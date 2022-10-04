НАТО не бачить підготовки Росії до ядерних випробувань
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Північноатлантичний Альянс наразі не бачив ознак можливої підготовки Росії до ядерного випробування, але продовжує пильно стежити за ситуацією.
Про це представник НАТО сказав у коментарі Reuters у вівторок, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Ми не бачимо жодних змін у ядерних силах Росії, але НАТО і члени Альянсу зберігають пильність", – сказав представник Альянсу на умовах анонімності.
Він додав, що в новій Стратегічній концепції НАТО, ухваленій у червні, розширення Росією "нових і руйнівних систем доставки подвійного призначення із демонстративним використанням ядерної зброї як примусу" є викликом безпеці та інтересам Альянсу.
Нагадаємо, в останні дні у ЗМІ з’являються повідомлення про можливу підготовку Росією ядерного випробування.
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привентивным по приполярной нигерии всем миром очкуют.... ожидают повода..
P.S. Це як в кримінальній справі. Ви точно знаєте, що дехто скоить вбивство. Но нічого зробити не можна, пока злочинець його не скоить.
Це самий ******** терорист за всю історію людства, який анонсує свої злочини та одночасно їх заперечує. Хворий на всю голову людожер.
1) локации и передвижения войск противохимической защиты и передвижных пунктов санобработки л/с и противорадиационной обработки техники;
2) снятие с хранения и переброску противогазов и комплектов химзащиты;
3) эвакуацию населения из района предполагаемого удара.