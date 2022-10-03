ЄС планує навчити 15 тисяч українських військових, - Spiegel

ЄС хоче зробити українську армію більш ефективною за допомогою навчальної місії. Останніми тижнями країни-члени ЄС на робочому рівні домовилися, що до 15 тисяч українських військових мають якомога швидше пройти навчання за межами країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel.

За словами дипломатів, які беруть участь у переговорах, 3 тисячі українських солдатів мають пройти спеціальну підготовку, наприклад, тактичну бойову підготовку для командирів або курси для інженерів.

Плани місії, які глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель запропонував наприкінці серпня, мають бути визначені вже в середині жовтня. За словами дипломатів ЄС, тоді все може піти дуже швидко.Досі окремі країни ЄС навчали українців у рамках двосторонніх проєктів. Бундесвер у Німеччині навчав команди для систем озброєння, що поставляються Берліном, таких як Panzerhaubitze2000 або зенітна установка Gepard.

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Якщо ЄС затвердить місію, якій дадуть дещо громіздку назву "Місія військової допомоги Європейського Союзу" або скорочено EUMAM, то діяльність окремих держав буде об'єднана, що дасть змогу поліпшити координацію.

Під час обговорення даної місії виникли розбіжності щодо деталей планування. Польща запропонувала створити свого роду центральний тренувальний табір для українців поблизу кордону з Україною. За словами військових, поляки хотіли навчати там цілі бойові групи аж до батальйону. Німеччина, між тим, не надто високої думки про центральний тренувальний центр. У бундесвері кажуть, що створення великого тренувального табору тільки в Польщі потребуватиме багато часу, і що такий табір має бути ретельно захищений від можливого шпигунства з боку російських спецслужб, а також від можливих нападів або диверсій.

У підсумку на робочому рівні було знайдено компроміс. Передбачається, що поляки створять щось на кшталт невеликого штабу, на військовому сленгу званого "штабом сил", і отримають на це кошти ЄС. Замість центрального тренувального табору в країнах ЄС мають бути організовані окремі курси.

Остаточні деталі місії EUMAM мають бути узгоджені в Брюсселі наступного тижня. Потім рішення щодо проєкту має бути ухвалено на наступному офіційному засіданні Ради ЄС 17 жовтня.

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