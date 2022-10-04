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В очікувані ЗСУ російські окупанти мінують Кремінну, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

У місті Кремінна Луганської області, що на шляху контрнаступу ЗСУ, дислокується велика кількість російських військових. Вони мінують територію навколо міста.

Про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"У нас є інформація, що досить багато там (у Кремінній. - Ред.) окупантів. Вони все підряд мінують - розкидають міни-пелюстки, мінують дороги, будівлі. Тобто готуються до оборони або до того, щоб уповільнити просування Збройних сил України", - зазначив він.

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Гайдай додав, що Кремінна - важливий напрямок для ЗСУ, бо з цього міста відкриваються шляхи на Старобільськ, Рубіжне та Сєвєродонецьк.

На початку жовтня українські війська звільнили село Торське біля Лимана і почали вражати вогнем підрозділи противника в Кремінній.
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Топ коментарі
+17
Офіційно! На вечір 4 жовтня наші підрозділи звільнили 8️⃣ населених пунктів Бериславського району Херсонщини - ОК «Південь»

🇺🇦 Любимівка

🇺🇦 Хрещенівка

🇺🇦 Золота Балка

🇺🇦 Біляївка

🇺🇦 Українка

🇺🇦 Велика Олександрівка

🇺🇦 Мала Олександрівка

🇺🇦 Давидів Брід
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04.10.2022 22:38
+14
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04.10.2022 22:28
+14
ЗСУ вже не зупинти до повного звільнення України...
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04.10.2022 22:31
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04.10.2022 22:28 Відповісти
ЗСУ вже не зупинти до повного звільнення України...
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04.10.2022 22:31 Відповісти
Офіційно! На вечір 4 жовтня наші підрозділи звільнили 8️⃣ населених пунктів Бериславського району Херсонщини - ОК «Південь»

🇺🇦 Любимівка

🇺🇦 Хрещенівка

🇺🇦 Золота Балка

🇺🇦 Біляївка

🇺🇦 Українка

🇺🇦 Велика Олександрівка

🇺🇦 Мала Олександрівка

🇺🇦 Давидів Брід
показати весь коментар
04.10.2022 22:38 Відповісти
диркін ниє що кацапи відкочуються до Берислава та Каховки.
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04.10.2022 22:57 Відповісти
Як би ж можна було зайти козлам з тилу, щоб погнати їх на власні міни.
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04.10.2022 22:35 Відповісти
В очікуванні ЗСУ най не забудуть продристатись перед маршем в сторону Тамбова
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04.10.2022 22:38 Відповісти
Потом на этих же минах и подорвутся, когда бежать начнут Открою тайну, Кременную никто штурмовать не будет в лоб
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04.10.2022 22:42 Відповісти
Трупы российских военнослужащих лежат на земле в недавно отвоеванном городе Лиман, Украина, понедельник, 3 октября 2022 года.
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04.10.2022 22:43 Відповісти
как по команде "Отбой"...)
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04.10.2022 22:49 Відповісти
Це - "Повітря!"
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04.10.2022 23:56 Відповісти
Вот вони приперлись вбивати українців в чужу країну - вони не розуміли що здохнуть ???
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04.10.2022 22:49 Відповісти
красіво пль1вут!
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04.10.2022 22:55 Відповісти
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04.10.2022 22:55 Відповісти
А вон справа тот гимнаст на шпагате Вчера его показывали.
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05.10.2022 00:55 Відповісти
Интересно как так получается что трупы всегда лежат по определенному направлению? Обычно вдоль дороги или шоссе но строго соблюдая строй.
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05.10.2022 00:47 Відповісти
замінували)
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05.10.2022 09:25 Відповісти
ВРУ увеличьте размер луганской и донецкой области аж до Сибири. Там орехи кедровые растут - нужно освободить.
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04.10.2022 22:46 Відповісти
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04.10.2022 22:48 Відповісти
Что с них взять - долбоёбы. ЗСУ будет заходить со стороны Суровцевки.
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04.10.2022 22:52 Відповісти
Хай для них це буде секретом)
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05.10.2022 00:47 Відповісти
та да. Они до последнего момента не будут об этом знать. Они сейчас на дорогах от Червоной Дибровы и от Торского ПМки раскладывают, а обочины засыпают"лепестками". А ЗСУ зайдут по просекам от Новокраснянки.
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05.10.2022 01:24 Відповісти
"Мінують Кремінну"
Какахами.
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04.10.2022 22:55 Відповісти
Ти мінуй чи не мінуй, а отримаєш свій...
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04.10.2022 23:02 Відповісти
Скоро ЗСУ отримає 200 машин MRAP MaxxPro! God Bless America!
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04.10.2022 23:03 Відповісти
Абсолютно для рашки; - "как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок."
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04.10.2022 23:26 Відповісти
Сарана відкладає яйця.
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05.10.2022 05:58 Відповісти
Разминировать должны руские пленные.
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05.10.2022 06:25 Відповісти
 
 