Кулеба вирушає на 9 днів у дипломатичне турне країнами Африки
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Голова МЗС України Дмитро Кулеба з 3 по 12 жовтня вирушить у турне країнами Африки і проведе низку переговорів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС.
У повідомленні зазначається: "3-12 жовтня відбудеться перше в історії української дипломатії турне глави МЗС України країнами Африки. Міністр Кулеба розпочне турне з візиту до Сенегалу.
Турне є важливим елементом Африканської стратегії, яка була розроблена в МЗС на доручення Президента України Володимира Зеленського та стала "дорожньою картою" розвитку відносин нашої держави з регіоном.
Ключовою темою переговорів міністра стане консолідація політичної підтримки України з боку країн глобального півдня на тлі російської агресії, зокрема останньої спроби анексії українських територій.
Іншими пріоритетами переговорів будуть зміцнення ролі України як гаранта світової продовольчої безпеки, поглиблення взаємодії в галузі освіти, просування українських IT-продуктів, зокрема платформи Дія, створення нових можливостей для українського експорту з використанням можливостей системи Nazovni. У рамках візитів також заплановане проведення низки бізнес-форумів за участі провідних українських та африканських компаній.
Візити глави МЗС відкриють новий розділ співпраці з країнами Африканського континенту та сприятимуть втіленню глобальної та проактивної дипломатії України. Турне міністра також стане підготовкою до проведення масштабної конференції Україна - Африка".
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корочше, продукти харчування в нас стануть ще дорожче, бо африканцям важніше продати, ніж не підймати ціни у себе..
.......кого то можно "понять и простить", а с кем то и на одном поле не садиться.......
......росия и беларусь в пример.......
Танк?
Я бачу, тут багато дописувачів, які про Африку мають уявлення тільки з дитячих віршів про Айболіта та Бармалея)))
Не ходите дети
в Африку гулять
В Африке акулы,
В Африке гориллы
В Африке большие злые крокодилы
Будут вас кусать
Мучать, обижать
Не ходите дети
В Африку гулять
Може, пора вже змінити свій дитячий погляд на дорослий?
Мені здається значно логічнішим було б їхать в Азію. Ну так, я не професіонал в дипломатії, питань нема
2. Совок туди вкидувал бабки з ідеологічних міркувань...але не тільки. Наприклад, боксити та алюміна (концентрат) з Гвінеї - це все шло у більшості своїй до Дніпробужського. Це стратегична сировина. Коли совок звідти пішов, вони почали шукати інши ринки збуту, туди почали залазити китайці. Потім щось Деріпаска назад відхопив.
3. А чому африканці повинні були воювати в Афгані?????Це війна СРСР, мабуть Ви зовсім незнайомі з тогочасними реаліями, якщо таке пишете. Коли СРСР не хотів кудись влізати, він міг домовитись з союзником (кубиньскі війська в Анголі)
4. Основний експортер бананів - зовсім не Африка, а Південна Амеріка, якщо вже зайшла мова про банани. І так, банани у СРСР були...у Москві та Ленінграді. На всіх бананів не напасешся))) Що СРСР отримував замість постачаємої зброї - див. п.2 (це тільки один приклад)
4. Пірати вже переїхали з Сомалі у більшості. У Нігерію))). Це уточнення, до візіту Кулеби та відношень африканських країн з Україною це не має жодного стосунку.
5, В Азію теж треба їхати, але Кулеба один, а країн багато)). Як на мене, це цілком правильна стратегія. Велика кількість африканьских країн підтримують *****, тому ще а)не розуміють змісту протистояння та б) по інерції. як підтримували СРСР для протидії Сполученим Штатам. Треба донести до них позицію України.
З миру по нитці - путіну зашморг