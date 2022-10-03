Норвегія посилює свій кордон з Росією, - міністр Мель

198-кілометровий норвезько-російський кордон патрулюється та контролюється гарнізоном оборони в Сьор-Варангері, тепер прикордонники отримають додатковий інструмент контролю у вигляді поліцейського гелікоптера з датчиками.

Про це повідомляє High North News із посиланням на заяву міністра юстиції та громадської безпеки Норвегії Емілі Енгер Мель, інформує Цензор.НЕТ.

"Поліція контролює пункт пропуску Стурскуг, і тепер її присутність також буде посилена в прикордонній зоні за межами прикордонної станції. Поліцейський гелікоптер буде корисним інструментом для моніторингу прикордонної зони з норвезької сторони", — заявила Мель.

Підвищений контроль за кордоном пов'язаний з оголошеною Росією частковою мобілізацією. В Норвегії не виключають введення заборони на в'їзд громадянам Росії.

"Ми швидко закриємо кордон, якщо це буде необхідно, зміни можуть відбутися миттєво. У Норвегію приїжджають мало росіян порівняно з Фінляндією, тут ситуація інша. Стурскуг – наша єдина прикордонна станція в напрямку Росії. Ми ведемо тісний діалог з норвезькою поліцією та норвезькою митницею щодо розвитку подій на кордоні, всі, хто прибуває, перевіряються", - сказала міністр..

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