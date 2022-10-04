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Посол Ізраїлю Бродський - до Зеленського: Ми допомагаємо Україні, але обережно

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

посол,бродський

Посол Ізраїлю Міхаель Бродський відповів на критику президента України Володимира Зеленського, який нещодавно заявив, що "приголомшений" відсутністю допомоги з боку країни.

Про це дипломат сказав в інтерв’ю РБК-Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Бродського, йому було "боляче" чути те, що сказав Зеленський, оскільки Ізраїль надає гуманітарну допомогу Україні з перших днів повномасштабної війни.

Він зазначив, що розуміє, що президент говорив про військову допомогу, проте слова Зеленського про те, що Ізраїль не надає Україні жодної військової допомоги, "не відображають картину загалом".

"Повторюся, Ізраїль активно допомагає Україні, але не переходячи червоних ліній, які пов'язані зі складною ситуацією на Близькому Сході. Ізраїль сидить на вершині порохової бочки, у будь-який момент може статися теракт, може утворитися передвоєнна чи військова ситуація. Тому Ізраїлю необхідно діяти обережно та думати про свою безпеку", - сказав дипломат.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що "шокований" відсутністю військової допомоги Ізраїлю. За словами українського лідера, Ізраїль експортує своє озброєння до інших країн, але не до України.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+20
З перших днів допомога - наприклад вернули візи навіть для біженців.
Але то таке, давайте їм ще один меморіал побудуєм
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04.10.2022 09:25
+18
А то ***** нападет?
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04.10.2022 09:24
+16
Ми нємножко бєрємєни...
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04.10.2022 09:24
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Брехати - не мішки тягати
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04.10.2022 13:24 Відповісти
а можно поинтересоваться у посла, о какой саме "активной допомоге" йде мова? а то мы как-то ее пропустили....
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04.10.2022 23:45 Відповісти
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