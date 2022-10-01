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Безвісти з лютого зникли близько 9 тис. цивільних, - Офіс омбудсмена

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ворог,кацап,окупація,русня

З лютого 2022 року Офіс уповноваженого ВР з прав людини зафіксував близько дев’яти тисяч випадків зникнення цивільних осіб.

Про це повідомив представник Уповноваженого з дотримання прав людини в системі органів сектору безпеки і оборони Олександр Кононенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Починаючи з лютого цього року, на основі звернень до Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини ми зафіксували близько дев'яти тисяч випадків зникнення цивільних осіб. Із них знайдено 2 241 особу. Визволено, вже можемо сказати, 44 особи, загинули 97 осіб. І лише 170 осіб були верифіковані Міжнародним Комітетом Червоного Хреста", - сказав він.

Представник Офісу Омбудсмана заявив, що утисків найбільше зазнають люди з активною українською позицією.

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Також Кононенко зазначив, що РФ, порушуючи Женевські конвенції, прирівнює українських цивільних громадян до військовополонених, і що серед цих людей є ексучасники АТО, ООС, колишні правоохоронці й навіть волонтери.

Він уточнив, що громадяни, які перебувають на тимчасово захоплених РФ територіях, мають повідомляти про зникнення осіб до органів Нацполіції.

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"Звертаємося до громадянського суспільства, Міжнародного Комітету Червоного Хреста, ООН щодо координації подальших дій, посиленні тиску на агресора, задля звільнення і повернення на Батьківщину наших громадян", - заявив Кононенко.

Автор: Ольга Лузан
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Кацапи розпочали дегуманізацію (розлюднення) українців ще в 2005 році. Саме тоді я помітив що в усіх без винятку фільмах, серіалах, літературних творах зявились українці яких зоображували тупими селюками, дебілами, фашистами, нацистами, збоченцями та різноманітною мразотою. Старт дав фільм "Брат". Знадобилось 9 років і кацапи вже готові були знищувати українців як виродків. Починаючи з 2014 пропаганда ненависті вийшла на "космічний" рівень. Сьогодні в уявлення кацапів ми не люди. "Виправдовуватися" і щось доводити кацапам немає ніякого сенсу. Ненависть вбита на глибину підсвідомості і будь які вербальні аргументи кацапи не сприймають - "сприймалка атрофована і випалена пропагандою". Звідси вважаю кожного громадянина України який шукає "харошіх руzкіх" ідіотом. Всі російськомовні українці і навіть етнічні росіяни які є громадянами України кацапами сприймаються як "отруєні, заражені і загаджені фашимом і нацизмом", бо нацист і фашист це кожен хто не любить кацапів. "Любити кацапів" можна тільки в позі раком ********** фрікціям і скавчанням "люблю, люблю"... Тому у всіх громадян України, будь якої національності є лише два варіанти дій - тікати або вбивати окупантів. Будь які інші "варіанти" це варіанти в позі раком.
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01.10.2022 11:24 Відповісти
Миру давно уже надо понять. Рашка ведет натуральный геноцид против украинского народа
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01.10.2022 11:25 Відповісти
Це не офіс омбудсмена, це офіс по відбілюванню *****, а цифру 9 можна сміливо множити на 100, з одного Маріка орки вивезли близько 300 000 дітей, й хто назве їхні прізвища, хто дасть гарантію чи живі вони ?
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01.10.2022 12:05 Відповісти
Більшість з них мабуть вбиті
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01.10.2022 12:09 Відповісти
 
 