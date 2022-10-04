Россия неспособна подавить украинскую ПВО, - экскомандующий НАТО в Европе Бридлав

Во время войны против Украины Россия продемонстрировала неспособность подавить противовоздушную оборону противника, хотя в НАТО думали, что она имеет такие способности.

Об этом заявил бывший верховный главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе, генерал в отставке Филипп Бридлав во время Варшавского форума по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Российские военно-воздушные силы оказались неспособными завоевать доминирование в воздушном пространстве Украины", - констатировал американский генерал.

По его словам, одной из причин того, почему россии не удалось этого сделать, является успешная и эффективная работа Воздушных сил ВСУ. Они, будучи гораздо меньше российских, смогли "быть очень успешными в сокрытии своих возможностей и мест размещения" и "сорвать все российские усилия по установлению воздушного доминирования". "Меньшие по размеру и возможностям воздушные силы применялись очень эффективно и сделали для России много проблем при нанесении воздушных ударов", - заявил Бридлав.

Он указал на то, что в первые дни вторжения "россия применила сотни ракет, однако многие из них никуда не попали, потому что Украина постоянно перемещала средства своей противовоздушной обороны".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина может ударить по Керченскому мосту "Гарпунами", - экс-командующий НАТО в Европе Бридлав

По его словам, такое успешное маневрирование украинских систем ПВО стало возможным, в определенной степени, благодаря помощи разведок стран Запада.

Кроме того, генерал отметил, что украинские Воздушные силы, учитывая гораздо меньшее количество самолетов, также "не тратили зря силы в тех местах, где знали, что им не удастся все хорошо сделать".

Отдельно бывший верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе заявил, что россия потеряла свои способности выполнять задачу по подавлению противовоздушной обороны противника (SEAD, Suppression of Enemy Air Defences). "Но также россия продемонстрировала, что потеряла тот набор умений, которые, как мы думали, она имеет. Мы применяем здесь термин SEAD. Мы считали, что россия все еще имела способности выполнять эту задачу. Но если они их и имели, то сейчас потеряли. Потому что россияне не продемонстрировали способность отслеживать, устанавливать, нанести удар и уничтожать украинские противовоздушные ракетные системы", - заявил Бридлав.

Читайте также: "Вооружите Украину, пока не поздно. Из-за чрезмерной осторожности мы уступаем инициативу Путину": дипломаты, эксперты и военные призвали Байдена действовать более решительно