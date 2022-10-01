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Німеччина (4521) членство в НАТО (1407) Ламбрехт (57)

Німеччина вітає заявку Україна на вступ до НАТО, - міноборони ФРН

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ламбрехт,крістіне

Німеччина вітає рішення України подати заявку на вступ України в НАТО. Однак, слід наголосити, що рішення щодо її прийняття мають ухвалюватися всіма без винятку країнами Північноатлантичного альянсу.

Про це заявила міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Звісно, ​​Україна вільна обирати той Альянс, в якому почуватиметься вільною. Однак для вступу в НАТО є певні вимоги. Зараз це питання буде обговорюватися між 30 країнами Північноатлантичного альянсу", - сказала міністр, перебуваючись з візитом у Кишиневі.

Нагадаємо, 30 жовтня президент України Володимир Зеленський оголосив про подання заявки на вступ до НАТО та зазначив, країна розраховує на приєднання у прискореному порядку.

Читайте: Заява України про вступ до НАТО стала несподіванкою для адміністрації Байдена, - Politico

Рішення України вже підтримали чотири країни, такі як Канада, Литва, Латвія та Естонія, однак процедура вимагає одноголосного схвалення всіх 30 членів Альянсу.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+18
Лиман наш
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01.10.2022 12:57
+14
зара вилізе шольц і скаже що "нє всьо так однозначно"
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01.10.2022 12:57
+6
На обговорювання між 30 країнами можливості вступу до НАТО Швеції та Фінляндії знадобились зо два тижні. Щось мені здається що до нашої країни терміни будуть в сотні разів довші.
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01.10.2022 12:57
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Вітає и подумывает о суициде...
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01.10.2022 12:56 Відповісти
Шо ж вони всі нас Угорщиною лякают.
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01.10.2022 12:56 Відповісти
Ми також вас вітаємо...і що ?
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01.10.2022 12:56 Відповісти
Лиман наш
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01.10.2022 12:57 Відповісти
Був і буде. Але зараз там кацапи. Багато. Сподіваюсь, що скоро синьо-жовтий прапор з околиці переміститься у центр. 🙏
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01.10.2022 13:21 Відповісти
зара вилізе шольц і скаже що "нє всьо так однозначно"
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01.10.2022 12:57 Відповісти
Спросим с каждого и проясним, кто завонялся сруцькимиром.
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01.10.2022 13:59 Відповісти
На обговорювання між 30 країнами можливості вступу до НАТО Швеції та Фінляндії знадобились зо два тижні. Щось мені здається що до нашої країни терміни будуть в сотні разів довші.
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01.10.2022 12:57 Відповісти
буде довго,бо українці мають такого собі "друга" орбана який як та баба яга і на підсосі у *****-путіна!
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01.10.2022 12:59 Відповісти
Дружки ***** рогом впруться. Навіть Ахверистович признав, що легкого вступу не буде і доведеться пободатися. Пороху б це питання довірити, як дипломату, впевнена, він би їх прогнув.
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01.10.2022 13:04 Відповісти
З ze.командою - так!
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01.10.2022 14:16 Відповісти
Буде довше, бо ми маємо Зелю, який очолює корупцію в країні. Думаю, що це питання вирішиться коли буде інший президент.
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01.10.2022 14:21 Відповісти
як це не гірко, але порівнюєте непорівняне: Украïна - не те саме, що Фінляндія і Швеція
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01.10.2022 14:44 Відповісти
Звичайно, їм же ніхто не загрожує.
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01.10.2022 15:49 Відповісти
не тільки це
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01.10.2022 16:41 Відповісти
Тобто питання лише в тому, чи не занадто жваво Шольц стане рачки перед Орбаном?
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01.10.2022 12:58 Відповісти
Вирішують не шольц і не орбан!
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01.10.2022 14:19 Відповісти
Позиція Шольца - це позиція Німеччини, головної годівниці ЄС, тому вирішує практично все.
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01.10.2022 14:29 Відповісти
Значит сейчас немцы не против нашего вступления в НАТО. Надо еще как-то французов уговорить. Штаты тоже не будут упираться. А всяких там ******* они сумеют заставить.
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01.10.2022 12:58 Відповісти
А танки?
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01.10.2022 13:00 Відповісти
Клоун не може без шоу. Підписав папірець на якійсь табуретці. Байден, ти нам НАТУ должен. Сейчас и немедленно. Считаю до трёх. Время пошло.
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01.10.2022 13:00 Відповісти
