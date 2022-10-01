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Украина будет углублять фактическую интеграцию в НАТО, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

резніков

Украина уже сотрудничает с НАТО в секторе обороны более глубоко, чем некоторые формальные члены Североатлантического альянса, и будет углублять эту интеграцию.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"С момента назначения на должность министра обороны Украины я неоднократно подчеркивал на разных площадках приоритет своей работы - осуществить интеграцию в НАТО де-факто. Чтобы в момент, когда будет сформирован политический консенсус 30 стран, интеграция состоялась де-юре.

В секторе обороны мы уже сотрудничаем с Альянсом глубже, чем некоторые его формальные члены, заслуживающие титула "главного союзника России в НАТО".

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Мы и дальше будем углублять фактическую интеграцию в сфере обороны. Это ведь взаимовыгодное сотрудничество. Мощь Сил обороны Украины уже все оценили.

Следует помнить, что НАТО - это не только об обороне, это об общих ценностях. Обеспечение устойчивости демократических институций, восстановление доверия к правосудию, надежная защита гражданских свобод и прав человека - это также важные компоненты интеграции в НАТО.

Историческое решение о подаче заявки на вступление в Альянс – это продолжение интеграции. Мы пройдем этот путь шаг за шагом.

Сегодня у нас большой арсенал западного оружия, которым успешно бьем российских оккупантов. 11 месяцев назад, когда я просил предоставить Украине Stinger, в ответ слышал, что это невозможно. Всё изменилось.

Украинский народ, украинские защитники и защитницы, украинские власти сделали невозможное – возможным.

У нас все получится", – заявил министр.
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Топ комментарии
+13
"З моменту призначення на посаду міністра оборони України я неодноразово підкреслював на різних майданчиках пріоритет своєї роботи - здійснити інтеграцію до НАТО де-факто." Джерело: https://censor.net/ua/n3370887

Саме тому до повномаштабного вторгнення були проігноровані всі саміти-зустрічі НАТО, країни НАТО називалися "нагнітателями істерики", а власний ВПК не те, що не переводився на стандарти НАТО, а просто не фінансувався?

Вони дійсно думають, що в українців пам'ять як у рибок гуппі чи московитів?
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01.10.2022 16:35
+6
От вміють зелені евфемізми придумувати)
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01.10.2022 16:53
+5
Министр обороны..это завхоз..где теплая форма одежды, где дизель генераторы,где БК в достаточном количестве..,где ГСМ...
Политическими вопросами занимается вЗада..чувак .проснись . это не твоя компетенция...
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01.10.2022 17:02
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Правила форума Совет форумчан
НАТО вступить в лави ВСУ ‼️‼️
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01.10.2022 16:24 Ответить
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01.10.2022 16:26 Ответить
Україна буде поглиблювати фактичну інтеграцію в НАТО

А також всебічно поширювати, невпинно пришвидшувати та наполегливо розвиваючи...
Люблю, коли грає катеринка!
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01.10.2022 16:29 Ответить
"З моменту призначення на посаду міністра оборони України я неодноразово підкреслював на різних майданчиках пріоритет своєї роботи - здійснити інтеграцію до НАТО де-факто." Джерело: https://censor.net/ua/n3370887

Саме тому до повномаштабного вторгнення були проігноровані всі саміти-зустрічі НАТО, країни НАТО називалися "нагнітателями істерики", а власний ВПК не те, що не переводився на стандарти НАТО, а просто не фінансувався?

Вони дійсно думають, що в українців пам'ять як у рибок гуппі чи московитів?
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01.10.2022 16:35 Ответить
Резніков не з 2019 року міністр оборони.
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01.10.2022 16:57 Ответить
Уж лучше так ‼️Клюнул жареный петух
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01.10.2022 17:06 Ответить
Знаю. Але це щось змінює? Про ВПК, "нагнітатєлєй істерики". До речі, саме при ньому, у січні 2022-го, перекинули 50млрд грн з армії на "велике крадівництво".
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01.10.2022 17:11 Ответить
А як щодо надати студентам прово на освіту згідно ст. 53 Конституції України, особливо для тих, хто вступив до іноземних вишів! Ви ж юрист, чому мовчите про проблему виїзду до навчання? Просто ганьба вам всім!
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01.10.2022 16:39 Ответить
А моряки повинні дома сидіти ?
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01.10.2022 17:22 Ответить
Україна вже співпрацює з НАТО у секторі оборони глибше, ніж деякі формальні члени Північноатлантичного альянсу. Джерело: https://censor.net/ua/n3370887

То навіщо в НАТО формальні члени? Лише будуть гальмувати Україну на шляху до Північноатлантичного альянсу.
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01.10.2022 16:47 Ответить
От вміють зелені евфемізми придумувати)
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01.10.2022 16:53 Ответить
а коли, нарешті, розширюватимуть?
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01.10.2022 16:54 Ответить
Министр обороны..это завхоз..где теплая форма одежды, где дизель генераторы,где БК в достаточном количестве..,где ГСМ...
Политическими вопросами занимается вЗада..чувак .проснись . это не твоя компетенция...
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01.10.2022 17:02 Ответить
НАТО, ви просто усвідомте одну річ. Коли буде черговий заруб із якимись ісламістами - достатньо випустити ЗСУ. І протягом 24 годин аллах-бабахів розірвуть, немов Сірко грілку.
Потрібна така армія? Отож бо.
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01.10.2022 17:07 Ответить
Резнікову все одно але Зелі краще до Таїжного Союзу.
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01.10.2022 17:07 Ответить
это правильно
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01.10.2022 17:44 Ответить
"рашистські поплавки,головні союзники окупанта " при "зеленій" владі весь час витягують ниряльщика Резнікова разом з Україною , котрий( У секторі оборони ми вже співпрацюємо з Альянсом глибше, ніж деякі його формальні члени,) Що на словах нирне глибше, тут же прорашистські поплавки на ділі ,витягують його на поверхню. Ніяк не виходить йому кинути якір на глибину , на котрій натівські лежать
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01.10.2022 18:18 Ответить
Піар, піар, піар... А всього, що потрібно було, замість "пєрєстать стрєлять, сайдомся где-то пасрєдіне, і увідєл жєланіє міра в глазах путіна", в 2019 не скасувати офіційну поїздку на саміт НАТО, а поїхати, і як планувалось, просити ПДЧ!
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01.10.2022 20:57 Ответить
Харю вочкулярну бачу, читаю "Украина будет уСУГублять..." ... Як бачу цю ШОБЛУКОНЧЕНУ з-під зеуйописка, у голову лізе Істина, а не те, що підсовують...
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01.10.2022 23:01 Ответить
Зебєнь буде підписувати що завгодно і ПіАритись на всьому тільки б залишитись на другий термін,при іншому варіанті отримає перший.
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01.10.2022 23:31 Ответить
 
 