октября 1783 года произошел жесточайший в истории геноцид ногайского (казахского) народа.

За один день головорезы Суворова/Екатерины вырезали более 500 тыс ногайцев, а более миллиона впоследствии были вынуждены эмигрировать в Турцию и соседние регионы.

В результате геноцида некогда многмиллионный народ оказался на грани исчезновения. Количество ногайцев на сегодня - около 100 тыс.
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30.09.2022 20:35 Ответить
И эта ****** центробанковская метила на главу МВФ.
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30.09.2022 21:52 Ответить
******* - свой человек! Она ушатает их, и без того хлипкую, финансовую систему!
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01.10.2022 12:20 Ответить
 
 