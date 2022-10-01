Польща почала отримувати газ через Baltic Pipe

Від 1 жовтня газ із норвезького шельфу почав транспортуватися до Польщі нещодавно відкритим Балтійським газопроводом (Baltic Pipe).

Про це повідомив польський оператор газопроводів Gaz-System, інформує Цензор.НЕТ.

"Це історичний день. Розпочинається транспортування газу по Baltic Pipe", - йдеться у повідомленні.

У компанії уточнили, що газ постачають з комерційною метою.

Нагадаємо, Baltic Pipe відкрили 27 вересня. Це спільний проєкт польського та данського операторів газопроводів – компаній Gaz-System та Energinet. Цим трубопроводом планується постачати до Польщі 10 млрд куб. м газу.

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Baltic Pipe фактично замінить Ямальський газопровід, яким раніше Росія щороку постачала до Польщі близько 10 млрд куб. м газу. Навесні 2022 року польська компанія PGNiG відмовилася платити за російський газ у рублях. Після цього "Газпром" в односторонньому порядку припинив поставки газу до Польщі попри те, що газовий контракт між країнами мав діяти до кінця року.