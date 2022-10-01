Німеччина вітає заявку Україна на вступ до НАТО, - міноборони ФРН
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Німеччина вітає рішення України подати заявку на вступ України в НАТО. Однак, слід наголосити, що рішення щодо її прийняття мають ухвалюватися всіма без винятку країнами Північноатлантичного альянсу.
Про це заявила міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Звісно, Україна вільна обирати той Альянс, в якому почуватиметься вільною. Однак для вступу в НАТО є певні вимоги. Зараз це питання буде обговорюватися між 30 країнами Північноатлантичного альянсу", - сказала міністр, перебуваючись з візитом у Кишиневі.
Нагадаємо, 30 жовтня президент України Володимир Зеленський оголосив про подання заявки на вступ до НАТО та зазначив, країна розраховує на приєднання у прискореному порядку.
Рішення України вже підтримали чотири країни, такі як Канада, Литва, Латвія та Естонія, однак процедура вимагає одноголосного схвалення всіх 30 членів Альянсу.
Будь ласка, зачекайте...
При вступі в НАТО референдум не потрібен. Жодного суверинітут країна не позбувається.
Скільки ще цих ковальових та наумових сидить у ВР, СБУ та інших кабінетах влади? І головний мотиватор для таких - це гроші, а отже, вони проти повалення корупції. У НАТО також бувають зрадники, але їх там менше, ніж у нас. І корупція менша. Замкнуте коло. І його доведеться
розривати нам. Самим. І діяти ми будемо за протоколом - отримуємо західне озброєння, виграємо війну, вичищаємо наші Авгієві стайні, виконуємо ПДЧ та стаємо членами Альянсу. Нам це треба. І Альянсу це буде вигідно. До речі, без їхньої зброї ми не протрималися б і не отримаємо
Перемогу над Росією.Тож їм дякую за те,що роблять.А все інше для нас не змінилося.Ми так само віримо вЗСУ та Залужного,які палять окупантів і рухаємося до Перемоги,допомагаючи нашим воїнам.І пам'ятаємо,що процедура - основа демократії.Так британці кажуть.А вони у цьому розбираються."
Слава Україні!
Коли я вчора описав тут приємний, але до крайнощів інфантильний механізм появи заявки на вступ у НАТО, мене встигли трохи покритикувати. Я ж назвав головний рушій: Зеленський панічно боїться, щоб Порошенко не перехопив ініціативу. На вчора зійшлися кілька чинників, які викликали в цій не надто грамотній команді купу підозр, що їх обходять на віражі. Раніше просто б запустили ботоферми із якимись липовими звинуваченнями або нацькували б якусь чергову татаровську правоохоронну структуру. А зараз уже бояться. Усі ці страхи щодо атаки Порошенка на натівському фронті були дуже перебільшені. Але рішення в Зеленського виникло спонтанно й це, загалом, добре.
Мені заперечували, що такі рішення не бувають раптовими, їх узгоджують з партнерами, виголошують лише тоді, коли наші союзники готові їх прийняти. Своїх друзів не заведено ставити перед фактом. Але цей аргумент діяв при Порошенкові чи будь-якому адекватному президентові в нормальній країні. Точно не в Зеленського. Уже є ряд свідчень, у тому числі зібраних виданням POLITICO, що для західних лідерів цей "чортик з табакерки" став цілковитою несподіванкою. А заявка про "прискорений вступ" за аналогією з Швецією й Фінляндією щодо нинішньої України для них узагалі неприйнятна. Я детально писав про це вчора. Не буду повторюватися.
І тепер останнє: то це на користь, чи може нам нашкодити? Такий дитячий підхід точно не призведе до швидких і корисних дій у відповідь. Уже й Столтенберг, і Ненсі Пелоссі продемонстрували непідтримку таких методів. Хтось із крупних гравців змовчав, хтось активно підтримав. Але форма заявки, на жаль, не передбачає її реалізацію. Узагалі. Те, що Зеленський, який ще пару місяців тому разом із своєю прорашистською ******** повторював антинатівські викиди, зараз підписав заявку - це плюс. Але він подав її не на ПДЧ, а на вступ без нього. Це схоже на провокацію. Бо позитивної відповіді для такої антиреформаторської й корумпованої влади точно бути не може. А коли йому у відповідь ввічливо змовчать або попросять переписати заявку, може початися ота стара пісенька: "НАТО нас не хоче, шукаємо якісь гарантії безпеки".
Я ще вчора дивувався: а де ж у цій історії всесильний Єрмак? А ось тут він, схоже, й вискочив. Упіймав Зеленського на панічних страхах перед лідерством Порошенка й його дитячому максималізмі і всунув неприйнятну по формі й способі оприлюднення заявку. Надіюся, що тут уже партнери візьмуть справу під свій контроль і змусять відповідальніше та професійніше підійти до справи. Бо НАТО Україні життєво необхідне. А Україна потрібна НАТО.
Тарас Чорновіл
Министр МИД Германии Анналена Бербок взорвала обе ветки Северного потопа путлера...🤣
Слава ЗСУ ♥️🖤🔱💙💛🇺🇦💪👍💯
Ми дамо вам 5000 касок, але не зараз і не касок і не дамо....
Журналист каже,а Германия?Десант каже,в нас є HIMARS,а в Німеччині,нема..ми крутіше...
Логіка залізна..., Слава ЗСУ 🤣♥️🖤🔱
Это как в известном анекдоте о предложении женить простого сельского парня на дочери Рокфеллера:
- Вы хотите что бы иметь в невестках дочь Рокфеллера?
- Хотим?
- Отлично! Половина дела сделана! Осталась вторая половина: получить согласие Рокфеллера.
Если ли надежда на то, что Рокфеллер спросит дочь и дочь будет согласна?
Возможно ! Однако Рокфеллеру было бы проще - Рокфеллеру не пришлось бы согласовывать со всякими Шольцомакраноорбанами...
И с самим Путиным, которому условный запад позволил себя шантажировать, не пришлось бы согласовывать