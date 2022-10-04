Окупанти знищили телевежу в Комишувасі, - Гайдай

Українським контентом розташована неподалік лінії розмежування вежа забезпечувала близько 200 тисяч жителів Луганщини та Донеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це аовідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Зазначається, що мовлення з цієї телевежі 150 м заввишки розпочалося більше року тому, 22 серпня. Радіус розповсюдження сигналу з неї складав 50 км.

"Цей проєкт ще у 2018 році визнали в Мінрегіоні переможцем відкритого конкурсу проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу. До речі, на найвищій її точці майорів синьо-жовтий прапор розміром 4х6 м. Напевно, саме він і не давав спокою окупантам, які на Попаснянському напрямку рівняли із землею усе.

Навіщо їм дороговартісне обладнання, яким вони не вміють користуватися? Навіщо сама вежа в місці, де вони все навкруги знищили, а люди вже півроку без електропостачання?

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Навіщо телебачення та радіо, якщо вони навіть Попасну не збираються відбудовувати? Що там казати про менші населені пункти навкруги", - йдеться у повідомленні.