Росія зайнята ескалацією, Україна - самозахистом, - посол Британії Сіммонс
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Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс пояснила різницю між ескалацією агресії та самозахистом.
Про це вона пише у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Росія неспровоковано вдирається в Україну, вбиває сотні цивільних, руйнує будинки, загарбує території і не зупиняється. Це ескалація. Україна дає відсіч, щоб повернути свої вкрадені землі і припинити загарбання нових, а також убивства більшої кількості мирних жителів і руйнування ще більше будинків. Це самозахист. Ось так", - написала Сіммонс.
Твіт посла з’явився після того, як засновник компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск у твіттері запропонував Україні укласти мир з РФ на капітулянтських умовах.
Топ коментарі
+12 Николай Харченко 064ae2ee
показати весь коментар04.10.2022 10:22
+9 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар04.10.2022 10:21
+5 Алекс Мышкевич
показати весь коментар04.10.2022 10:27
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атже все що у ***** залишилось,це залякати світ..
відповідь на залякування ядерною зброєю має бут тільки відповідь,що у разі застосування такої зброї буде повне знищення россії
Кстати, кто обвинял Шольца и Макрона - советую извиниться. Они как раз не против поставок танков и самолетов, но вот такие вот американцы максимально рубят поставки на корню, сами не поставляют и другим говорят не делать. Чтобы Россия не проиграла и у них был образ врага. Ну, боролись с коммунизмом 100 лет и в итоге стали использовать сами его способ управления массами в виде образа врага и без него уже не могут, ведь в демократии и конкуренции надо работать и учиться, а не просто сидеть жопой и клепать в ВПК старье одно, продавая его за сверхсуммы.
Абсолютно точно та достовірно сказано.
Сумно що така людина як Ілон не розуміє таких речей.
Пане Ілон , будь ласка приїдьте в Україну і подивіться що робить тут росія!
Завтра старт его "Дрэгона" с русской кикиморой на борту,
и он хочет чтобы никто не пропустил, как эта хрень
пи Z данётся на глазах у всего мира.
Я ему этого не желаю, но всякое может случиться.