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Чехія засуджує крадіжку Росією українських територій

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чехія

Президент Чехії Мілош Земан заявив, що засуджує крадіжку Російською Федерацією українських територій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві уряду оприлюдненій 30 вересня, повідомляє "Європейська правда".

"Президент республіки Мілош Земан засуджує російську агресію проти України, засуджує крадіжку Росією української території та разом з іншими верховними представниками держави заявляє, що анексія української території ніколи не має бути і не буде визнана. Росія скоїла злочин проти миру", - йдеться у заяві речника Земана Іржі Овчачека.

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Топ коментарі
+4
А чехі могли би анексувати у кацапів ГОТЕЛІ У КАРЛОВИХ ВАРАХ , бо руZZские там свій руський мир давно побудували
ось повиганяти кацапів до Сибіру з Чехії- зай там щось будують
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01.10.2022 13:05
+2
Когда человек прозревает, это всегда здорово.
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01.10.2022 13:05
+2
Як таке можливо? Один старпед шизанутий колотить світом? 🤦‍♂️Яким макаром вони в ООН попали? І ніхто вигнати не може? Значить світові інституції не працюють зОвсім... Навіть переформатування не поможе... Знищити-закрити і при створенні нової інституції принімати адекватних, а не всяку кацапсько-мадярску шваль... Де феодалізм преріотет... Блок НАТО був створений для цього - протидії військових загроз. Щоб люди не платили життям за диктатуру... Як до цього допустили?
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01.10.2022 13:55
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Да он и армянам обещал, что навсегда и Ассаду, так что можно верить.
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01.10.2022 13:01 Відповісти
Крадіжка ??? Это разбой и на касапскую недеспособность никто не съедет...
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01.10.2022 13:03 Відповісти
Весь світ знає , що кремлівське опудало і його служаки , ЗЛОДЮГИ,
вбивці і гвалтівники , але чомусь продовжують з ним спілкуватись ,
зустрічатись і навіть тиснути , його коряву руку 😠
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01.10.2022 13:04 Відповісти
А чехі могли би анексувати у кацапів ГОТЕЛІ У КАРЛОВИХ ВАРАХ , бо руZZские там свій руський мир давно побудували
ось повиганяти кацапів до Сибіру з Чехії- зай там щось будують
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01.10.2022 13:05 Відповісти
В СЛОВАЧЧІНІ скандаль - політики звинуватили ЗМІ в заангажованості від россіян журналистів
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01.10.2022 13:06 Відповісти
Когда человек прозревает, это всегда здорово.
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01.10.2022 13:05 Відповісти
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01.10.2022 13:20 Відповісти
В мене питання- а громадяни ціх краін досі в Україну без віз шастають ?

ПИТАННЯ КУЛЕБЕ ‼️‼️‼️
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01.10.2022 13:21 Відповісти
Як таке можливо? Один старпед шизанутий колотить світом? 🤦‍♂️Яким макаром вони в ООН попали? І ніхто вигнати не може? Значить світові інституції не працюють зОвсім... Навіть переформатування не поможе... Знищити-закрити і при створенні нової інституції принімати адекватних, а не всяку кацапсько-мадярску шваль... Де феодалізм преріотет... Блок НАТО був створений для цього - протидії військових загроз. Щоб люди не платили життям за диктатуру... Як до цього допустили?
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01.10.2022 13:55 Відповісти
Это не кража, это разбой, т.к. жертва подверглась насилию. Вроде как с 1970 года до н.э. устоявшийся термин.
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01.10.2022 15:53 Відповісти
 
 