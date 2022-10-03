Київ забезпечив препаратами йоду районні евакуаційні комісії, - КМДА
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У столиці препаратами йоду забезпечили районні евакуаційні комісії, але інформація про направлення ліків у школи є некоректною.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.
"Місто подбало про належний резерв препаратів йоду. Йодид калію отримали всі десять РДА, а саме – районні евакуаційні комісії. Про це інформує Департамент муніципальної безпеки КМДА.
Як пояснили у Департаменті, саме ці комісії відповідають за безпосереднє планування, підготовку, організацію і, в разі потреби, здійснення евакуації у своїх районах. Якщо постане потреба в евакуації, йодид калію видаватимуть населенню, яке потрапило в зону забруднення, на евакуаційних пунктах, відповідно до рекомендацій медиків.
Також запаси йодиду калію має Департамент охорони здоров’я КМДА, який, у разі виникнення або загрози виникнення радіаційної небезпеки, забезпечить ним комунальні заклади охорони здоров’я та сімейних лікарів міста.
Крім цього, йодид калію доступний в аптеках міста.
Водночас інформація, поширена в мережі, про те, що в школи Києва нібито планують доставити препарати йоду і видавати учням – некоректна. Жодних розпоряджень щодо збору згоди від батьків на прийом школярами йодиду калію Департамент освіти і науки КМДА також не давав.
Нагадаємо, що без офіційної рекомендації йодид калію в жодному разі не можна призначати собі самостійно і приймати "для профілактики"!" - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Важнее защитить электронику от выхода из строя, а людей держать хотя бы в БМП-1 с крышей, которая отлично примет на себя тепловое излучение, которое и есть самое опасное.
А людям лучше в случае аварии или ядерного взрыва закрыть все окна, вентиляцию, жестко проклеить скотчем все дырки и впускать воздух в дом через фильтр, можно просто в стене просверлить отверстие коронкой-буром и запихать туда фильтры 2-3 штуки, чтобы кислород поступал в комнату, ну и также накрыть пленкой у кого еще не собраны яблоки и остальное, а также набрать воды как можно больше в ведра и ванну и держать это дома. И ждать 10-15 суток в такой ситуации, пока все радиоактивные частицы не упадут на землю. Они не опасны в таком состоянии, они опасны в легких и особенно опасны в ЖКТ.
Ну и между прочим, надо бы давно уже собрать самолет-камикадзе, на который положить обычную взрывчатку и ядерные отходы, чтобы просто их распылить над территорией русни без деления, а просто как отравляющее вещество в реки и на посевные площади. Взорвать самолет с 2-3 тоннами взрывчатки и сколько есть радиоактивных веществ в воздухе, чтобы взрывом их в пыль размололо и они полетели во все стороны. Будем самый бомжовый вариант сдерживания, но лучше, чем ничего.
хтось вирішив заробити на тому йоді як колись Юля на таблетках від свинячого грипу.. При ядерному вибуху більш страшні первинні фактори ураження. А щодо йоду то він один із десятків радіоактивних ізотопів що зявляться в повітріі, грунті, воді. Той же стронцій та цезій більш страшні чим йод зважаючи на те що в дорослих йод не накопичується
Желательно - "Кабарне" , можно "Цимлянского"( сорт выведен в росии)
Кабарне теж Фрація