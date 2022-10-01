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Україна буде поглиблювати фактичну інтеграцію в НАТО, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

резніков

Україна вже співпрацює з НАТО у секторі оборони глибше, ніж деякі формальні члени Північноатлантичного альянсу, і буде поглиблювати цю інтеграцію.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"З моменту призначення на посаду міністра оборони України я неодноразово підкреслював на різних майданчиках пріоритет своєї роботи – здійснити інтеграцію до НАТО де-факто. Щоб у момент, коли буде сформований політичний консенсус 30 країн, інтеграція відбулася де-юре.

У секторі оборони ми вже співпрацюємо з Альянсом глибше, ніж деякі його формальні члени, які заслуговують титулу "головного союзника росії в НАТО".

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Ми і надалі будемо поглиблювати фактичну інтеграцію у сфері оборони. Адже це взаємовигідна співпраця. Міць сил оборони України вже усі оцінили.

Варто пам’ятати, що НАТО – це не тільки про оборону, це про спільні цінності. Забезпечення стійкості демократичних інституцій, відновлення довіри до правосуддя, надійний захист громадянських свобод і прав людини – це також важливі компоненти інтеграції до НАТО.

Історичне рішення щодо подання заявки на вступ до Альянсу – це продовження інтеграції. Ми пройдемо цей шлях крок за кроком.

Сьогодні ми маємо великий арсенал західної зброї, якою успішно б’ємо російських окупантів. 11 місяців тому, коли я просив надати Україні стінгери, у відповідь чув, що це неможливо. Все змінилося.

Український народ, українські захисники і захисниці, українська влада зробили неможливе – можливим.

У нас все вийде", - заявив міністр.
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Топ коментарі
+13
"З моменту призначення на посаду міністра оборони України я неодноразово підкреслював на різних майданчиках пріоритет своєї роботи - здійснити інтеграцію до НАТО де-факто." Джерело: https://censor.net/ua/n3370887

Саме тому до повномаштабного вторгнення були проігноровані всі саміти-зустрічі НАТО, країни НАТО називалися "нагнітателями істерики", а власний ВПК не те, що не переводився на стандарти НАТО, а просто не фінансувався?

Вони дійсно думають, що в українців пам'ять як у рибок гуппі чи московитів?
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01.10.2022 16:35
+6
От вміють зелені евфемізми придумувати)
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01.10.2022 16:53
+5
Министр обороны..это завхоз..где теплая форма одежды, где дизель генераторы,где БК в достаточном количестве..,где ГСМ...
Политическими вопросами занимается вЗада..чувак .проснись . это не твоя компетенция...
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01.10.2022 17:02
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НАТО вступить в лави ВСУ ‼️‼️
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01.10.2022 16:24 Відповісти
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01.10.2022 16:26 Відповісти
Україна буде поглиблювати фактичну інтеграцію в НАТО

А також всебічно поширювати, невпинно пришвидшувати та наполегливо розвиваючи...
Люблю, коли грає катеринка!
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01.10.2022 16:29 Відповісти
"З моменту призначення на посаду міністра оборони України я неодноразово підкреслював на різних майданчиках пріоритет своєї роботи - здійснити інтеграцію до НАТО де-факто." Джерело: https://censor.net/ua/n3370887

Саме тому до повномаштабного вторгнення були проігноровані всі саміти-зустрічі НАТО, країни НАТО називалися "нагнітателями істерики", а власний ВПК не те, що не переводився на стандарти НАТО, а просто не фінансувався?

Вони дійсно думають, що в українців пам'ять як у рибок гуппі чи московитів?
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01.10.2022 16:35 Відповісти
Резніков не з 2019 року міністр оборони.
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01.10.2022 16:57 Відповісти
Уж лучше так ‼️Клюнул жареный петух
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01.10.2022 17:06 Відповісти
Знаю. Але це щось змінює? Про ВПК, "нагнітатєлєй істерики". До речі, саме при ньому, у січні 2022-го, перекинули 50млрд грн з армії на "велике крадівництво".
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01.10.2022 17:11 Відповісти
А як щодо надати студентам прово на освіту згідно ст. 53 Конституції України, особливо для тих, хто вступив до іноземних вишів! Ви ж юрист, чому мовчите про проблему виїзду до навчання? Просто ганьба вам всім!
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01.10.2022 16:39 Відповісти
А моряки повинні дома сидіти ?
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01.10.2022 17:22 Відповісти
Україна вже співпрацює з НАТО у секторі оборони глибше, ніж деякі формальні члени Північноатлантичного альянсу. Джерело: https://censor.net/ua/n3370887

То навіщо в НАТО формальні члени? Лише будуть гальмувати Україну на шляху до Північноатлантичного альянсу.
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01.10.2022 16:47 Відповісти
От вміють зелені евфемізми придумувати)
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01.10.2022 16:53 Відповісти
а коли, нарешті, розширюватимуть?
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01.10.2022 16:54 Відповісти
Министр обороны..это завхоз..где теплая форма одежды, где дизель генераторы,где БК в достаточном количестве..,где ГСМ...
Политическими вопросами занимается вЗада..чувак .проснись . это не твоя компетенция...
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01.10.2022 17:02 Відповісти
НАТО, ви просто усвідомте одну річ. Коли буде черговий заруб із якимись ісламістами - достатньо випустити ЗСУ. І протягом 24 годин аллах-бабахів розірвуть, немов Сірко грілку.
Потрібна така армія? Отож бо.
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01.10.2022 17:07 Відповісти
Резнікову все одно але Зелі краще до Таїжного Союзу.
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01.10.2022 17:07 Відповісти
это правильно
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01.10.2022 17:44 Відповісти
"рашистські поплавки,головні союзники окупанта " при "зеленій" владі весь час витягують ниряльщика Резнікова разом з Україною , котрий( У секторі оборони ми вже співпрацюємо з Альянсом глибше, ніж деякі його формальні члени,) Що на словах нирне глибше, тут же прорашистські поплавки на ділі ,витягують його на поверхню. Ніяк не виходить йому кинути якір на глибину , на котрій натівські лежать
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01.10.2022 18:18 Відповісти
Піар, піар, піар... А всього, що потрібно було, замість "пєрєстать стрєлять, сайдомся где-то пасрєдіне, і увідєл жєланіє міра в глазах путіна", в 2019 не скасувати офіційну поїздку на саміт НАТО, а поїхати, і як планувалось, просити ПДЧ!
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01.10.2022 20:57 Відповісти
Харю вочкулярну бачу, читаю "Украина будет уСУГублять..." ... Як бачу цю ШОБЛУКОНЧЕНУ з-під зеуйописка, у голову лізе Істина, а не те, що підсовують...
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01.10.2022 23:01 Відповісти
Зебєнь буде підписувати що завгодно і ПіАритись на всьому тільки б залишитись на другий термін,при іншому варіанті отримає перший.
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01.10.2022 23:31 Відповісти
 
 