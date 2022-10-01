Україна буде поглиблювати фактичну інтеграцію в НАТО, - Резніков

Україна вже співпрацює з НАТО у секторі оборони глибше, ніж деякі формальні члени Північноатлантичного альянсу, і буде поглиблювати цю інтеграцію.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"З моменту призначення на посаду міністра оборони України я неодноразово підкреслював на різних майданчиках пріоритет своєї роботи – здійснити інтеграцію до НАТО де-факто. Щоб у момент, коли буде сформований політичний консенсус 30 країн, інтеграція відбулася де-юре.

У секторі оборони ми вже співпрацюємо з Альянсом глибше, ніж деякі його формальні члени, які заслуговують титулу "головного союзника росії в НАТО".

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Ми і надалі будемо поглиблювати фактичну інтеграцію у сфері оборони. Адже це взаємовигідна співпраця. Міць сил оборони України вже усі оцінили.

Варто пам’ятати, що НАТО – це не тільки про оборону, це про спільні цінності. Забезпечення стійкості демократичних інституцій, відновлення довіри до правосуддя, надійний захист громадянських свобод і прав людини – це також важливі компоненти інтеграції до НАТО.

Історичне рішення щодо подання заявки на вступ до Альянсу – це продовження інтеграції. Ми пройдемо цей шлях крок за кроком.

Сьогодні ми маємо великий арсенал західної зброї, якою успішно б’ємо російських окупантів. 11 місяців тому, коли я просив надати Україні стінгери, у відповідь чув, що це неможливо. Все змінилося.

Український народ, українські захисники і захисниці, українська влада зробили неможливе – можливим.

У нас все вийде", - заявив міністр.