Великобритания ввела санкции против главы Центробанка России Набиуллиной
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Великобритания ввела санкции против главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Как сообщается на сайте британского правительства, в санкционный список Британии 30 сентября был добавлен один человек. Это Эльвира Набиуллина.
Согласно ограничениям, ее активы в Британии, если они есть, будут заморожены, а въезд в страну - запрещен.
Напомним, по данным СМИ, Набиуллина пыталась уйти в отставку после вторжения в Украину, но Путин ей отказал.
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+5 arye z.
показать весь комментарий30.09.2022 18:23
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всіх!!!
без винятку !!
москалів
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Можливо єдина там, яка хоч щось розуміє в грошах.
Вона як капітан яхти, яка, з одного боку, повинна виконувати всі накази божевільного господаря, а з іншого боку не кинути яхту на скелі та рифи.
І те, що російський рубель ще не пішов на дно, єдино її заслуга
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