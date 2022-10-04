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НАТО не бачить підготовки Росії до ядерних випробувань

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зброя,ядерна

Північноатлантичний Альянс наразі не бачив ознак можливої підготовки Росії до ядерного випробування, але продовжує пильно стежити за ситуацією.

Про це представник НАТО сказав у коментарі Reuters у вівторок, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Ми не бачимо жодних змін у ядерних силах Росії, але НАТО і члени Альянсу зберігають пильність", – сказав представник Альянсу на умовах анонімності.

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Він додав, що в новій Стратегічній концепції НАТО, ухваленій у червні, розширення Росією "нових і руйнівних систем доставки подвійного призначення із демонстративним використанням ядерної зброї як примусу" є викликом безпеці та інтересам Альянсу.

Нагадаємо, в останні дні у ЗМІ з’являються повідомлення про можливу підготовку Росією ядерного випробування.
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І шо воно бачить, оте недолуге?
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04.10.2022 23:04 Відповісти
.
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04.10.2022 23:10 Відповісти
Їх зрадив зелений клоун.
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04.10.2022 23:21 Відповісти
Хіба Японія щось підозрювалив 1945? Хіба Японія передбачала запуск ракети північнокорейців вчора над територією Японі?
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04.10.2022 23:10 Відповісти
На НАТО надейся а сам не плошай....
привентивным по приполярной нигерии всем миром очкуют.... ожидают повода..
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04.10.2022 23:20 Відповісти
Це нагадує січень 2022. Зеленьский: введить превентивні санкції. Захід: ні, ще нічого не трапилося, ось нападуть, тоді введемо.
P.S. Це як в кримінальній справі. Ви точно знаєте, що дехто скоить вбивство. Но нічого зробити не можна, пока злочинець його не скоить.
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04.10.2022 23:40 Відповісти
нато як жавжди все прогавить...
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05.10.2022 00:03 Відповісти
***** само всіх попередить заздалегідь .

Це самий ******** терорист за всю історію людства, який анонсує свої злочини та одночасно їх заперечує. Хворий на всю голову людожер.
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05.10.2022 00:18 Відповісти
Если ожидается примение противником тактического ядерного заряда мощностью неск.килотонн, то отслеживать надо:
1) локации и передвижения войск противохимической защиты и передвижных пунктов санобработки л/с и противорадиационной обработки техники;
2) снятие с хранения и переброску противогазов и комплектов химзащиты;
3) эвакуацию населения из района предполагаемого удара.
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05.10.2022 09:15 Відповісти
 
 