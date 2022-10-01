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Чехія засуджує крадіжку Росією українських територій
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Президент Чехії Мілош Земан заявив, що засуджує крадіжку Російською Федерацією українських територій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві уряду оприлюдненій 30 вересня, повідомляє "Європейська правда".
"Президент республіки Мілош Земан засуджує російську агресію проти України, засуджує крадіжку Росією української території та разом з іншими верховними представниками держави заявляє, що анексія української території ніколи не має бути і не буде визнана. Росія скоїла злочин проти миру", - йдеться у заяві речника Земана Іржі Овчачека.
Топ коментарі
+4 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар01.10.2022 13:05
+2 Ivan Kozhvan
показати весь коментар01.10.2022 13:05
+2 Олексій Кузьмич 214f5a37
показати весь коментар01.10.2022 13:55
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вбивці і гвалтівники , але чомусь продовжують з ним спілкуватись ,
зустрічатись і навіть тиснути , його коряву руку 😠
ось повиганяти кацапів до Сибіру з Чехії- зай там щось будують
ПИТАННЯ КУЛЕБЕ ‼️‼️‼️