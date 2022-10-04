НАТО не бачить підготовки Росії до ядерних випробувань

Північноатлантичний Альянс наразі не бачив ознак можливої підготовки Росії до ядерного випробування, але продовжує пильно стежити за ситуацією.

Про це представник НАТО сказав у коментарі Reuters у вівторок, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Ми не бачимо жодних змін у ядерних силах Росії, але НАТО і члени Альянсу зберігають пильність", – сказав представник Альянсу на умовах анонімності.

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Він додав, що в новій Стратегічній концепції НАТО, ухваленій у червні, розширення Росією "нових і руйнівних систем доставки подвійного призначення із демонстративним використанням ядерної зброї як примусу" є викликом безпеці та інтересам Альянсу.

Нагадаємо, в останні дні у ЗМІ з’являються повідомлення про можливу підготовку Росією ядерного випробування.