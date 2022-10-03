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Киев обеспечил препаратами йода районные эвакуационные комиссии, - КГГА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

йод

В столице препаратами йода обеспечили районные эвакуационные комиссии, но информация о направлении лекарства в школы некорректна.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.

"Город позаботился о надлежащем резерве препаратов йода. Йодид калия получили все десять РГА, а именно – районные эвакуационные комиссии. Об этом информирует Департамент муниципальной безопасности КГГА.

Как пояснили в Департаменте, именно эти комиссии отвечают за непосредственное планирование, подготовку, организацию и, в случае необходимости, эвакуацию в своих районах. Если потребуется эвакуация, йодид калия будут выдавать населению, попавшему в зону загрязнения, на эвакуационных пунктах, в соответствии с рекомендациями медиков.

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Также запасы йодида калия имеет Департамент здравоохранения КГГА, который в случае возникновения или угрозы возникновения радиационной опасности обеспечит им коммунальные учреждения здравоохранения и семейных врачей города.

Кроме того, йодид калия доступен в аптеках города.

В то же время, распространенная в сети информация о том, что в школы Киева якобы планируют доставить препараты йода и выдавать ученикам – некорректна. Никаких распоряжений по сбору согласия от родителей на прием школьниками йодида калия Департамент образования и науки КГГА также не давал.

Напомним, что без официальной рекомендации йодид калия ни в коем случае нельзя назначать себе самостоятельно и принимать "для профилактики"! - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+5
"...без офіційної рекомендації йодид калію в жодному разі не можна призначати собі самостійно і приймати "для профілактики". Тем более, что есть альтернатива:
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03.10.2022 19:31
+4
кацапи прям возмущені..
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03.10.2022 19:50
+4
+++
хтось вирішив заробити на тому йоді як колись Юля на таблетках від свинячого грипу.. При ядерному вибуху більш страшні первинні фактори ураження. А щодо йоду то він один із десятків радіоактивних ізотопів що зявляться в повітріі, грунті, воді. Той же стронцій та цезій більш страшні чим йод зважаючи на те що в дорослих йод не накопичується
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03.10.2022 19:52
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"...без офіційної рекомендації йодид калію в жодному разі не можна призначати собі самостійно і приймати "для профілактики". Тем более, что есть альтернатива:
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03.10.2022 19:31 Ответить
До сорока років.
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03.10.2022 19:38 Ответить
А вино и после 40 не вредит (но хорошее и в умеренных количествах).
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03.10.2022 19:41 Ответить
Вопрос на засыпку - почему киевские водители скорой имеют зп 60к, а наши харьковские, которые выезжают на ноль, имеют 15к
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03.10.2022 19:43 Ответить
Патамушта киевские!что не понятно?
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03.10.2022 20:11 Ответить
Все, *****, нипанатна
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03.10.2022 20:41 Ответить
Что вы носитесь с этим йодом, как будто атомная бомба только йодом и поражает. От ядерного взрыва радиоактивные частицы могут улететь далеко вверх и дальше ветром улететь на сотни километров, а внизу взрыва их будет совсем мало. Тем более быстрораспадаемый йод, которого совсем немного выделится от взрыва. Ядерный реактор для взрыва в атмосферу нужно сначала раскалить, создать давление и заблокировать слив топлива вниз в ловушку, по сути взорвать можно только кацапские АЭС недалеко от нас.

Важнее защитить электронику от выхода из строя, а людей держать хотя бы в БМП-1 с крышей, которая отлично примет на себя тепловое излучение, которое и есть самое опасное.

А людям лучше в случае аварии или ядерного взрыва закрыть все окна, вентиляцию, жестко проклеить скотчем все дырки и впускать воздух в дом через фильтр, можно просто в стене просверлить отверстие коронкой-буром и запихать туда фильтры 2-3 штуки, чтобы кислород поступал в комнату, ну и также накрыть пленкой у кого еще не собраны яблоки и остальное, а также набрать воды как можно больше в ведра и ванну и держать это дома. И ждать 10-15 суток в такой ситуации, пока все радиоактивные частицы не упадут на землю. Они не опасны в таком состоянии, они опасны в легких и особенно опасны в ЖКТ.

Ну и между прочим, надо бы давно уже собрать самолет-камикадзе, на который положить обычную взрывчатку и ядерные отходы, чтобы просто их распылить над территорией русни без деления, а просто как отравляющее вещество в реки и на посевные площади. Взорвать самолет с 2-3 тоннами взрывчатки и сколько есть радиоактивных веществ в воздухе, чтобы взрывом их в пыль размололо и они полетели во все стороны. Будем самый бомжовый вариант сдерживания, но лучше, чем ничего.
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03.10.2022 19:44 Ответить
зате в аптеках навіть звичайний йод закінчився
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03.10.2022 19:51 Ответить
+++
хтось вирішив заробити на тому йоді як колись Юля на таблетках від свинячого грипу.. При ядерному вибуху більш страшні первинні фактори ураження. А щодо йоду то він один із десятків радіоактивних ізотопів що зявляться в повітріі, грунті, воді. Той же стронцій та цезій більш страшні чим йод зважаючи на те що в дорослих йод не накопичується
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03.10.2022 19:52 Ответить
а що є фільтри? якими матеріалама зафільтрувати вентиляціцний отвір? і чи буде крізь той фільтр прохрдити повітря в герметично заклеєну квартиру?
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03.10.2022 21:27 Ответить
На подводных АПЛ была норма - 143 гр. красного сухова вина.
Желательно - "Кабарне" , можно "Цимлянского"( сорт выведен в росии)
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03.10.2022 19:48 Ответить
"Виноградная лоза была завезена в Цимлу в петровскую эпоху из Франции и Австрии, иностранные названия быстро забылись и были заменены новыми местными, которые прочно укоренились в казачьей среде. " - (с) Вікі

Кабарне теж Фрація
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03.10.2022 19:54 Ответить
кацапи прям возмущені..
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03.10.2022 19:50 Ответить
Кацапский чмошник так и не понял, что новых танков и ПВО уже нет, а из офицеров-специалистов остались соловьёв и скабеева...
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03.10.2022 19:54 Ответить
По ходу рашка скоро ударит атомной бомбой
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03.10.2022 20:14 Ответить
"Київ забезпечив препаратами йоду районні евакуаційні комісії" а також мєнтовсько-суддівсько-депутатських *********
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04.10.2022 07:58 Ответить
 
 