* вискочив як Пилип з конопель*
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01.10.2022 13:53 Відповісти
Министр обороны это не Германия и даже не Штольц.
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01.10.2022 13:02 Відповісти
До речі, якщо хтось не помітив, раптом виявилось, що для подання у турборежимі заявки про вступ до НАТО, зовсім не потрібен референдум, опитування у "Дії" або "винесення питання Криму за дужки"..
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01.10.2022 13:04 Відповісти
референдум потрібен при вступі в Євросоюз. При вступі в ЄС країна погоджується з втратою частини суверинітету. Ну, наприклад - в частині охорони кордону; деякі - у валютній політиці, тощо.
При вступі в НАТО референдум не потрібен. Жодного суверинітут країна не позбувається.
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01.10.2022 13:07 Відповісти
це не до мене. Я не офіс президента.
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01.10.2022 13:13 Відповісти
Взагалі-то план вступу в НАТО у нас в Конституції записаний,тому ніяких опитувань і референдумів це не потребує.Це вже як закон,дякуючи Пороху(здогадувався певно,що знайдуться "політики",які захотіли б змінити це в угоду пуйлу)
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01.10.2022 13:12 Відповісти
це не до мене. Я не сорокатрирічний юрист, тому не треба мені пояснювати очевидні речі.
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01.10.2022 13:18 Відповісти
Судячи з того, що Порох ще вчора зранку писав в телеграмі зі Швеції "На сьогоднішньому засіданні РНБО варто ухвалити потужні історичні рішення, які змінять хід війни. По-перше, настав час офіційної заявки на негайний початок переговорів про вступ України до НАТО, рішення про яку має бути ухвалене на черговому чи позачерговому саміті Альянсу", то рішення про вступ України в НАТО (подання заявки про вступ) вже до того було погоджене між лідерами основних акціонерів НАТО. Судячи з цієї інфи - з німцями також.
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01.10.2022 13:05 Відповісти
"НАТО - це системна структура з прописаною процедурою. Так зроблено навмисно, щоб мінімізувати можливість дій, які могли б зашкодити Альянсу. НАТО НЕ МОЖЕ нас прийняти за якимось особливим рішенням, тому що є процедура. А згідно з нею нам потрібна згода та ратифікація угод усіх членів Альянсу, включаючи Угорщину та Туреччину. А ще НАТО НЕ ХОЧЕ нас приймати через безліч причин. Від високого рівня корупції, з яким у нас не борються на державному рівні, до небажання деяких членів Альянсу брати участь у війні самотужки. Ну, бояться в НАТО, що передадуть нам протоколи доступу та секретні розробки, а якийсь зрадник, як колишній "слуга народу" Ковальов або права рука Баканова генерал СБУ Наумов, що втік з України, це все зіллють Росії чи Китаю.
Скільки ще цих ковальових та наумових сидить у ВР, СБУ та інших кабінетах влади? І головний мотиватор для таких - це гроші, а отже, вони проти повалення корупції. У НАТО також бувають зрадники, але їх там менше, ніж у нас. І корупція менша. Замкнуте коло. І його доведеться
розривати нам. Самим. І діяти ми будемо за протоколом - отримуємо західне озброєння, виграємо війну, вичищаємо наші Авгієві стайні, виконуємо ПДЧ та стаємо членами Альянсу. Нам це треба. І Альянсу це буде вигідно. До речі, без їхньої зброї ми не протрималися б і не отримаємо
Перемогу над Росією.Тож їм дякую за те,що роблять.А все інше для нас не змінилося.Ми так само віримо вЗСУ та Залужного,які палять окупантів і рухаємося до Перемоги,допомагаючи нашим воїнам.І пам'ятаємо,що процедура - основа демократії.Так британці кажуть.А вони у цьому розбираються."
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01.10.2022 13:34 Відповісти
Одразу як буде ще хоч один потужний наступ на фронті, наприклад, звільнення Лиману чи Херсону, тоді усі кацапськи тварюки почнуть тікати звідси , а НАТО буде писати заявку на вступ до ВСУ!!
Слава Україні!
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01.10.2022 13:07 Відповісти
Привет, лунатики!
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01.10.2022 13:08 Відповісти
Як тільки почався український наступ...
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01.10.2022 13:09 Відповісти
Я думаю, что на нас просто хотят надеть строгий ошейник, чтобы мы чего ненужного не натворили.
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01.10.2022 13:18 Відповісти
Гарні слова! А в кишені що? Дуля?
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01.10.2022 13:22 Відповісти
Заявка це "зелені понти". Нас приймуть лише після звільнення всіх окупованих територій і виконання ряду вимог стосовно корупції. І не раніше!!! А до цього нам доведеться винищити з пів мільйона кацапів протягом дії санкцій, що доведе ********* до руїни. У нас зараз одна місія - знищення мобіків.
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01.10.2022 13:25 Відповісти
Що там ***** орбан ?
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01.10.2022 13:30 Відповісти
Я ще вчора дивувався: а де ж у цій історії всесильний Єрмак? А ось тут він, схоже, й вискочив.

