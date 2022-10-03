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Київ забезпечив препаратами йоду районні евакуаційні комісії, - КМДА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

йод

У столиці препаратами йоду забезпечили районні евакуаційні комісії, але інформація про направлення ліків у школи є некоректною.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"Місто подбало про належний резерв препаратів йоду. Йодид калію отримали всі десять РДА, а саме – районні евакуаційні комісії. Про це інформує Департамент муніципальної безпеки КМДА.

Як пояснили у Департаменті, саме ці комісії відповідають за безпосереднє планування, підготовку, організацію і, в разі потреби, здійснення евакуації у своїх районах. Якщо постане потреба в евакуації, йодид калію видаватимуть населенню, яке потрапило в зону забруднення, на евакуаційних пунктах, відповідно до рекомендацій медиків.

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Також запаси йодиду калію має Департамент охорони здоров’я КМДА, який, у разі виникнення або загрози виникнення радіаційної небезпеки, забезпечить ним комунальні заклади охорони здоров’я та сімейних лікарів міста.

Крім цього, йодид калію доступний в аптеках міста.

Водночас інформація, поширена в мережі, про те, що в школи Києва нібито планують доставити препарати йоду і видавати учням – некоректна. Жодних розпоряджень щодо збору згоди від батьків на прийом школярами йодиду калію Департамент освіти і науки КМДА також не давав.

Нагадаємо, що без офіційної рекомендації йодид калію в жодному разі не можна призначати собі самостійно і приймати "для профілактики"!" - йдеться у повідомленні.
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Топ коментарі
+5
"...без офіційної рекомендації йодид калію в жодному разі не можна призначати собі самостійно і приймати "для профілактики". Тем более, что есть альтернатива:
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03.10.2022 19:31
+4
кацапи прям возмущені..
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03.10.2022 19:50
+4
+++
хтось вирішив заробити на тому йоді як колись Юля на таблетках від свинячого грипу.. При ядерному вибуху більш страшні первинні фактори ураження. А щодо йоду то він один із десятків радіоактивних ізотопів що зявляться в повітріі, грунті, воді. Той же стронцій та цезій більш страшні чим йод зважаючи на те що в дорослих йод не накопичується
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03.10.2022 19:52
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"...без офіційної рекомендації йодид калію в жодному разі не можна призначати собі самостійно і приймати "для профілактики". Тем более, что есть альтернатива:
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03.10.2022 19:31 Відповісти
До сорока років.
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03.10.2022 19:38 Відповісти
А вино и после 40 не вредит (но хорошее и в умеренных количествах).
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03.10.2022 19:41 Відповісти
Вопрос на засыпку - почему киевские водители скорой имеют зп 60к, а наши харьковские, которые выезжают на ноль, имеют 15к
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03.10.2022 19:43 Відповісти
Патамушта киевские!что не понятно?
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03.10.2022 20:11 Відповісти
Все, *****, нипанатна
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03.10.2022 20:41 Відповісти
Что вы носитесь с этим йодом, как будто атомная бомба только йодом и поражает. От ядерного взрыва радиоактивные частицы могут улететь далеко вверх и дальше ветром улететь на сотни километров, а внизу взрыва их будет совсем мало. Тем более быстрораспадаемый йод, которого совсем немного выделится от взрыва. Ядерный реактор для взрыва в атмосферу нужно сначала раскалить, создать давление и заблокировать слив топлива вниз в ловушку, по сути взорвать можно только кацапские АЭС недалеко от нас.

Важнее защитить электронику от выхода из строя, а людей держать хотя бы в БМП-1 с крышей, которая отлично примет на себя тепловое излучение, которое и есть самое опасное.

А людям лучше в случае аварии или ядерного взрыва закрыть все окна, вентиляцию, жестко проклеить скотчем все дырки и впускать воздух в дом через фильтр, можно просто в стене просверлить отверстие коронкой-буром и запихать туда фильтры 2-3 штуки, чтобы кислород поступал в комнату, ну и также накрыть пленкой у кого еще не собраны яблоки и остальное, а также набрать воды как можно больше в ведра и ванну и держать это дома. И ждать 10-15 суток в такой ситуации, пока все радиоактивные частицы не упадут на землю. Они не опасны в таком состоянии, они опасны в легких и особенно опасны в ЖКТ.

Ну и между прочим, надо бы давно уже собрать самолет-камикадзе, на который положить обычную взрывчатку и ядерные отходы, чтобы просто их распылить над территорией русни без деления, а просто как отравляющее вещество в реки и на посевные площади. Взорвать самолет с 2-3 тоннами взрывчатки и сколько есть радиоактивных веществ в воздухе, чтобы взрывом их в пыль размололо и они полетели во все стороны. Будем самый бомжовый вариант сдерживания, но лучше, чем ничего.
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03.10.2022 19:44 Відповісти
зате в аптеках навіть звичайний йод закінчився
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03.10.2022 19:51 Відповісти
+++
хтось вирішив заробити на тому йоді як колись Юля на таблетках від свинячого грипу.. При ядерному вибуху більш страшні первинні фактори ураження. А щодо йоду то він один із десятків радіоактивних ізотопів що зявляться в повітріі, грунті, воді. Той же стронцій та цезій більш страшні чим йод зважаючи на те що в дорослих йод не накопичується
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03.10.2022 19:52 Відповісти
а що є фільтри? якими матеріалама зафільтрувати вентиляціцний отвір? і чи буде крізь той фільтр прохрдити повітря в герметично заклеєну квартиру?
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03.10.2022 21:27 Відповісти
На подводных АПЛ была норма - 143 гр. красного сухова вина.
Желательно - "Кабарне" , можно "Цимлянского"( сорт выведен в росии)
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03.10.2022 19:48 Відповісти
"Виноградная лоза была завезена в Цимлу в петровскую эпоху из Франции и Австрии, иностранные названия быстро забылись и были заменены новыми местными, которые прочно укоренились в казачьей среде. " - (с) Вікі

Кабарне теж Фрація
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03.10.2022 19:54 Відповісти
кацапи прям возмущені..
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03.10.2022 19:50 Відповісти
Кацапский чмошник так и не понял, что новых танков и ПВО уже нет, а из офицеров-специалистов остались соловьёв и скабеева...
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03.10.2022 19:54 Відповісти
По ходу рашка скоро ударит атомной бомбой
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03.10.2022 20:14 Відповісти
"Київ забезпечив препаратами йоду районні евакуаційні комісії" а також мєнтовсько-суддівсько-депутатських *********
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04.10.2022 07:58 Відповісти
 
 