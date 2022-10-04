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Окупанти знищили телевежу в Комишувасі, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українським контентом розташована неподалік лінії розмежування вежа забезпечувала близько 200 тисяч жителів Луганщини та Донеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це аовідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Окупанти знищили телевежу в Комишувасі, - Гайдай 01

Зазначається, що мовлення з цієї телевежі 150 м заввишки розпочалося більше року тому, 22 серпня. Радіус розповсюдження сигналу з неї складав 50 км.

"Цей проєкт ще у 2018 році визнали в Мінрегіоні переможцем відкритого конкурсу проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу. До речі, на найвищій її точці майорів синьо-жовтий прапор розміром 4х6 м. Напевно, саме він і не давав спокою окупантам, які на Попаснянському напрямку рівняли із землею усе.

Навіщо їм дороговартісне обладнання, яким вони не вміють користуватися? Навіщо сама вежа в місці, де вони все навкруги знищили, а люди вже півроку без електропостачання?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти готуються до оборони та мінують територію Луганщини, - Гайдай

Навіщо телебачення та радіо, якщо вони навіть Попасну не збираються відбудовувати? Що там казати про менші населені пункти навкруги", - йдеться у повідомленні.
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Хернею прозаймалися всі 8 років. "Тамшенашілюді....нада ім інфармацію данасіть"...По факту гроші на вітер,людям пох..кацапня займається геноцидом
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04.10.2022 13:52 Відповісти
Як же жспоживачам контенту теперь прожили без гiмнобенямарахфона?
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04.10.2022 14:04 Відповісти
Нову побудують, як буде піаритись «боневтік»?
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04.10.2022 13:55 Відповісти
Тварюки безмозглі , що з них візьмеш - тільки вбити кацапську шваль ,
щоб не вешталась по нашій землі 😠
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04.10.2022 13:58 Відповісти
Бамбас 20 років мав українське радіо і ТБ. І шо?
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04.10.2022 14:06 Відповісти
🔴 Призываю,

все такие постоянные удари ракетами по жилым кварталам и инфраструктуре, называтъ -

ТЕРРОСТИЧЕСКИМИ АКТАМИ РУССКИХ❗

Тогда Западный мир глубже понял бы, что это такое.
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04.10.2022 14:15 Відповісти
Та нє,шановні.Телемарафон Зєлєнского і російськомовний Дом,важко назвати україномовним контентом.
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04.10.2022 14:36 Відповісти
 
 