УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15456 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
9 493 12
армія РФ (13489) війна (56511) ППО (1833) Брідлав Філіп (25)

Росія нездатна придушити українську ППО, - екскомандувач НАТО в Європі Брідлав

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

брідлав

Під час війни проти України Росія продемонструвала нездатність придушити протиповітряну оборону противника, хоча в НАТО думали, що вона має такі спроможності.

Про це заявив колишній верховний головнокомандувач Об’єднаних сил НАТО в Європі, генерал у відставці Філіп Брідлав під час Варшавського безпекового форуму, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Російські військово-повітряні сили виявилися неспроможними завоювати домінування у повітряному просторі України", - констатував американський генерал.

За його словами, однією з причин того, чому Росії не вдалося цього зробити, є успішна та ефективна робота Повітряних сил ЗСУ. Вони, будучи набагато меншими від російських, змогли "бути дуже успішними у приховуванні своїх спроможностей та місць розміщення" та "зірвати усі російські зусилля зі встановлення повітряного домінування". "Менші за розміром та спроможностями повітряні сили застосовувалися дуже ефективно і зробили для Росії багато проблем під час завдання повітряних ударів", - заявив Брідлав.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна може вдарити по Керченському мосту "Гарпунами", - екскомандувач НАТО в Європі Брідлав

Він вказав на те, що у перші дні вторгнення "Росія застосувала сотні ракет, однак багато з них нікуди не вцілили, тому що Україна постійно переміщувала засоби своєї протиповітряної оборони".

За його словами, таке успішне маневрування українських систем ППО стало можливим, до певної міри, завдяки допомозі розвідок країн Заходу.

Крім того, генерал зазначив, що українські Повітряні сили, з огляду на набагато меншу кількість літаків, також "не витрачали дарма сили в тих місцях, де знали, що їм не вдасться все добре зробити".

Окремо колишній верховний головнокомандувач Об’єднаних сил НАТО в Європі заявив, що Росія втратила свої спроможності виконувати задачу з придушення протиповітряної оборони противника (SEAD, Suppression of Enemy Air Defences). "Але також Росія продемонструвала, що втратила той набір вмінь, які, як ми думали, вона має. Ми застосовуємо тут термін SEAD. Ми вважали, що Росія все ще мала спроможності виконувати цю задачу. Але якщо вони їх і мали, то зараз втратили. Тому що росіяни не продемонстрували здатність відслідковувати, встановлювати, завдати удар та знищувати українські протиповітряні ракетні системи", - заявив Брідлав.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+17
це були наші діди, а їхні були вєртухаями...
показати весь коментар
04.10.2022 17:59
+12
Брідлав - розумна людина і справжній профі. Більшість його прогнозів, починаючи з 24.02, збулися.
показати весь коментар
04.10.2022 17:49
+5
Деди ваєвалі,
Внукі прасралі...
показати весь коментар
04.10.2022 17:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Деди ваєвалі,
Внукі прасралі...
показати весь коментар
04.10.2022 17:48 Відповісти
це були наші діди, а їхні були вєртухаями...
показати весь коментар
04.10.2022 17:59 Відповісти
Наші діди воювали за москалів і точно не за себе.Москалі то більше закатували і вбили українців,ніж нацисти,набагато більше.
показати весь коментар
04.10.2022 20:03 Відповісти
Брідлав - розумна людина і справжній профі. Більшість його прогнозів, починаючи з 24.02, збулися.
показати весь коментар
04.10.2022 17:49 Відповісти
Зато она здатна придушить гуся
показати весь коментар
04.10.2022 17:54 Відповісти
"...хоча в НАТО думали, що вона має такі спроможності. "
Але виявилося що расея має тільки промєжності.
показати весь коментар
04.10.2022 17:58 Відповісти
росія як і її армія 2га в світі це фейк
показати весь коментар
04.10.2022 18:06 Відповісти
коли ДБР повернуло клістрони то ПВО почало працювати.
показати весь коментар
04.10.2022 18:06 Відповісти
Вам треба менше думати, а більше слухати що кажуть українці! Хто-хто , а українці кацапів знають як облуплених!
показати весь коментар
04.10.2022 18:14 Відповісти
цікаво,чім ви там у НАТО думали?
показати весь коментар
04.10.2022 18:16 Відповісти
Ви багато чого думали. І досі продовжуєте думати. Наприклад, ви до усрачки боїтесь русеявої ядерної зброї. Або вдаєте, що боїтесь і під цим приводом не хочете допомогти Україні покласти край цій війні.
показати весь коментар
04.10.2022 18:47 Відповісти
В Харьков приедь товарисч жэнераль американческий--- переночуй. С утреца что может и скажешь--- в тему уже сказанного.
показати весь коментар
04.10.2022 21:47 Відповісти
 
 