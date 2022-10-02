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Окупанти максимально ускладнили виїзд із окупованої Херсонщини, - Соболевський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окупанти

Із тимчасово окупованої території Херсонщини російські загарбники ускладнили виїзд.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти максимально ускладнили виїзд із Херсонщини. Так за вчорашній день змогли виїхати лише 11 осіб. А наразі існує правило отримання спеціального дозволу для виїзду", - йдеться в повідомленні.

При цьому, окрім того, що потрібно надати свої особисті дані окупантам, потрібно ще й максимально доступно пояснити, чому саме ви хочете покинути область, додав Соболевський.

Також читайте: На Херсонщині окупанти змушують людей "голосувати" по кілька разів - за себе та за родичів, - Соболевський

Автор: Богдан Гуньковський
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Кацапським покидькам потрібні заручники. Таки вони "воюють".
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02.10.2022 11:34 Відповісти
Інфо від Цаплієнка, ще вчора: "ЗСУ поновили наступ на Херсонщині: Ворог у паніці волає про "полчища танков" та втрату позицій на правобережному плацдармі"



ЗСУ почали танковий наступ на Херсонщині - волають російські пропагандисти у своїх пабліках.



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02.10.2022 11:39 Відповісти
Отправить людей))))))
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02.10.2022 11:52 Відповісти
концлагерь
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02.10.2022 11:42 Відповісти
Яааак заплякає Україна шевченкивськими шмарклями з цього приводу, історія УПА ж затаємничена і пофую, що навіть у полон не здавались й БИЛИСЬ до 1961-го, правда?
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02.10.2022 11:48 Відповісти
"Максимально у межах відсутності власного розуму", блд. Тошнить! Суцільне "кільце", блокада до 100 метрів, ага...
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02.10.2022 11:46 Відповісти
Терміново ‼️
Потрібні очі 👀

Новоолексіївка, Рикове (Партизани) ,
в районі
Великі Копані - Виноградово - Брилівка.
Та і взагалі по області

Де рух техніки орків, можливо, десь заїхали - і все, що знаєте !

Терміново ‼️

Пишіть нам до бота
Відразу з координатами будь ласка.

@nadzor_kherson_bot
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02.10.2022 12:15 Відповісти
 
 