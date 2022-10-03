Київ забезпечив препаратами йоду районні евакуаційні комісії, - КМДА

У столиці препаратами йоду забезпечили районні евакуаційні комісії, але інформація про направлення ліків у школи є некоректною.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"Місто подбало про належний резерв препаратів йоду. Йодид калію отримали всі десять РДА, а саме – районні евакуаційні комісії. Про це інформує Департамент муніципальної безпеки КМДА.

Як пояснили у Департаменті, саме ці комісії відповідають за безпосереднє планування, підготовку, організацію і, в разі потреби, здійснення евакуації у своїх районах. Якщо постане потреба в евакуації, йодид калію видаватимуть населенню, яке потрапило в зону забруднення, на евакуаційних пунктах, відповідно до рекомендацій медиків.

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Також запаси йодиду калію має Департамент охорони здоров’я КМДА, який, у разі виникнення або загрози виникнення радіаційної небезпеки, забезпечить ним комунальні заклади охорони здоров’я та сімейних лікарів міста.

Крім цього, йодид калію доступний в аптеках міста.

Водночас інформація, поширена в мережі, про те, що в школи Києва нібито планують доставити препарати йоду і видавати учням – некоректна. Жодних розпоряджень щодо збору згоди від батьків на прийом школярами йодиду калію Департамент освіти і науки КМДА також не давав.

Нагадаємо, що без офіційної рекомендації йодид калію в жодному разі не можна призначати собі самостійно і приймати "для профілактики"!" - йдеться у повідомленні.