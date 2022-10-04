Росія нездатна придушити українську ППО, - екскомандувач НАТО в Європі Брідлав

Під час війни проти України Росія продемонструвала нездатність придушити протиповітряну оборону противника, хоча в НАТО думали, що вона має такі спроможності.

Про це заявив колишній верховний головнокомандувач Об’єднаних сил НАТО в Європі, генерал у відставці Філіп Брідлав під час Варшавського безпекового форуму, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Російські військово-повітряні сили виявилися неспроможними завоювати домінування у повітряному просторі України", - констатував американський генерал.

За його словами, однією з причин того, чому Росії не вдалося цього зробити, є успішна та ефективна робота Повітряних сил ЗСУ. Вони, будучи набагато меншими від російських, змогли "бути дуже успішними у приховуванні своїх спроможностей та місць розміщення" та "зірвати усі російські зусилля зі встановлення повітряного домінування". "Менші за розміром та спроможностями повітряні сили застосовувалися дуже ефективно і зробили для Росії багато проблем під час завдання повітряних ударів", - заявив Брідлав.

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Він вказав на те, що у перші дні вторгнення "Росія застосувала сотні ракет, однак багато з них нікуди не вцілили, тому що Україна постійно переміщувала засоби своєї протиповітряної оборони".

За його словами, таке успішне маневрування українських систем ППО стало можливим, до певної міри, завдяки допомозі розвідок країн Заходу.

Крім того, генерал зазначив, що українські Повітряні сили, з огляду на набагато меншу кількість літаків, також "не витрачали дарма сили в тих місцях, де знали, що їм не вдасться все добре зробити".

Окремо колишній верховний головнокомандувач Об’єднаних сил НАТО в Європі заявив, що Росія втратила свої спроможності виконувати задачу з придушення протиповітряної оборони противника (SEAD, Suppression of Enemy Air Defences). "Але також Росія продемонструвала, що втратила той набір вмінь, які, як ми думали, вона має. Ми застосовуємо тут термін SEAD. Ми вважали, що Росія все ще мала спроможності виконувати цю задачу. Але якщо вони їх і мали, то зараз втратили. Тому що росіяни не продемонстрували здатність відслідковувати, встановлювати, завдати удар та знищувати українські протиповітряні ракетні системи", - заявив Брідлав.