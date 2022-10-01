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Новини За кордоном
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Польща почала отримувати газ через Baltic Pipe

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

baltic,pipe

Від 1 жовтня газ із норвезького шельфу почав транспортуватися до Польщі нещодавно відкритим Балтійським газопроводом (Baltic Pipe).

Про це повідомив польський оператор газопроводів Gaz-System, інформує Цензор.НЕТ.

"Це історичний день. Розпочинається транспортування газу по Baltic Pipe", - йдеться у повідомленні.

У компанії уточнили, що газ постачають з комерційною метою.

Нагадаємо, Baltic Pipe відкрили 27 вересня. Це спільний проєкт польського та данського операторів газопроводів – компаній Gaz-System та Energinet. Цим трубопроводом планується постачати до Польщі 10 млрд куб. м газу.

Також читайте: В Польщі відкрили газопровід Baltic Pipe. Моравецький каже, що це кладе край домінуванню РФ

Baltic Pipe фактично замінить Ямальський газопровід, яким раніше Росія щороку постачала до Польщі близько 10 млрд куб. м газу. Навесні 2022 року польська компанія PGNiG відмовилася платити за російський газ у рублях. Після цього "Газпром" в односторонньому порядку припинив поставки газу до Польщі попри те, що газовий контракт між країнами мав діяти до кінця року.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+18
Отака ******, малята.
Вокруг польский язык и танки с крестами ...
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01.10.2022 12:26
+15
Польща остаточно стала незалежною на відміну від Німеччини та Угорщини.
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01.10.2022 12:41
+6
УЖЕ отказались. еще весной.

Польша отказалась от российского газа досрочно

https://www.severreal.org › polsha-otkazalas-ot-rossiysk...

23 мая 2022 г.
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01.10.2022 12:45
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Отака ******, малята.
Вокруг польский язык и танки с крестами ...
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01.10.2022 12:26 Відповісти
А Украина никак не слезет с этой какчяпской иглы.Что ж вы такие безхребетные?Взрывай вместо вас эти трупопроводы.
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01.10.2022 12:37 Відповісти
Свои газопроводы взрывают только кацапы. Хотя ты и так это знаешь, чучело лишнехромосомное
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01.10.2022 14:04 Відповісти
Тобто поступово відмовляться від Газпрому.
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01.10.2022 12:37 Відповісти
УЖЕ отказались. еще весной.

Польша отказалась от российского газа досрочно

https://www.severreal.org › polsha-otkazalas-ot-rossiysk...

23 мая 2022 г.
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01.10.2022 12:45 Відповісти
Польща остаточно стала незалежною на відміну від Німеччини та Угорщини.
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01.10.2022 12:41 Відповісти
Свинособачу не розумію, бурятко.
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01.10.2022 12:52 Відповісти
"До пандемии Германия покупала 55% необходимого ей природного газа у России. К концу апреля 2022 года, через два месяца после нападения РФ на Украину, доля российского газа на немецком рынке снизилась до 35%. Сейчас эта доля еще ниже, поскольку в середине июня поставки по газопроводу "Северный поток" упали сразу на 60%." © DW!!

казки в своій кацапіі - кацапам розказуй!!!! заодно там СВОЄ гівно разом нюхайте!!!!
НАФУЙ - з укр. сайтів!!!!!!!!!!! 😡😡😡😡
КЦАПЙО ІПАНЕ!!
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01.10.2022 12:55 Відповісти
Стаття стара. З вересня вже ₚоісся не поставляє газ до Німеччини, інформація про імпорт публічно доступна https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Versorgungssicherheit/aktuelle_gasversorgung_/_svg/Gasimporte/Gasimporte.html
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01.10.2022 14:07 Відповісти
кацапка, ты уже примелькалась тут! лучше сиди на бутылке молча
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01.10.2022 14:05 Відповісти
AVE POLONIA!! 😁😁
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01.10.2022 13:00 Відповісти
 
 