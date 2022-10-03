Киев обеспечил препаратами йода районные эвакуационные комиссии, - КГГА

В столице препаратами йода обеспечили районные эвакуационные комиссии, но информация о направлении лекарства в школы некорректна.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.

"Город позаботился о надлежащем резерве препаратов йода. Йодид калия получили все десять РГА, а именно – районные эвакуационные комиссии. Об этом информирует Департамент муниципальной безопасности КГГА.

Как пояснили в Департаменте, именно эти комиссии отвечают за непосредственное планирование, подготовку, организацию и, в случае необходимости, эвакуацию в своих районах. Если потребуется эвакуация, йодид калия будут выдавать населению, попавшему в зону загрязнения, на эвакуационных пунктах, в соответствии с рекомендациями медиков.

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Также запасы йодида калия имеет Департамент здравоохранения КГГА, который в случае возникновения или угрозы возникновения радиационной опасности обеспечит им коммунальные учреждения здравоохранения и семейных врачей города.

Кроме того, йодид калия доступен в аптеках города.

В то же время, распространенная в сети информация о том, что в школы Киева якобы планируют доставить препараты йода и выдавать ученикам – некорректна. Никаких распоряжений по сбору согласия от родителей на прием школьниками йодида калия Департамент образования и науки КГГА также не давал.

Напомним, что без официальной рекомендации йодид калия ни в коем случае нельзя назначать себе самостоятельно и принимать "для профилактики"! - говорится в сообщении.