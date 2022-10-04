В очікувані ЗСУ російські окупанти мінують Кремінну, - Гайдай
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У місті Кремінна Луганської області, що на шляху контрнаступу ЗСУ, дислокується велика кількість російських військових. Вони мінують територію навколо міста.
Про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"У нас є інформація, що досить багато там (у Кремінній. - Ред.) окупантів. Вони все підряд мінують - розкидають міни-пелюстки, мінують дороги, будівлі. Тобто готуються до оборони або до того, щоб уповільнити просування Збройних сил України", - зазначив він.
Гайдай додав, що Кремінна - важливий напрямок для ЗСУ, бо з цього міста відкриваються шляхи на Старобільськ, Рубіжне та Сєвєродонецьк.
На початку жовтня українські війська звільнили село Торське біля Лимана і почали вражати вогнем підрозділи противника в Кремінній.
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