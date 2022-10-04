УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15457 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
4 563 12
Велика Британія (3673) війна (56511) Ілон Маск (159) Сіммонс Мелінда (113)

Росія зайнята ескалацією, Україна - самозахистом, - посол Британії Сіммонс

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

маск,сіммонс

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс пояснила різницю між ескалацією агресії та самозахистом.

Про це вона пише у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росія неспровоковано вдирається в Україну, вбиває сотні цивільних, руйнує будинки, загарбує території і не зупиняється. Це ескалація. Україна дає відсіч, щоб повернути свої вкрадені землі і припинити загарбання нових, а також убивства більшої кількості мирних жителів і руйнування ще більше будинків. Це самозахист. Ось так", - написала Сіммонс.

Твіт посла з’явився після того, як засновник компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск у твіттері запропонував Україні укласти мир з РФ на капітулянтських умовах.

Також читайте: Який Маск вам подобається більше?, - Зеленський відреагував на антиукраїнський пост американського мільярдера

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+12
Дякую пані Сіммонс!
Абсолютно точно та достовірно сказано.
Сумно що така людина як Ілон не розуміє таких речей.
Пане Ілон , будь ласка приїдьте в Україну і подивіться що робить тут росія!
показати весь коментар
04.10.2022 10:22
+9
я якщо серйозно без шуток та *********** то Маск своїми необдуманими висловнюваннями не віддаляє ядерну війну а наближає її...
атже все що у ***** залишилось,це залякати світ..
відповідь на залякування ядерною зброєю має бут тільки відповідь,що у разі застосування такої зброї буде повне знищення россії
показати весь коментар
04.10.2022 10:21
+5
Маск, воно тобі треба, щоб півсвіту почало тебе виховувати?
показати весь коментар
04.10.2022 10:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
я якщо серйозно без шуток та *********** то Маск своїми необдуманими висловнюваннями не віддаляє ядерну війну а наближає її...
атже все що у ***** залишилось,це залякати світ..
відповідь на залякування ядерною зброєю має бут тільки відповідь,що у разі застосування такої зброї буде повне знищення россії
показати весь коментар
04.10.2022 10:21 Відповісти
Это называется горе от ума.
показати весь коментар
04.10.2022 10:22 Відповісти
А это не позиция одного Маска, а позиция большого количества людей в США в республиканской партии. Для них и лоббирующих их ВПК (триллионы долларов у них имеются) уничтожение России или превращение ее в демократию - это их смертный приговор. Им нужен враг, чтобы быть у власть и зарабатывать сверхдоходы. Победа Украины, катипуляция России, переобучение кацапов на нормальную историческую правду и демократические ценности, та и Китай оказался трусливой страной, - ну и все, кому нужны эти заказы военные на 20 лет вперед? ВПК США не может допустить победы демократии во всем мире, невозможно, неприемлемо, это потеря денег. И они спонсирую республиканцев кого могут деньгами, а те ведут популизм максимальный. Вы бы почитали, что лахтинские тролли пишут в американских соцсетях и медиа. Сразу виден исходный оригинал как русский из-за синтаксических конструкций, которые никто в мире не использует, и там вот это все дерьмо.

Кстати, кто обвинял Шольца и Макрона - советую извиниться. Они как раз не против поставок танков и самолетов, но вот такие вот американцы максимально рубят поставки на корню, сами не поставляют и другим говорят не делать. Чтобы Россия не проиграла и у них был образ врага. Ну, боролись с коммунизмом 100 лет и в итоге стали использовать сами его способ управления массами в виде образа врага и без него уже не могут, ведь в демократии и конкуренции надо работать и учиться, а не просто сидеть жопой и клепать в ВПК старье одно, продавая его за сверхсуммы.
показати весь коментар
04.10.2022 11:18 Відповісти
Дякую пані Сіммонс!
Абсолютно точно та достовірно сказано.
Сумно що така людина як Ілон не розуміє таких речей.
Пане Ілон , будь ласка приїдьте в Україну і подивіться що робить тут росія!
показати весь коментар
04.10.2022 10:22 Відповісти
Маск, воно тобі треба, щоб півсвіту почало тебе виховувати?
показати весь коментар
04.10.2022 10:27 Відповісти
Похоже, Маск считает, что плохой пиар - тоже пиар.
Завтра старт его "Дрэгона" с русской кикиморой на борту,
и он хочет чтобы никто не пропустил, как эта хрень
пи Z данётся на глазах у всего мира.
Я ему этого не желаю, но всякое может случиться.
показати весь коментар
04.10.2022 10:35 Відповісти
В грецьких новинах читаю. що Мельник послав Илона Маска . ну... як би то культурненько написати. в напрямку *руського воєнного корабля*. В наших новинах ще не читала такого
показати весь коментар
04.10.2022 12:39 Відповісти
Вже було вчора десь на цензоре.
показати весь коментар
04.10.2022 21:48 Відповісти
""F- off is my very diplomatic reply to you," Ukraine's Ambassador to Germany Andrij Melnyk wrote in response to Musk's Twitter thread."
показати весь коментар
04.10.2022 21:57 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2022 11:10 Відповісти
Красава посол!
показати весь коментар
04.10.2022 11:34 Відповісти
 
 