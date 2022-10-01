Безвісти з лютого зникли близько 9 тис. цивільних, - Офіс омбудсмена

З лютого 2022 року Офіс уповноваженого ВР з прав людини зафіксував близько дев’яти тисяч випадків зникнення цивільних осіб.

Про це повідомив представник Уповноваженого з дотримання прав людини в системі органів сектору безпеки і оборони Олександр Кононенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Починаючи з лютого цього року, на основі звернень до Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини ми зафіксували близько дев'яти тисяч випадків зникнення цивільних осіб. Із них знайдено 2 241 особу. Визволено, вже можемо сказати, 44 особи, загинули 97 осіб. І лише 170 осіб були верифіковані Міжнародним Комітетом Червоного Хреста", - сказав він.

Представник Офісу Омбудсмана заявив, що утисків найбільше зазнають люди з активною українською позицією.

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Також Кононенко зазначив, що РФ, порушуючи Женевські конвенції, прирівнює українських цивільних громадян до військовополонених, і що серед цих людей є ексучасники АТО, ООС, колишні правоохоронці й навіть волонтери.

Він уточнив, що громадяни, які перебувають на тимчасово захоплених РФ територіях, мають повідомляти про зникнення осіб до органів Нацполіції.

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"Звертаємося до громадянського суспільства, Міжнародного Комітету Червоного Хреста, ООН щодо координації подальших дій, посиленні тиску на агресора, задля звільнення і повернення на Батьківщину наших громадян", - заявив Кононенко.