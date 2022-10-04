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В ожидании ВСУ российские оккупанты минируют Кременную, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу

В городе Кременная Луганской области, что на пути контрнаступления ВСУ, дислоцируется большое количество российских военных. Они минируют территорию вокруг города.

Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"У нас есть информация, что достаточно много там (в Кременной - Ред.) оккупантов. Они все подряд минируют – разбрасывают мины-лепестки, минируют дороги, здания. То есть готовятся к обороне или к тому, чтобы замедлить продвижение Вооруженных сил Украины", - отметил он.

Гайдай добавил, что Кременная – важное направление для ВСУ, потому что из этого города открываются пути на Старобельск, Рубежное и Северодонецк.

В начале октября украинские войска освободили село Торское возле Лимана и начали накрывать огнем подразделения противника в Кременной.

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Топ комментарии
+17
Офіційно! На вечір 4 жовтня наші підрозділи звільнили 8️⃣ населених пунктів Бериславського району Херсонщини - ОК «Південь»

🇺🇦 Любимівка

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🇺🇦 Золота Балка

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🇺🇦 Українка

🇺🇦 Велика Олександрівка

🇺🇦 Мала Олександрівка

🇺🇦 Давидів Брід
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04.10.2022 22:38
+14
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04.10.2022 22:28
+14
ЗСУ вже не зупинти до повного звільнення України...
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04.10.2022 22:31
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04.10.2022 22:28 Ответить
ЗСУ вже не зупинти до повного звільнення України...
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04.10.2022 22:31 Ответить
Офіційно! На вечір 4 жовтня наші підрозділи звільнили 8️⃣ населених пунктів Бериславського району Херсонщини - ОК «Південь»

🇺🇦 Любимівка

🇺🇦 Хрещенівка

🇺🇦 Золота Балка

🇺🇦 Біляївка

🇺🇦 Українка

🇺🇦 Велика Олександрівка

🇺🇦 Мала Олександрівка

🇺🇦 Давидів Брід
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04.10.2022 22:38 Ответить
диркін ниє що кацапи відкочуються до Берислава та Каховки.
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04.10.2022 22:57 Ответить
Як би ж можна було зайти козлам з тилу, щоб погнати їх на власні міни.
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04.10.2022 22:35 Ответить
В очікуванні ЗСУ най не забудуть продристатись перед маршем в сторону Тамбова
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04.10.2022 22:38 Ответить
Потом на этих же минах и подорвутся, когда бежать начнут Открою тайну, Кременную никто штурмовать не будет в лоб
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04.10.2022 22:42 Ответить
Трупы российских военнослужащих лежат на земле в недавно отвоеванном городе Лиман, Украина, понедельник, 3 октября 2022 года.
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04.10.2022 22:43 Ответить
как по команде "Отбой"...)
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04.10.2022 22:49 Ответить
Це - "Повітря!"
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04.10.2022 23:56 Ответить
Вот вони приперлись вбивати українців в чужу країну - вони не розуміли що здохнуть ???
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04.10.2022 22:49 Ответить
красіво пль1вут!
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04.10.2022 22:55 Ответить
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04.10.2022 22:55 Ответить
А вон справа тот гимнаст на шпагате Вчера его показывали.
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05.10.2022 00:55 Ответить
Интересно как так получается что трупы всегда лежат по определенному направлению? Обычно вдоль дороги или шоссе но строго соблюдая строй.
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05.10.2022 00:47 Ответить
замінували)
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05.10.2022 09:25 Ответить
ВРУ увеличьте размер луганской и донецкой области аж до Сибири. Там орехи кедровые растут - нужно освободить.
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04.10.2022 22:46 Ответить
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04.10.2022 22:48 Ответить
Что с них взять - долбоёбы. ЗСУ будет заходить со стороны Суровцевки.
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04.10.2022 22:52 Ответить
Хай для них це буде секретом)
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05.10.2022 00:47 Ответить
та да. Они до последнего момента не будут об этом знать. Они сейчас на дорогах от Червоной Дибровы и от Торского ПМки раскладывают, а обочины засыпают"лепестками". А ЗСУ зайдут по просекам от Новокраснянки.
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05.10.2022 01:24 Ответить
"Мінують Кремінну"
Какахами.
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04.10.2022 22:55 Ответить
Ти мінуй чи не мінуй, а отримаєш свій...
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04.10.2022 23:02 Ответить
Скоро ЗСУ отримає 200 машин MRAP MaxxPro! God Bless America!
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04.10.2022 23:03 Ответить
Абсолютно для рашки; - "как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок."
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04.10.2022 23:26 Ответить
Сарана відкладає яйця.
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05.10.2022 05:58 Ответить
Разминировать должны руские пленные.
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05.10.2022 06:25 Ответить
 
 