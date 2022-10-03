Киев обеспечил препаратами йода районные эвакуационные комиссии, - КГГА
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В столице препаратами йода обеспечили районные эвакуационные комиссии, но информация о направлении лекарства в школы некорректна.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.
"Город позаботился о надлежащем резерве препаратов йода. Йодид калия получили все десять РГА, а именно – районные эвакуационные комиссии. Об этом информирует Департамент муниципальной безопасности КГГА.
Как пояснили в Департаменте, именно эти комиссии отвечают за непосредственное планирование, подготовку, организацию и, в случае необходимости, эвакуацию в своих районах. Если потребуется эвакуация, йодид калия будут выдавать населению, попавшему в зону загрязнения, на эвакуационных пунктах, в соответствии с рекомендациями медиков.
Также запасы йодида калия имеет Департамент здравоохранения КГГА, который в случае возникновения или угрозы возникновения радиационной опасности обеспечит им коммунальные учреждения здравоохранения и семейных врачей города.
Кроме того, йодид калия доступен в аптеках города.
В то же время, распространенная в сети информация о том, что в школы Киева якобы планируют доставить препараты йода и выдавать ученикам – некорректна. Никаких распоряжений по сбору согласия от родителей на прием школьниками йодида калия Департамент образования и науки КГГА также не давал.
Напомним, что без официальной рекомендации йодид калия ни в коем случае нельзя назначать себе самостоятельно и принимать "для профилактики"! - говорится в сообщении.
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Важнее защитить электронику от выхода из строя, а людей держать хотя бы в БМП-1 с крышей, которая отлично примет на себя тепловое излучение, которое и есть самое опасное.
А людям лучше в случае аварии или ядерного взрыва закрыть все окна, вентиляцию, жестко проклеить скотчем все дырки и впускать воздух в дом через фильтр, можно просто в стене просверлить отверстие коронкой-буром и запихать туда фильтры 2-3 штуки, чтобы кислород поступал в комнату, ну и также накрыть пленкой у кого еще не собраны яблоки и остальное, а также набрать воды как можно больше в ведра и ванну и держать это дома. И ждать 10-15 суток в такой ситуации, пока все радиоактивные частицы не упадут на землю. Они не опасны в таком состоянии, они опасны в легких и особенно опасны в ЖКТ.
Ну и между прочим, надо бы давно уже собрать самолет-камикадзе, на который положить обычную взрывчатку и ядерные отходы, чтобы просто их распылить над территорией русни без деления, а просто как отравляющее вещество в реки и на посевные площади. Взорвать самолет с 2-3 тоннами взрывчатки и сколько есть радиоактивных веществ в воздухе, чтобы взрывом их в пыль размололо и они полетели во все стороны. Будем самый бомжовый вариант сдерживания, но лучше, чем ничего.
хтось вирішив заробити на тому йоді як колись Юля на таблетках від свинячого грипу.. При ядерному вибуху більш страшні первинні фактори ураження. А щодо йоду то він один із десятків радіоактивних ізотопів що зявляться в повітріі, грунті, воді. Той же стронцій та цезій більш страшні чим йод зважаючи на те що в дорослих йод не накопичується
Желательно - "Кабарне" , можно "Цимлянского"( сорт выведен в росии)
Кабарне теж Фрація