Коли я вчора описав тут приємний, але до крайнощів інфантильний механізм появи заявки на вступ у НАТО, мене встигли трохи покритикувати. Я ж назвав головний рушій: Зеленський панічно боїться, щоб Порошенко не перехопив ініціативу. На вчора зійшлися кілька чинників, які викликали в цій не надто грамотній команді купу підозр, що їх обходять на віражі. Раніше просто б запустили ботоферми із якимись липовими звинуваченнями або нацькували б якусь чергову татаровську правоохоронну структуру. А зараз уже бояться. Усі ці страхи щодо атаки Порошенка на натівському фронті були дуже перебільшені. Але рішення в Зеленського виникло спонтанно й це, загалом, добре.

Мені заперечували, що такі рішення не бувають раптовими, їх узгоджують з партнерами, виголошують лише тоді, коли наші союзники готові їх прийняти. Своїх друзів не заведено ставити перед фактом. Але цей аргумент діяв при Порошенкові чи будь-якому адекватному президентові в нормальній країні. Точно не в Зеленського. Уже є ряд свідчень, у тому числі зібраних виданням POLITICO, що для західних лідерів цей "чортик з табакерки" став цілковитою несподіванкою. А заявка про "прискорений вступ" за аналогією з Швецією й Фінляндією щодо нинішньої України для них узагалі неприйнятна. Я детально писав про це вчора. Не буду повторюватися.

І тепер останнє: то це на користь, чи може нам нашкодити? Такий дитячий підхід точно не призведе до швидких і корисних дій у відповідь. Уже й Столтенберг, і Ненсі Пелоссі продемонстрували непідтримку таких методів. Хтось із крупних гравців змовчав, хтось активно підтримав. Але форма заявки, на жаль, не передбачає її реалізацію. Узагалі. Те, що Зеленський, який ще пару місяців тому разом із своєю прорашистською ******** повторював антинатівські викиди, зараз підписав заявку - це плюс. Але він подав її не на ПДЧ, а на вступ без нього. Це схоже на провокацію. Бо позитивної відповіді для такої антиреформаторської й корумпованої влади точно бути не може. А коли йому у відповідь ввічливо змовчать або попросять переписати заявку, може початися ота стара пісенька: "НАТО нас не хоче, шукаємо якісь гарантії безпеки".

Я ще вчора дивувався: а де ж у цій історії всесильний Єрмак? А ось тут він, схоже, й вискочив. Упіймав Зеленського на панічних страхах перед лідерством Порошенка й його дитячому максималізмі і всунув неприйнятну по формі й способі оприлюднення заявку. Надіюся, що тут уже партнери візьмуть справу під свій контроль і змусять відповідальніше та професійніше підійти до справи. Бо НАТО Україні життєво необхідне. А Україна потрібна НАТО.
Тарас Чорновіл
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01.10.2022 13:41 Відповісти
Чому я вважаю зелену владу абсолютно конченими довбойобами? Одна з причин на скріні від 18.03.22:
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01.10.2022 13:51 Відповісти
Классную шутку прочитал в Ютьюбе..
Министр МИД Германии Анналена Бербок взорвала обе ветки Северного потопа путлера...🤣
Слава ЗСУ ♥️🖤🔱💙💛🇺🇦💪👍💯
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01.10.2022 14:03 Відповісти
Ага, англосакси -- оні такіє.
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01.10.2022 15:26 Відповісти
Вітає ,але не підтримає заявку. В цьому вся їхня суть.
Ми дамо вам 5000 касок, але не зараз і не касок і не дамо....
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01.10.2022 14:04 Відповісти
Воины ВСУ круче всех в Мире,кроме США и Британии, каже десантник ..
Журналист каже,а Германия?Десант каже,в нас є HIMARS,а в Німеччині,нема..ми крутіше...
Логіка залізна..., Слава ЗСУ 🤣♥️🖤🔱
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01.10.2022 14:10 Відповісти
Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку, - Зеленський.

Это как в известном анекдоте о предложении женить простого сельского парня на дочери Рокфеллера:

- Вы хотите что бы иметь в невестках дочь Рокфеллера?

- Хотим?

- Отлично! Половина дела сделана! Осталась вторая половина: получить согласие Рокфеллера.

Если ли надежда на то, что Рокфеллер спросит дочь и дочь будет согласна?

Возможно ! Однако Рокфеллеру было бы проще - Рокфеллеру не пришлось бы согласовывать со всякими Шольцомакраноорбанами...
И с самим Путиным, которому условный запад позволил себя шантажировать, не пришлось бы согласовывать
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01.10.2022 14:12 Відповісти
Вступление Украины в НАТО закреплено в Конституции Украины правительством Гройсмана...и тогдашней Радой...причем тут Порошенко?😝
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01.10.2022 14:20 Відповісти
Брешуть, як на мене...
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01.10.2022 15:04 Відповісти
Цинічні брехливі ганси.
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01.10.2022 15:51 Відповісти
А ШТольц в курсі? 😀
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01.10.2022 16:34 Відповісти
я вважаю, що після вибухів на північних потоках у німців вже нема ілюзій на рахунок московського газу, тому вони зараз суттєво змінять свою риторику і стануть більш рішуче підтримувати Україну.
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01.10.2022 16:50 Відповісти
 
 