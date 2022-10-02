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Оккупанты максимально усложнили выезд из оккупированной Херсонщины, - Соболевский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

окупанти

Со временно оккупированной территории Херсонщины российские захватчики усложнили выезд.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты максимально усложнили выезд из Херсона. В часности, за вчерашний день смогли выехать только 11 человек. А сейчас существует правило получения специального разрешения для выезда", - говорится в сообщении.

При этом кроме того, что нужно предоставить свои личные данные оккупантам, нужно еще и максимально доступно объяснить, почему именно вы хотите покинуть область, добавил Соболевский.

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Кацапським покидькам потрібні заручники. Таки вони "воюють".
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02.10.2022 11:34 Ответить
Інфо від Цаплієнка, ще вчора: "ЗСУ поновили наступ на Херсонщині: Ворог у паніці волає про "полчища танков" та втрату позицій на правобережному плацдармі"



ЗСУ почали танковий наступ на Херсонщині - волають російські пропагандисти у своїх пабліках.



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02.10.2022 11:39 Ответить
Отправить людей))))))
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02.10.2022 11:52 Ответить
концлагерь
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02.10.2022 11:42 Ответить
Яааак заплякає Україна шевченкивськими шмарклями з цього приводу, історія УПА ж затаємничена і пофую, що навіть у полон не здавались й БИЛИСЬ до 1961-го, правда?
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02.10.2022 11:48 Ответить
"Максимально у межах відсутності власного розуму", блд. Тошнить! Суцільне "кільце", блокада до 100 метрів, ага...
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02.10.2022 11:46 Ответить
Терміново ‼️
Потрібні очі 👀

Новоолексіївка, Рикове (Партизани) ,
в районі
Великі Копані - Виноградово - Брилівка.
Та і взагалі по області

Де рух техніки орків, можливо, десь заїхали - і все, що знаєте !

Терміново ‼️

Пишіть нам до бота
Відразу з координатами будь ласка.

@nadzor_kherson_bot
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02.10.2022 12:15 Ответить
 
 