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Новини Політика України
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Африка (195) дипломатія (674) Кулеба Дмитро (3170)

Кулеба вирушає на 9 днів у дипломатичне турне країнами Африки

Новини Цензор.НЕТ Політика України

кулеба

Голова МЗС України Дмитро Кулеба з 3 по 12 жовтня вирушить у турне країнами Африки і проведе низку переговорів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

У повідомленні зазначається: "3-12 жовтня відбудеться перше в історії української дипломатії турне глави МЗС України країнами Африки. Міністр Кулеба розпочне турне з візиту до Сенегалу.

Турне є важливим елементом Африканської стратегії, яка була розроблена в МЗС на доручення Президента України Володимира Зеленського та стала "дорожньою картою" розвитку відносин нашої держави з регіоном.

Ключовою темою переговорів міністра стане консолідація політичної підтримки України з боку країн глобального півдня на тлі російської агресії, зокрема останньої спроби анексії українських територій.

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Іншими пріоритетами переговорів будуть зміцнення ролі України як гаранта світової продовольчої безпеки, поглиблення взаємодії в галузі освіти, просування українських IT-продуктів, зокрема платформи Дія, створення нових можливостей для українського експорту з використанням можливостей системи Nazovni. У рамках візитів також заплановане проведення низки бізнес-форумів за участі провідних українських та африканських компаній.

Візити глави МЗС відкриють новий розділ співпраці з країнами Африканського континенту та сприятимуть втіленню глобальної та проактивної дипломатії України. Турне міністра також стане підготовкою до проведення масштабної конференції Україна - Африка".

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+7
Головне побільше намиста з собою і дзеркальця
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02.10.2022 20:16
+7
Про банани треба підняти питання, бо щось сильно подорожчали.
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02.10.2022 20:25
+6
Товариш подоляка, Порошенко на війну реально дивився і дивиться,зе так і не розуміє,що війна.
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02.10.2022 20:24
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Предлагай менять совковую технику на зерно.
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02.10.2022 20:15 Відповісти
Тут власть Зеленского можна только поддержать. При Порохе, увы, немного подзабило на Африку наше МЗС
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02.10.2022 20:15 Відповісти
Товариш подоляка, Порошенко на війну реально дивився і дивиться,зе так і не розуміє,що війна.
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02.10.2022 20:24 Відповісти
Ну да, сомалі, чад, бурунді, судан, конго - країни взірцевої демократії і неймовірного економічного розвитку (з кінця таблиці). Саме туди потрібно їхати, коли в країні дупа.
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02.10.2022 20:27 Відповісти
і навчитри їх великому будівництву...чи в них повчитися?
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02.10.2022 20:34 Відповісти
Головне побільше намиста з собою і дзеркальця
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02.10.2022 20:16 Відповісти
Перемовини з африканцями можуть відбуватися за несподіваних обставин. )))

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02.10.2022 20:30 Відповісти
здуріти можна..та Дія в нас через жопу працює..нафіга вона мавпам?

корочше, продукти харчування в нас стануть ще дорожче, бо африканцям важніше продати, ніж не підймати ціни у себе..
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02.10.2022 20:16 Відповісти
мавпам? на що ви прогуляли школу ?
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02.10.2022 20:35 Відповісти
......с ираном уже надружились........сейчас с африкой.......
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02.10.2022 20:17 Відповісти
Можно на всех плевать и винить (а винить и укорять всегда есть за что), так у нас будет больше союзников.
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02.10.2022 20:21 Відповісти
Їм хто заплатить, той і союзнік сьогодні

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02.10.2022 20:24 Відповісти
Цей шо зліва - такий важний
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02.10.2022 21:23 Відповісти
.....союзники союзникам рознь.......НЕ?.........
.......кого то можно "понять и простить", а с кем то и на одном поле не садиться.......
......росия и беларусь в пример.......
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02.10.2022 20:29 Відповісти
Буде з вождями племен домовлятись про нові хаймерси.
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02.10.2022 20:23 Відповісти
Африка для нашоі дипломатіі - терра інкогніто.
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02.10.2022 20:24 Відповісти
Про банани треба підняти питання, бо щось сильно подорожчали.
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02.10.2022 20:25 Відповісти
африка в самому кінці по бананах
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02.10.2022 20:41 Відповісти
Тоді навіть не знаю що там ще робити
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02.10.2022 20:44 Відповісти
африка більша від росіїї в два рази ( на картах це не видно з-за принципу побудови карт) і країн там повно різних ( є не бідні)...найде що
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02.10.2022 20:50 Відповісти
Будемо сподіватись

