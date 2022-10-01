Германия приветствует заявку Украины на вступление в НАТО, - минобороны ФРГ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Германия приветствует решение Украины подать заявку на вступление Украины в НАТО. Однако следует отметить, что решения по ее принятию должны приниматься всеми без исключения странами Североатлантического альянса.
Об этом заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Конечно, Украина свободна выбирать тот Альянс, в котором будет чувствовать себя свободной. Однако для вступления в НАТО есть определенные требования. Сейчас этот вопрос будет обсуждаться между 30 странами Североатлантического альянса", - сказала министр, находясь с визитом в Кишиневе.
Напомним, 30 октября президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в НАТО и отметил, что страна рассчитывает на присоединение в ускоренном порядке
Решение Украины уже поддержало четыре страны, такие как Канада, Литва, Латвия и Эстония, однако процедура требует единогласного одобрения всех 30 членов Альянса.
Пожалуйста, подождите...
При вступі в НАТО референдум не потрібен. Жодного суверинітут країна не позбувається.
Скільки ще цих ковальових та наумових сидить у ВР, СБУ та інших кабінетах влади? І головний мотиватор для таких - це гроші, а отже, вони проти повалення корупції. У НАТО також бувають зрадники, але їх там менше, ніж у нас. І корупція менша. Замкнуте коло. І його доведеться
розривати нам. Самим. І діяти ми будемо за протоколом - отримуємо західне озброєння, виграємо війну, вичищаємо наші Авгієві стайні, виконуємо ПДЧ та стаємо членами Альянсу. Нам це треба. І Альянсу це буде вигідно. До речі, без їхньої зброї ми не протрималися б і не отримаємо
Перемогу над Росією.Тож їм дякую за те,що роблять.А все інше для нас не змінилося.Ми так само віримо вЗСУ та Залужного,які палять окупантів і рухаємося до Перемоги,допомагаючи нашим воїнам.І пам'ятаємо,що процедура - основа демократії.Так британці кажуть.А вони у цьому розбираються."
Слава Україні!
Коли я вчора описав тут приємний, але до крайнощів інфантильний механізм появи заявки на вступ у НАТО, мене встигли трохи покритикувати. Я ж назвав головний рушій: Зеленський панічно боїться, щоб Порошенко не перехопив ініціативу. На вчора зійшлися кілька чинників, які викликали в цій не надто грамотній команді купу підозр, що їх обходять на віражі. Раніше просто б запустили ботоферми із якимись липовими звинуваченнями або нацькували б якусь чергову татаровську правоохоронну структуру. А зараз уже бояться. Усі ці страхи щодо атаки Порошенка на натівському фронті були дуже перебільшені. Але рішення в Зеленського виникло спонтанно й це, загалом, добре.
Мені заперечували, що такі рішення не бувають раптовими, їх узгоджують з партнерами, виголошують лише тоді, коли наші союзники готові їх прийняти. Своїх друзів не заведено ставити перед фактом. Але цей аргумент діяв при Порошенкові чи будь-якому адекватному президентові в нормальній країні. Точно не в Зеленського. Уже є ряд свідчень, у тому числі зібраних виданням POLITICO, що для західних лідерів цей "чортик з табакерки" став цілковитою несподіванкою. А заявка про "прискорений вступ" за аналогією з Швецією й Фінляндією щодо нинішньої України для них узагалі неприйнятна. Я детально писав про це вчора. Не буду повторюватися.
І тепер останнє: то це на користь, чи може нам нашкодити? Такий дитячий підхід точно не призведе до швидких і корисних дій у відповідь. Уже й Столтенберг, і Ненсі Пелоссі продемонстрували непідтримку таких методів. Хтось із крупних гравців змовчав, хтось активно підтримав. Але форма заявки, на жаль, не передбачає її реалізацію. Узагалі. Те, що Зеленський, який ще пару місяців тому разом із своєю прорашистською ******** повторював антинатівські викиди, зараз підписав заявку - це плюс. Але він подав її не на ПДЧ, а на вступ без нього. Це схоже на провокацію. Бо позитивної відповіді для такої антиреформаторської й корумпованої влади точно бути не може. А коли йому у відповідь ввічливо змовчать або попросять переписати заявку, може початися ота стара пісенька: "НАТО нас не хоче, шукаємо якісь гарантії безпеки".
Я ще вчора дивувався: а де ж у цій історії всесильний Єрмак? А ось тут він, схоже, й вискочив. Упіймав Зеленського на панічних страхах перед лідерством Порошенка й його дитячому максималізмі і всунув неприйнятну по формі й способі оприлюднення заявку. Надіюся, що тут уже партнери візьмуть справу під свій контроль і змусять відповідальніше та професійніше підійти до справи. Бо НАТО Україні життєво необхідне. А Україна потрібна НАТО.
Тарас Чорновіл
Министр МИД Германии Анналена Бербок взорвала обе ветки Северного потопа путлера...🤣
Слава ЗСУ ♥️🖤🔱💙💛🇺🇦💪👍💯
Ми дамо вам 5000 касок, але не зараз і не касок і не дамо....
Журналист каже,а Германия?Десант каже,в нас є HIMARS,а в Німеччині,нема..ми крутіше...
Логіка залізна..., Слава ЗСУ 🤣♥️🖤🔱
Это как в известном анекдоте о предложении женить простого сельского парня на дочери Рокфеллера:
- Вы хотите что бы иметь в невестках дочь Рокфеллера?
- Хотим?
- Отлично! Половина дела сделана! Осталась вторая половина: получить согласие Рокфеллера.
Если ли надежда на то, что Рокфеллер спросит дочь и дочь будет согласна?
Возможно ! Однако Рокфеллеру было бы проще - Рокфеллеру не пришлось бы согласовывать со всякими Шольцомакраноорбанами...
И с самим Путиным, которому условный запад позволил себя шантажировать, не пришлось бы согласовывать