Украина будет углублять фактическую интеграцию в НАТО, - Резников

Украина уже сотрудничает с НАТО в секторе обороны более глубоко, чем некоторые формальные члены Североатлантического альянса, и будет углублять эту интеграцию.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"С момента назначения на должность министра обороны Украины я неоднократно подчеркивал на разных площадках приоритет своей работы - осуществить интеграцию в НАТО де-факто. Чтобы в момент, когда будет сформирован политический консенсус 30 стран, интеграция состоялась де-юре.

В секторе обороны мы уже сотрудничаем с Альянсом глубже, чем некоторые его формальные члены, заслуживающие титула "главного союзника России в НАТО".

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Мы и дальше будем углублять фактическую интеграцию в сфере обороны. Это ведь взаимовыгодное сотрудничество. Мощь Сил обороны Украины уже все оценили.

Следует помнить, что НАТО - это не только об обороне, это об общих ценностях. Обеспечение устойчивости демократических институций, восстановление доверия к правосудию, надежная защита гражданских свобод и прав человека - это также важные компоненты интеграции в НАТО.

Историческое решение о подаче заявки на вступление в Альянс – это продолжение интеграции. Мы пройдем этот путь шаг за шагом.

Сегодня у нас большой арсенал западного оружия, которым успешно бьем российских оккупантов. 11 месяцев назад, когда я просил предоставить Украине Stinger, в ответ слышал, что это невозможно. Всё изменилось.

Украинский народ, украинские защитники и защитницы, украинские власти сделали невозможное – возможным.

У нас все получится", – заявил министр.