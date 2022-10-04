РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15039 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
6 961 8
война (46847) Луганщина (6246) телевидение (855) Гайдай_ЛОГА (716)

Оккупанты уничтожили телебашню в Камышевахе, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинским контентом расположенная недалеко от линии разграничения башня обеспечивала около 200 тысяч жителей Луганщины и Донетчины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Оккупанты уничтожили телебашню в Камышевахе, - Гайдай 01

Отмечается, что вещание по этой телебашне 150 м высотой началось более года назад, 22 августа. Радиус распространения сигнала по ней составлял 50 км.

"Этот проект еще в 2018 году признали в Минрегионе победителем открытого конкурса проектов регионального развития, которые могут реализовываться за счет средств государственного бюджета, полученных от Европейского Союза. Кстати, на самой высокой ее точке развевался сине-желтый флаг размером 4х6 м. Наверное, именно он и не давал покоя оккупантам, которые на Попаснянском направлении равняли с землей все.

Зачем им дорогостоящее оборудование, которым они не умеют пользоваться? Зачем сама башня в месте, где все вокруг уничтожили, а люди уже полгода без электроснабжения?

Читайте: Жителям оккупированной Луганской области нужно эвакуироваться, чтобы они не пострадали во время контрнаступления ВСУ, - Гайдай

Зачем телевидение и радио, если даже Попасную не собираются восстанавливать? Что там говорить о меньших населенных пунктах вокруг", - говорится в сообщении.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хернею прозаймалися всі 8 років. "Тамшенашілюді....нада ім інфармацію данасіть"...По факту гроші на вітер,людям пох..кацапня займається геноцидом
показать весь комментарий
04.10.2022 13:52 Ответить
Як же жспоживачам контенту теперь прожили без гiмнобенямарахфона?
показать весь комментарий
04.10.2022 14:04 Ответить
Нову побудують, як буде піаритись «боневтік»?
показать весь комментарий
04.10.2022 13:55 Ответить
Тварюки безмозглі , що з них візьмеш - тільки вбити кацапську шваль ,
щоб не вешталась по нашій землі 😠
показать весь комментарий
04.10.2022 13:58 Ответить
Бамбас 20 років мав українське радіо і ТБ. І шо?
показать весь комментарий
04.10.2022 14:06 Ответить
🔴 Призываю,

все такие постоянные удари ракетами по жилым кварталам и инфраструктуре, называтъ -

ТЕРРОСТИЧЕСКИМИ АКТАМИ РУССКИХ❗

Тогда Западный мир глубже понял бы, что это такое.
показать весь комментарий
04.10.2022 14:15 Ответить
Та нє,шановні.Телемарафон Зєлєнского і російськомовний Дом,важко назвати україномовним контентом.
показать весь комментарий
04.10.2022 14:36 Ответить
 
 