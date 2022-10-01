Безвісти з лютого зникли близько 9 тис. цивільних, - Офіс омбудсмена
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З лютого 2022 року Офіс уповноваженого ВР з прав людини зафіксував близько дев’яти тисяч випадків зникнення цивільних осіб.
Про це повідомив представник Уповноваженого з дотримання прав людини в системі органів сектору безпеки і оборони Олександр Кононенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Починаючи з лютого цього року, на основі звернень до Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини ми зафіксували близько дев'яти тисяч випадків зникнення цивільних осіб. Із них знайдено 2 241 особу. Визволено, вже можемо сказати, 44 особи, загинули 97 осіб. І лише 170 осіб були верифіковані Міжнародним Комітетом Червоного Хреста", - сказав він.
Представник Офісу Омбудсмана заявив, що утисків найбільше зазнають люди з активною українською позицією.
Також Кононенко зазначив, що РФ, порушуючи Женевські конвенції, прирівнює українських цивільних громадян до військовополонених, і що серед цих людей є ексучасники АТО, ООС, колишні правоохоронці й навіть волонтери.
Він уточнив, що громадяни, які перебувають на тимчасово захоплених РФ територіях, мають повідомляти про зникнення осіб до органів Нацполіції.
"Звертаємося до громадянського суспільства, Міжнародного Комітету Червоного Хреста, ООН щодо координації подальших дій, посиленні тиску на агресора, задля звільнення і повернення на Батьківщину наших громадян", - заявив Кононенко.
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