Танк?
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02.10.2022 21:30 Відповісти
Киев - мать городов голодающих!
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02.10.2022 20:26 Відповісти
Абхазького девіда дауна нехай візьме з собою вигуляти
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02.10.2022 20:27 Відповісти
просто цікаво, як найбідніші країни світу допоможуть Україні інтегруватися у ЄС і НАТО?
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02.10.2022 20:29 Відповісти
Хай тамтешнім "вуду" (уйла замовить
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02.10.2022 20:34 Відповісти
ему что, нефиг больше делать... пусть ваньку-папаньку ыдыйота с собой возьмет...
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02.10.2022 20:45 Відповісти
нарешті!!! молодець.
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02.10.2022 20:46 Відповісти
Будет договариваться с людоедами про утилизацию рашетрупов?
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02.10.2022 20:50 Відповісти
А що, там комусь наша "дія" потрібна?
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02.10.2022 20:51 Відповісти
Перш за все - це голоса в ООН. Друге - корисні копалини. Є і третє, і четверте.

Я бачу, тут багато дописувачів, які про Африку мають уявлення тільки з дитячих віршів про Айболіта та Бармалея)))

Не ходите дети
в Африку гулять
В Африке акулы,
В Африке гориллы
В Африке большие злые крокодилы
Будут вас кусать
Мучать, обижать
Не ходите дети
В Африку гулять

Може, пора вже змінити свій дитячий погляд на дорослий?
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02.10.2022 21:27 Відповісти
А який сенс від тих голосів, якщо абсолютно будь-яка кількість голосів тупо ветується одним членом? Та й такі собі там союзнички. Совку сильно помогло що совок туди шалені бабки вкидував? Дофіга африканців воювали в афгані, наприклад? Багато бананів ви бачили на прилавках магазинів? Зато регулярно сомалійські пірати угоняють кораблі... Не знаю, не знаю.
Мені здається значно логічнішим було б їхать в Азію. Ну так, я не професіонал в дипломатії, питань нема
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02.10.2022 22:16 Відповісти
1. Голоси ветуються одним членом на Совбезі ООН (там АфрикаЮ як і весь інший світ не дуже представлена). Не плутайте з Генасамблею, на яку питання виносится після ветування Совбезом.

2. Совок туди вкидувал бабки з ідеологічних міркувань...але не тільки. Наприклад, боксити та алюміна (концентрат) з Гвінеї - це все шло у більшості своїй до Дніпробужського. Це стратегична сировина. Коли совок звідти пішов, вони почали шукати інши ринки збуту, туди почали залазити китайці. Потім щось Деріпаска назад відхопив.

3. А чому африканці повинні були воювати в Афгані?????Це війна СРСР, мабуть Ви зовсім незнайомі з тогочасними реаліями, якщо таке пишете. Коли СРСР не хотів кудись влізати, він міг домовитись з союзником (кубиньскі війська в Анголі)

4. Основний експортер бананів - зовсім не Африка, а Південна Амеріка, якщо вже зайшла мова про банани. І так, банани у СРСР були...у Москві та Ленінграді. На всіх бананів не напасешся))) Що СРСР отримував замість постачаємої зброї - див. п.2 (це тільки один приклад)

4. Пірати вже переїхали з Сомалі у більшості. У Нігерію))). Це уточнення, до візіту Кулеби та відношень африканських країн з Україною це не має жодного стосунку.

5, В Азію теж треба їхати, але Кулеба один, а країн багато)). Як на мене, це цілком правильна стратегія. Велика кількість африканьских країн підтримують *****, тому ще а)не розуміють змісту протистояння та б) по інерції. як підтримували СРСР для протидії Сполученим Штатам. Треба донести до них позицію України.

З миру по нитці - путіну зашморг
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03.10.2022 00:04 Відповісти
Хм.. зелепузик з молодою єрмакошоблою будуть звалювати по тихому з країни, перед ядерним ударом, чи теж в турне поїдуть.
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02.10.2022 22:14 Відповісти
надо с Бурунди начинать... потом Чад... а то поедет он на океанское побережье... вон зеленьськай провел историческую беседу с цельным директором Ботсваны, вот с нее и начинали бы... они и деньги дадут, и все остальное...
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03.10.2022 07:18 Відповісти
Що робити йому нехер? Поїхав обіцяти ще зернятка мавпам?
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03.10.2022 08:54 Відповісти
 
 